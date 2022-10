Myös Shehan Karunatilakan ensimmäinen romaani Chinaman on voittanut palkintoja.

Srilankalainen Shehan Karunatilaka on voittanut kirjallisuuden Booker-palkinnon teoksellaan The Seven Moons of Maali Almeida. Voittaja julkistettiin palkintoseremoniassa Lontoossa, ja voittajan julkisti kuningas Charlesin kuningatarpuoliso Camilla.

Booker-palkinnon verkkosivulla voittajateosta kuvaillaan kirpaisevaksi ja terävän hauskaksi satiiriksi, joka sijoittuu sisällissodan piinaamaan Sri Lankaan.

Päähenkilö Maali Almeida on sotavalokuvaaja, uhkapeluri ja salaa homoseksuaali, joka herää kuolleena taivaallista viisumitoimistoa muistuttavassa paikassa vailla aavistusta siitä, kuka hänet on murhannut.

Karunatilaka sanoi toivovansa, että lähitulevaisuudessa hänen teostaan luetaan Sri Lankassa, joka on ymmärtänyt, etteivät korruptio, rasismi ja hyvä veli -järjestelmä "ole koskaan toimineet eivätkä koskaan tulekaan toimimaan". Kymmenen vuoden päästä hän haluaisi nähdä kirjan kirjakauppojen fantasiaosastoilla.

”Lohikäärmeiden ja yksisarvisten vieressä, eikä sitä erehdytä luulemaan realismiksi tai poliittiseksi satiiriksi”, hän lausui.

Booker-palkinnon verkkosivun mukaan Karunatilaka, 47, on toinen srilankalainen, joka voittaa Bookerin. Vuonna 1992 srilankalaissyntyinen, sittemmin Kanadaan muuttanut Michael Ondaatje voitti palkinnon romaanillaan Englantilainen potilas.

Voittajateoksen kerrotaan olevan Karunatilakan toinen romaani. Kaunokirjallisuuden lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa rockkappaleita sekä käsikirjoituksia.

Myös Karunatilakan ensimmäinen romaani Chinaman on voittanut palkintoja.

Kirjailija on syntynyt ja kasvanut Sri Lankassa, opiskellut Uudessa-Seelannissa sekä työskennellyt ja asunut Lontoossa, Amsterdamissa ja Singaporessa. Nyt hän asuu Sri Lankassa.

Booker-palkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille. Sen arvo on 50 000 puntaa eli reilut 57 000 euroa.

Viime vuonna palkinnon sai eteläafrikkalainen Damon Galgut teoksellaan The Promise.