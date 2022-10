The Crown -sarja vihjaa, että prinssi Charles olisi ollut valmis syrjäyttämään äitinsä

Brittikuninkaallisista kertovan The Crownin viides tuotantokausi alkaa 9. marraskuuta, mutta se on herättänyt kohun jo ennen julkaisuaan.

Brittinäyttelijä Imelda Staunton korvaa kuningatar Elisabetin roolissa Olivia Colmanin, joka näytteli roolia The Crown -sarjan kolmannella ja neljännellä kaudella.

Kansainvälisten medioiden mukaan Britannian kuningatar Elisabet II:n elämästä kertovan The Crown -sarjan tuleva viides tuotantokausi on tähän mennessä nähdyistä tuotantokausista kiistanalaisin.

Sarja kuvaa nyt 1990-lukua, joka oli brittikuninkaallisille vaikeaa aikaa: kuningatar Elisabet kutsui ”annus horribilikseksi” vuotta 1992, kun hänen neljästä lapsestaan kolme erosi ja Windsorin linnassa oli suuri tulipalo. Elisabetia näyttelee nyt Imelda Staunton.

Useiden lähteiden mukaan sarjassa nähdään, että prinssi Charles oli valmis korvaamaan kuningatar Elisabetin vielä tämän ollessa elossa. Tietojen mukaan sarjassa nähdään kuvitteellisia keskusteluja, joissa Charles puhuu entiselle pääministerille Sir John Majorille äitinsä syrjäyttämisestä.

Prinssi Charlesia näyttelee sarjan viidennellä kaudella Dominic West.

Sarjan viides tuotantokausi alkaa Netflixillä 9. marraskuuta, vain noin kaksi kuukautta kuningattaren kuoleman jälkeen. Kuningatar Elisabet kuoli 8. syyskuuta Balmoralin linnassa Skotlannissa 96 vuoden iässä.

Sarjan juonikuvio perustuu elokuvasivusto Deadlinen mukaan todelliseen, UK Sunday Times -lehdessä vuonna 1991 olleeseen kyselyyn, jossa esitettiin, että kuningatar Elisabetin pitäisi vetäytyä prinssi Charlesin tieltä.

Major on kuvannut The Crownin juonta pahantahtoiseksi hölynpölyksi. Sarjaa on syytetty aiemminkin väärien tietojen levittämisestä. Vuonna 2020 Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden vaati sarjaan varoitustekstiä siitä, että tapahtumat ovat fiktiivisiä.

Netflix vastasi sunnuntaina kritiikkiin. The Guardianin mukaan yhtiön edustaja sanoi, että sarja ”on aina esitetty draamana, joka pohjautuu historiallisiin tapahtumiin”.

Edustajan mukaan sarjassa kuvitellaan, mitä suljettujen ovien takana on voinut tapahtua aikana, joka on historioitsijoiden, journalistien ja elämäkertureiden tarkasti dokumentoima.

Sarjan tuleva viides kausi ehti herättää kohun jo aiemminkin, kun levisi tieto, että sarjassa vihjataan prinssi Philipin mahdollisesta suhteesta.

Kohujen seurauksena Netflix on päättänyt lykätä prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista kertovan dokumenttisarjan esittämistä ensi vuoteen. Tämän sarjan oli tarkoitus tulla palveluun jo joulukuussa.

Käsikirjoittaja Peter Morganin luoma The Crown -sarja alkoi Netflixillä vuonna 2016 ja on yksi suoratoistopalvelun suosituimmista sarjoista. Morgan on vahvistanut sarjan jatkuvan kuudenteen kauteen. Sarjan kuudes ja viimeinen kausi menee tarinassaan 2000-luvulle asti.

