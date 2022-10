Lotta Wennäkosken Hava ja Brucknerin kolmas muodostivat kiinnostavan teosparin Ingo Metzmacherin johtamassa konsertissa.

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 20.10.2022. Joht. Ingo Metzmacher. Wennäkoski, Bruckner.

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti torstaina Musiikkitalolla oli kontrastien värittämä. Lotta Wennäkosken 10-minuuttinen Hava vuodelta 2007 sai parikseen Brucknerin tunnin mittaisen, Wagnerista innoittuneen kolmannen sinfonian. Kuultu versio oli vuodelta 1889. Erik Tawaststjerna kertoo kirjassaan, kuinka Sibelius vaikuttui ikihyviksi kuultuaan sen Wienissä vuonna 1890.

Suuria kontrasteja löytyi myös molempien teosten tulkinnoista. Ohjelma, joka kuultiin ilman väliaikaa, oli onnistunut ja kuulijalle palkitseva.

Helsingin kaupunginorkesteria johti Ingo Metzmacher, joka johtaa mielellään uutta musiikkia. Sen saattoi aistia Havan tulkinnan elinvoimasta. Havaa voi kutsua nykymusiikkiteokseksi, joka on ”vakiinnuttanut asemansa”. RSO on levyttänyt sen ja teosta näkee ohjelmistoissa toisinaan. Kesällä Hava kuultiin Mikkelin musiikkijuhlilla.

Ja syystä: Hava on kiinnostavaa, mielikuvitusta kutkuttavaa musiikkia. Sen sihisevä ja suhiseva alku tuo itselleni mieleen kuumana väreilevän ilman tai hyönteisparven, joka on niin suuri, ettei katsoja erota, mistä on kyse. Käsiohjelmassa Havan lähtökohdaksi määritellään putoaminen tai laskeutuminen, mutta yhtä paljon se on nousemista tai kiipeämistä, sillä kuten säveltäjä käsiohjelman mukaan on todennut, ilman toista ei ole toista. Liike Havassa on edestakaista niin kuin elämässäkin.

Teoksen loppupuolella on pitkä hidas jakso. Tyyntyminen on kuitenkin vain illuusio, kuten sähäkkä, alun äänimaisemaan palaava loppu osoittaa.

Brucknerin kolmas sinfonia vahvisti jo Havassa (ja muun muassa viimeviikkoisessa Kaija Saariaho 70 -konsertissa) todettua: HKO on hienossa vedossa.

Metzmacherin ja HKO:n tulkinta vältti kikkailua. Kokonaisuus oli ehdoton, vakava ja jylhä. Alkua, jota miettiessä ei voi sivuuttaa Beethovenin yhdeksättä sinfoniaa (niin ikään d-molli), kuulee soitettavan myös enemmän odotuksia rakentaen, mutta Metzmacher ja HKO aloittivat jykevästi. Crescendo ei ollut vähittäinen vaan lähes äkkijyrkkä.

Nopeat tunnelmanvaihdokset leimasivat koko sinfonian tulkintaa. Ne olivat taitavia ja ketteriä. Metzmacher sai HKO:n soinnista irti paikoin huumaavaa suuruutta. Keskittyminen ei herpaantunut ja sektiot venyivät parhaimpaansa.

Mietin, olisinko kaivannut toiseen osaan enemmän viipyilevyyttä ja rajojen pehmenemistä, mutta tulkinta oli sisäisesti looginen; se eteni vakavasta kohti jossain välähtelevää kepeyttä, toki ajoittaista ja ohimenevää. Kolmannen osan triosta tuli mieleen ”aikataulutettu flaneeraus”, jonka päättyessä eksaktisti ajallaan on palattava vakavampiin hommiin.

Finaalin alku tuotti nopean ja nopeasti katoavan assosiaation Havaan. Tarkoituksellista tai ei, hetken kaksi maailmaa olivat yhtä.