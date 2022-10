Jaana Seppäsen taidokas romaani hyödyntää modernistista tajunnanvirtatekniikkaa 1900-luvun alun Helsingin kuvauksessa.

Romaani

Jaana Seppänen: Maamme laulu. 349 s. Aviador.

”Vai tekö kahteen pekkaan ammuitte Suomen lordiluutnantin? Näytätte siltä kuin olisitte tehneet sen urotyön. Kenraali Bobrikovin.”

James Joycen tunnetuin teos Ulysses (suom. Leevi Lehto) kertoo Dublinista 16. kesäkuuta vuonna 1904, samana päivänä, jolloin virkamies Eugen Schauman ampui Nikolai Bobrikovin ja itsensä Helsingissä. Uutinen ehtii muutamassa tunnissa Dubliniin asti ja on ikuistettu dialogiin maailmankirjallisuuden klassikossa. Britti-imperialismista kärsineessä Irlannissa Suomen asia tunnistetaan luontevasti omaksi.

Vuoteen 2022 ja siis ohi Ulysseksen satavuotisjuhlan saatiin odottaa vastaavan intensiteetin teosta Helsingistä vuonna 1904. Jaana Seppäsen Maamme laulu on ensimmäisenä sortokautenakin tunnetun ajan taidokas ruumiinavaus modernistisessa romaanimuodossa. Joycen ja vaikkapa Weimarin ajan Berliinistä kirjoittaneen Alfred Döblinin hengessä teos tekee kunniaa katujen ja kapakoiden todellisuudelle.

Historiallisissa romaaneissa nähdään usein haukotuttavaa päätöksentekijöiden pönötystä ja ikuisilta tuntuvia kartanomaisemia. Maamme laulussa taas ei ole ollenkaan itsestään selvää kenen maassa ollaan ja kenen lauluja lauletaan. Kerronnan näkökulma muuttuu yhtenään, matto vedetään heti jalkojen alta, jos lukija koettaa asettua aloilleen. Helsinki on monikielinen, kansainvälinen ja monimuotoinen, ei mikään yhtenäiskulttuurin kehto.

Tolstoin Sotaa ja rauhaa suomentava Robert Seppänen, kirjailijan isoisän isä muuten, on eräänlainen päähenkilö, vaikka hänen näkökulmastaan maailmaa havainnoidaan harvoin. Leipätekstin seassa on Robertin Tolstoi-käännöksiä, päiväkirjamerkintöjä sekä hänen leipätyötään, venäläisten virkamiesten pukeutumisohjeiden suomennoksia.

Naapuri ja virkamieskollega Wennerström on nolojen tilanteiden incel-mies kuin suoraan Mikko Rimmisen romaaneista, mutta siirrettynä sata vuotta aikaisempaan Helsinkiin. Wennerström epäilee Pietarissakin vaikuttaneen kääntäjän vakoilevan venäläisten laskuun ja alkaa varjostaa häntä, tavoitteenaan salajuonen paljastaminen. Robertin virallisiin käännöksiinsä ujuttamat salakieliset viestit kuitenkin palvelevat suomenmielisten asiaa.

Kun Wennerström pääsee vieraisille Robertin luokse, pöydällä oleva samovaari, Robertin raskaana oleva vaimo Tilda ja Venäjän maailmanherruuden tavoittelu sekoittuvat hänen havainnoissaan ryssävihaa ja sovinismia uhkuvaksi toksiseksi cocktailiksi: ”Samovaari, keskellä pöytää pulleine vatsoineen [- -]. Koko kuumentunut laitos vilkuttelee ja keimailee. [- -] Raskaana oleva nainen, nainen ja lapsi, siinä se kaksipäinen kotka, raatelee kaiken minkä eteen sattuu… [- -] kohta on tämäkin kääntäjäjänis vaimonsa ja kakaransa ruokana.”

Seppäsen kertoja solahtaa luontevasti lukuisien erilaisten hahmojen nahkoihin, teini-ikäisestä kotipalvelija Maikista Itämerellä kiellettyjä kirjoja kuljettavaan kansalaisaktivisti-kirjailija Conrad Zilliacukseen ja Bobrikovin kapinoivaan tyttäreen Lizaan. Saatetaanpa välillä poiketa soppakattilasta ulos pyristelevän hiiren hahmossa. Eletään koleaa kevättä kesän odotuksessa, ja taitavasti Seppänen saa manattua hiirenkorvat ja kaupungin viiltävän tuulenkin mukaan tunnelmaan: pian tapahtuu jotain tärkeää.

Teos avaa näkymän kuppikuntaisuuden, luokkaristiriitojen ja ammottavan elintasokuilun riivaamaan kaupunkiin, jota diktaattoriksi ryhtynyt Bobrikov yrittää väkisin venäläistää. Yläluokat on ajettu hajaannuksen tilaan, jossa kotoisat kielikiistat hankaloittavat toimintaa sortoa vastaan. Zilliacuksen kaltaiset kokoavat voimat on ajettu maanpakoon.

Venäläistämiseen liittyvien sortotoimien kuvauksena teos on osannut valita ilmestymisajankohtansa tarkoin. Bobrikovin aikaan tsaari Nikolaissa nähtiin sentään toivoa: jos vain hän saisi tietää, mitä Suomessa tapahtuu, niin ehkä sorto loppuisi. Nykyisestä tsaarista ei kukaan elättele moisia kuvitelmia, mutta Maamme laulun sanoma pätee tähänkin päivään.

Vaikka olisi kyse miten ilmeisestä julmuudesta ja typeryydestä, niin valta luo ympärilleen paitsi rajoja ylittävää uskollisuutta myös kilpailevia etupiirejä ja fraktioita. Niitä tanssittamalla diktaattori ehtii aina saada paljon pahaa aikaan. Sukeltamalla Bobrikovin tyttären tuskaan isän kuoleman jälkeen romaani luo tähänkin asetelmaan moninaisuutta: koko kansan intohimoisesti vihaama hahmo oli tyttärelleen se ainoa ihminen, joka ei vaadi mitään rakkauden eteen, rakas papulja.

Loppua kohden teos sakenee varsinaiseksi trilleriksi, vaikka sen käänteissä onkin työläs pysyä kartalla. Efekti on harkitun oloinen. Erilaiset huhut ja kuulopuheet sumentavat myös lukijan arvostelukykyä tutun tuntuisesti, kuin seuraisi sotatapahtumia sosiaalisessa mediassa.

Romaanilla on niin kova kiire eteenpäin (ja Bobrikovin kuolema on ovella, lukija tietää), että se juonen tasolla jättää monet mahdollisuutensa hyödyntämättä: intensiteetit syntyvät nopeasti ja katoavat jälleen. Tyylillisenä tour de forcena Maamme laulu on kuitenkin proosavuoden ehdottomia helmiä.