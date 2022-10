Kaija Saariaho on viidennessä oopperassaan laajentanut nerokkaasti ilmaisuvoimaansa.

Nykymusiikki

Kaija Saariahon Innocence Suomen kansallisoopperassa 21.10. Libretto Sofi Oksanen, dramaturgi-kääntäjä Aleksi Barrière, ohjaus Simon Stone.

Musta musiikki alkaa valua ja möyrytä orkesterimontun syvimmistä uumenista, soittimien matalista rekistereistä Innocencen alkusoitossa. Se kiemurtelee kuin myrkylliset käärmeet ja ilkeät möröt kauhujen yössä.

Pimeä sävelaines maalaa suggestiivisesti sen traumaattisen painajaisen, jossa Kaija Saariahon Innocence-oopperan kahden maailman ja kahden aikatason ihmiset elävät ja joka lopulta vangitsee kaikki 13 esiintyjää, laulajaa ja näyttelijää kollektiiviseen traumaansa.

Vähitellen oopperan musiikillinen universumi laajenee, kirkastuu ja avautuu reaalitasoon, nykyhetkeen, jossa vietetään iloista ja muodollista hääjuhlaa ravintolan juhlasalissa.

Sofi Oksasen kirjoittaman libreton alkulaukauksena on kuviteltu kymmenen vuoden takainen Helsingin kansainvälisessä koulussa tapahtunut kouluampuminen, jossa teini-ikäinen oppilas on ampunut kymmenen luokkatoveriaan ja opettajan.

Kuolleet ovat jääneet kummittelemaan aavemaailmaansa ja hautomaan ahdistustaan. Kaikki ovat yksinäisen traumansa vankeja. Yksi ei pysty menemään töihin, toinen ei voi mennä luennoille, kolmas ei saa itseään lähtemään elokuviin tai teatteriin. Parisuhteet, syöminen ja jopa nukkuminen tuntuvat mahdottomilta.

Jos traumaattisesta tapahtumasta on selvinnyt hengissä, suurena vaarana on lamaantuminen. Pitäisi saada takaisin toimintakyky arkisessa elämässä.

Kun ollaan kansainvälisessä koulussa, oppilaat edustavat eri kansallisuuksia. Innocencessa puhutaan yhdeksää eri kieltä. Yhteinen kommunikointikieli on englanti.

Saariaho on laajentanut nerokkaasti oopperamusiikkinsa entisestäänkin valtavan rikasta ilmaisukieltä. Oppilaat ovat näyttelijöitä, jotka tuovat mukaan omien kieliensä puhenuotit, rytmit ja äännesoinnit sekä tunneilmaisut.

Puhutut ja puheenomaiset kielet heijastuvat suoraan orkesteriin ja synnyttävät omat sointivärinsä, liikkeensä ja harmoniansa, joissa soi syvä empatia.

Vaikutus on monisykkeisen kansainvälinen. Innocence on maailmanteatteria.

Ainoa laulava oppilas on kansanlaulaja Vilma Jää, joka on karjan kutsuhuutojen taitaja ja taitaa myös vienankarjalaista joikua, hehetystä eli kelkettelyä.

Suomalaiselle kuulijalle Vilma Jään viaton ja heleä helkyttely ja huhuilu ovat maaginen ja ajaton muisto maamme agraarisesta suomalais-ugrilaisesta menneisyydestä.

Valoisasti alkanut, laulajien esittämä hääjuhla on tehokas kontrasti kuolleiden tuskaiselle aavemaailmalle. Traumamaailman rinnalla se vaikuttaa hieman banaalilta ja parodiselta, mikä on varmaan tarkoituskin.

Saariaho on antanut kaikille 13 hahmolle aivan omat musiikilliset luonteenpiirteensä, mikä on helpottanut suuresti ohjaaja Simon Stonen karakterisointityötä. Kun yhteistyökumppanina on ollut koreografi Arco Renze, jokainen karaktääri on saanut myös oman liike- ja kehonkielensä, mikä tekee kaikista konkreettisia fyysisiä olentoja.

Koreografi on saanut traumaoireet näkymään selvästi ammuttujen fyysisissä reaktioissa. Varsinaista ampumista ei näytetä, mutta kylläkin kuolevien paniikki ja epätoivo. Kohtaus on hurja ja hyytävä.

Jännitys tihenee kaiken aikaa rauhallisesti alkavassa Innocencessa. Saariaho, Oksanen ja ohjaaja Stone ovat rakentaneet hienosti rytmitetyn, taidokkaan psykotrillerin, joka muuttuu jatkuvasti rajummaksi. Rakenteellisen väkivallan merkitys paljastuu, ja käy ilmi, etteivät uhritkaan olleet aivan enkeleitä, joskus myös ilkeitä toisilleen. Pahuuden myrkkyä voi piillä kaikkialla.

Ohjaus leikkaa elokuvamaisen iskevästi nopeilla käänteillä, jotka ovat dramaturgian strategiana. Lavastaja Chloe Lamfordin pyörönäyttämölle suunnittelema moderni kaksikerroksinen rakennus on kätevästi sekä ravintolatila että koululuokka ja sen saa vaihtamaan nopeasti näkymiään, esimerkiksi ravintolasalista keittiön puolelle. Mel Pagen puvut tekevät osaltaan Innocencestä oman, monien uhkakuvien varjostaman aikamme tragedian.

13 erilaista tarinaa, omanlaisine musiikkeineen ja vuotovaikutuksineen – kaiken tämän polyfonian Saariaho on kutonut ja kietonut omaksi musiikilliseksi universumikseen, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on rajaton ja mielikuvituksensa rikkaudelta ehtymätön. Tuskaan ja teeskentelyyn yhdistyy usein saariahomaista lyyristä, usein kipeää runollisuutta.

Musiikissa on myös transsendentaalinen, ehkä toivoa kilisevä tasonsa, ja taustalla humiseva suuri kuoro luo synkkää requiem-tunnelmaa, joskin sielunmessu saa myös paholaisen messun sävyjä.

Anu Komsi (vas.), Jenny Carlstedt ja Iida Antola Innocence-oopperan rooleissaan.

Nuoren ranskalaisen Clément Mao-Takacsin johtama orkesteri taikoi ilmoille Saariahon partituurin fantastisen rikkauden pimeyden ja varjojen äänistä haaveisiin, räjähdyksiin ja kulissien sortumiseen.

Vahvin roolisuoritus on Jenny Carlstedtin tarjoilija, jolla on avainrooli traagisen salaisuuden paljastumisessa hääväelle.

Anu Komsi leikkii hysteerisesti iloisen äidin roolia taiturisopraanollaan. Tuomas Pursion isä muuttuu yhä vain synkemmäksi. Tenori Markus Nykänen on juhlallisen jäykkä sulhasen roolissa, säteilevä-ääninen Iida Antola aidosti onnellinen morsian. Jyrki Korhosen juurevan papin suomenkieli tekee kotoisan vaikutuksen. Lucy Sheltonin opettaja on pelkkää surua ja syyllisyyden tunnetta.

Lavastus Chloe Lamford, puvut Mel Page, valaistus James Farncombe, koreografia Arco Renz, äänisuunnittelija Timo Kurkikangas. Musiikinjohto Clément Mao-Takacs, rooleissa muiden muassa Vilma Jää, Jenny Carlstdt, Anu Komsi, Tuomas Pursio, Iida Antola, Markus Nykänen, Jyrki Korhonen, Lucy Shelton. Kansallisoopperan kuoro ja orkesteri.