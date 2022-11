”Demokratia on vaikeuksissa. Yhdysvalloissa yritykset omistavat datan ja Kiinassa diktatorinen valtio”, Jarmo Eskelinen sanoo.

Data ei ole tietoa vaan sen raaka-ainetta. Tulkinta jalostaa siitä tietoa. Dataa kerätään kaikesta ja kaikista. Siitä on tullut pääomaa, jota moni taho haalii. Sitä voi käyttää hyvin tai huonosti. Jättiläiset kuten Google ja Facebook myyvät sitä mainostajille.

”Hallitukset eivät tajunneet, kuinka äkkiä niistä tulee monopoleja ja kuinka some polarisoi ihmisten asenteita. Nyt demokratia on vaikeuksissa. Yhdysvalloissa yritykset omistavat datan ja Kiinassa diktatorinen valtio”, Jarmo Eskelinen sanoo.

”Voisimme rakentaa kolmannen mallin, jossa datan käyttöä säännellään tuottamaan yhteistä hyvää. Eurooppa on ottanut askelia oikeaan suuntaan. Data liittyy joka tapauksessa kaikkeen. Sitä joko hyödynnetään tai ei.”

Eskelinen johtaa Edinburghin yliopistossa datavetoista innovaatio-ohjelmaa, jossa kehitetään dataa hyödyntäviä ratkaisuja kymmenelle toimialalle terveydenhoidosta robotiikkaan, luoville aloille ja liikenteeseen.

”Ohjelman ytimessä on eettinen data. Etsimme tapoja rakentaa reilua digitaalista yhteiskuntaa. Pandemian aikana käynnistimme pikavauhtia hankkeen, jossa saimme luvan käyttää koko Skotlannin väestön terveysdataa.”

Hankkeella selvitettiin monia asioita koronarokotteiden tehosta ja turvallisuudesta. Professori Aziz Sheikh aateloitiin sen saavutuksista.

Yksi DDI-ohjelman alueista ovat älykaupungit, joiden parissa Eskelinen on työskennellyt yli 15 vuotta. Aluksi älykaupunkeja markkinoivat yritykset väittivät, että kaupunkia voisi ohjata kuin tietokonetta.

”Mutta kaupunki ei ole kone vaan ihmisten yhteisö. Teknologia muuttaa kaupunkeja väistämättä. Matkapuhelimet ja tietoverkko ovat jo muuttaneet elämäämme niissä. Työn, vapaa-ajan ja kaupan ympäristöt sekoittuvat. Kaupunkeja pitää suunnitella uudella tavalla.”

Eskelinen muistuttaa, että kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi. Eteläisellä pallonpuoliskolla kaupungit kasvavat lähes hallitsemattomasti. Datan avulla ne voi saada toimimaan.

Eskelinen muutti Helsingistä Lontooseen vuonna 2016 innovaatiojohtajaksi Future Cities Catapult -tutkimuskeskukseen. Sieltä hänet värvättiin vuonna 2018 Edinburghiin ohjelmaan, jonka budjetti on 660 miljoonaa puntaa ja kesto yli vuosikymmenen.

”En juokse rahan perässä mutta haluan tehdä työtä, jolla on vaikutusta. Iso mittakaava auttaa. Tällainen tilaisuus tulee kerran elämässä. [Edinburghin yliopisto] on maailman johtavia yliopistoja, ohjelmassa on mukana huippututkijoita ja yrityksiä todella monelta alalta. Mahdollisuudet ovat huimat”, Eskelinen sanoo.

”Minähän en ole tieteilijä. Työni on rakentaa siltoja eri tahojen välille, esimerkiksi lääketieteen ja tietoteknologian välille, kuten koronarokotusten mallinnuksessa. Innovaatiokeskuksissamme tutkijat, opiskelijat ja yrityskumppanit ratkaisevat yhdessä haasteita datan avulla.”

Kaupungit ja erilaisten yhteyksien luominen ovat olleet Eskelisen hommaa kauan. Hänen taustansa on arkkitehtuurissa. Sitä hän opiskeli 1980-luvulla ja työskenteli arkkitehtuuritoimistossa kymmenen vuotta.

Ensimmäiset askeleensa kaupunkikulttuurin rakentajana Eskelinen otti 1980-luvulla järjestämällä Image-lehden legendaarisia bileitä puolisonsa Tytti Huhtaniskan kanssa. Silloin hänet tunnettiin Helsingissä Elukka Eskelisenä. Lempinimi kulkee yhä Jarmon rinnalla, usein ohikin.

Nyt Elukka sanoo, että muinaisten bileiden maine on voinut kasvaa todellisuutta isommaksi. Hän muistelee, että intoa oli enemmän kuin taitoa. Toisaalta niissä yhdisteltiin jo asioita uusilla tavoilla.

Kulttuurista tuli lopulta päätyö. Eskelinen hoksasi internetin mahdollisuudet jo melko varhain, 1990-luvulla.

Erityisen ylpeä hän on Helsingin juhlaviikkojen Huvila-teltasta, joka pystytettiin Tokoinrantaan uudistettuna myös viime kesänä. Ensimmäisen kerran se nousi vuonna 1995.

”Saimme Jari Mäkäräisen ja Ismo Alangon kanssa tehtäväksi luoda klubin juhlaviikoille. Ismo oli mukana ohjelmatoimikunnassa ja loistava ideoinnissa. Loimme ohjelmiston leveällä skaalalla, klassisesta musiikista runouteen ja Radioheadiin. Konsepti on ollut kestävä.”

Median ja teknologian pariin Eskelinen siirtyi 1990-luvun loppupuolella, kun hän innostui internetin mahdollisuuksista.

Digitaalisuus ja kaupungit yhdistyivät Forum Virium Helsingissä, jonka toimitusjohtajana Eskelinen käynnisti Helsingin älykaupunkikokeilut. Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa on testattu muun muassa itseajavia busseja, jakelurobotteja ja siirrettäviä viherrakenteita.

Tuskin Elukasta silti saa kunnon teknokraattia. Rakkaus musiikkiin ja kulttuuriin on pysynyt mukana aina. Karjalassa syntynyt ja Savossa kasvanut Eskelinen sanoo olevansa maalainen, joka on rakastunut kaupunkeihin.

”Kaupungeissa tiivistyy kaikki yhteiskunnan hyvä ja paha. Ne yllättävät aina, ovat aina monimutkaisempia kuin luulee. Varsinkin vanhoissa kaupungeissa on kiinnostavia kerroksia”, hän sanoo.

”Toisaalta kaupungit ovat kuin vanhoja aviopareja, jotka sanovat, että niiden ongelmat ovat ainutlaatuisia. Kun katsoo lähempää, ne ovat aika samoja. Helsinki ja Edinburgh ovat keskikokoisia, tehokkaita ja porvarillisia eurooppalaisia. Lontoon tapaisiin suurkaupunkeihin taas kasautuu valtavasti sekä lahjakkuutta että ongelmia.”