Marvelin kauhuspesiaali, jossa ei näy trikoosankareita, on hyvin tervetullut

Marvelin Halloween-spesiaali Werewolf by Night on parhaimmillaan tavoittaessaan vanhojen kauhuelokuvien hengen.

Meksikolainen Gael García Bernal näyttelee salaperäistä Jack Russellia 55-minuuttisessa lyhytelokuvassa Werewolf by Night. 1970-luvun sarjakuvasta poimitun hahmon nimen ja jackrussellinterrieri-koirarodun samankaltaisuus on kuulemma sattumaa.

Ensin ruudulla pyörii kaikissa Marvel-tuotannoissa käytetty sarjakuvavilinä supersankareineen. Sitten värit vähenevät ja tyylikkyys lisääntyy.

Vanhahtava mustavalkoteksti esittelee lyhytelokuvan nimen: Werewolf by Night, ihmissusi yöaikaan. Taustamusiikin jousisoittimet, kuoro ja symbaalien iskut vyöryttävät korviin 1930- ja 1940-lukujen kauhuleffojen mahtipontista yliluonnollisen vaaran tuntua.

Musiikki on kuitenkin uutta, Marvelin ensimmäisen Halloween-spesiaalin esikoisenaan ohjanneen Michael Giacchinon luomaa.

Giacchino (s. 1967) tunnetaan tuotteliaana elokuvasäveltäjänä. Taannoin hän voitti Oscarin animaatioelokuvasta Up – kohti korkeuksia (2009). Tänä vuonna valmistuneista pitkistä elokuvista Giacchinon säveliin nojaavat Thor: Love and Thunder, Lightyear, Jurassic World Dominion ja The Batman.

Myös tapa, jolla Werewolf by Nightin tapahtumapaikka esitellään, viehättää: vastikään edesmenneen hirviönmetsästäjän Ulysses Bloodstonen päämaja näyttää mustavalkoajan Hollywoodin lavastemaalaukselta.

Hirviönsurmaajat ovat saapuneet seremonialliseen jahtiin, jossa päätetään, kuka saa haltuunsa Bloodstonen maagisen Verikiven. Paikalle astelee myös Jack Russell (Gael García Bernal), silmäkuopat tummaksi maskeerattuna, tarkemmin tarkasteltuna Meksikon kuolleiden päivä -juhlan tyyliin.

Russell kertoo hirviönmetsästäjälle kunnioittavansa kasvomaalauksellaan esi-isiään. Hämmentävää, sillä 1970-luvulla julkaistuissa 43:ssa Werewolf by Night -sarjakuvalehdessä Russellin sukujuuret vievät Romanian Transylvaniaan. Sen sijaan hahmosta vuonna 2020 kehitelty inkarnaatio, hopi-intiaanikansaan kuuluva poika Jake Gomez on meksikolainen, samoin kuin García Bernal.

Arvelen, että tulevissa sarjoissa tai elokuvissa hahmot tavalla tai toisella yhdistyvät. Huokaus. Marvel-universumi paisuu, venyy, paukkuu ja sekavoituu.

Kovaotteinen Elsa Bloodstone (Laura Donnelly) haluaa haltuunsa edesmenneeltä Ulysses-isältään jälkeen jääneen maagisen Verikiven.

Humoristissävyinen kauhuspesiaali, jossa ei näy trikoosankareita tai multiversumeita, on joka tapauksessa tervetullut. Vaikka nykyaika lyö elokuvassa turhan usein läpi ja juoni tuntuu nopeasti hahmotellulta, useassa kohtaa tavoitetaan klassisen horrorin henki. Oleellisimmin tämä koskee varjo- ja reaktiokuvin toteutettua ihmissudeksi muuttumisen hetkeä.

Muodonmuutoksesta kauhistujista keskeisin on Bloodstonen taistelijatytär Elsa, jota esittää HBO:n The Nevers -sarjan Laura Donnelly.

Marvelin laajasta hirviögalleriasta mukaan on poimittu muhkea Man-Thing. Tämä on onnistunut yhdistelmä nykyajan erikoistehosteita ja vanhan ajan sympaattis-kauhistuttavuutta, vähän Frankensteinin hirviön tapaan.

Werewolf by Night, Disney+. (K16)