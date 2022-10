Aki Ollikaisen romaaneissa ihminen on eläimen sijaan toislajinen olento, joka yrittää sopeutua elämään ja luontoon, löytämättä täysin luonnollista paikkaansa, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Aki Ollikainen: Kristuksen toinen tuleminen. Siltala. 158s.

Hyvä ohjenuora kirjoittamisen suhteessa lukemiseen on, että lukemista tulisi harjoittaa huomattavasti enemmän. Vain lukemalla voi rakentaa tukevan rungon, jonka voi sitten kirjoittamalla koristella haluamansa näköiseksi. Lätkiä vaikka kilokaupalla glitteriä niskaan hartioiden pettämättä.

Mutta teksti, jonka takana ei ole lukemista, paljastaa lahon hahmonsa vääjäämättä, vaikka kuinka yrittäisi pukea itseään viettelevän kimaltelevaan asuun.

Aki Ollikainen (s. 1973) kirjoittaa pieniä kirjoja, jotka painavat paljon.

Ollikaisen kirjoittamisessa on kaksi linjaa, mikä ei ole kovin tavatonta alalla toimivalle. Viime vuosina hän on keskittynyt elintasokirjoittamiseen, johon on kuulunut dekkarisarjan aloittaminen yhdessä Milla Ollikaisen kanssa ja jääkiekkohahmo Siim Liivikin elämäkerta.

Toinen linja on hänen kunnianhimoinen proosansa, joku varmaan taideproosaksikin sitä nimittäisi, joka alkoi palkitusta Nälkävuodesta (Siltala, 2012). Debyytti voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli Finlandia-ehdokkaana.

Sitä ovat seuranneet Musta satu (Siltala, 2015) ja Pastoraali (Siltala, 2018), kukin nätti 150-sivuinen historiallinen pienoisromaani.

Aki Ollikainen on kirjoittanut yhdessä puolisonsa Milla Ollikaisen kanssa kaksi dekkaria nimellä A.M. Ollikainen.

Ollikaisen romaaneissa ihminen on eläimen sijaan toislajinen olento, joka yrittää sopeutua elämään ja luontoon, löytämättä täysin luonnollista paikkaansa. Kuten ampiaista huitoneelle ystävälleni joskus osuvasti sanottiin: ”Me ollaan täällä vain kylässä.”

Debyytissä nälkä ottaa ihmisestä vallan, Mustassa sadussa Tattarisuo on imaissut paitsi ruumiinosia myös yhden taiteilijan kirjoittamaan siitä, Pastoraalin paimenidyllissä luonto on ihmistä viisaampi, vanhempi.

Temaattisesti Ollikaisen tuotanto on kuin haaste 1500-luvulla syntyneelle humanismin ajatukselle, jossa aivojensa ja ruumiinsa pulleutta myhäilevä ihminen uskoo penetroituvansa vaikka luonnonkin läpi.

Onnea yhteiselle matkalle. Kristuksen toisessa tulemisessa ei myöskään säästytä taudeilta ja luonnonvoimilta. Koski vie, suo upottaa.

Linja pitää. Vajaa 160-sivuinen teos on kaunis kirja.

Tunnelmaltaan häiriintyneen melankolisen romaanin tapahtumat sijoittuvat ensimmäisen maailmansodan ajalle, vuosiin 1914–1916. Kirja tapahtuu ajassa ennen Suomen itsenäistymistä, mutta kirjassa kuvattu itään kohdistuva ksenofobia tuntuu valitettavan ajankohtaiselta.

Kirjassa seurataan kahta tarinalinjaa. Aarne on oopperalaulaja, joka sairastuu tuberkuloosiin ja joutuu parantolaan. Taakse jää niin ikään laulava puoliso Ida, joka jatkaa elämäänsä laulajana Tukholmassa.

Toisessa tarinalinjassa on pohjoisen pikkukylän saarnamies Kustaa, joka uskoo itse Kristuksen ilmestyneen ikkunan taakse kuuntelemaan hänen saarnaansa. He ovat toistensa vastakohdat Aarnen ollessa vaatimaton sekä nöyrä ja Kustaan ollessa sekava suuruudenhullu.

Ennalta-arvattavasti tarinalinjat lopulta kohtaavat, mutta onneksi suuren jännitteen purkautumiseen liittyvästä, juoniromaanin kertakäyttöisestä latteudesta ei ole kyse. Juonta kiinnostavampaa on nautiskella lyhyiden lukujen rytmistä ja taidolla ladottujen virkkeiden kauniista rikkaudesta.

Ollikaisen kaikkitietävä kertoja ei selittele kerrontaa tai tapahtumia, jotka historiallisen romaanin kontekstissa ylittävät realismin rajat maagisen puolelle. Tyyli muistuttaa Juha Seppälää, jonka lause kulkee kauniilla mutta selittämättömällä nyrkiniskulla.

Maagisen puolelle menee esimerkiksi savesta tehty ukkeli nimeltä Para, joka laskee koskea tynnyrin päällä hajareisin kuin hevosella. ”Para ui Aarnen luokse, tarttui hervottoman miehen tukkaan ja alkoi kiskoa tätä kohti rantaa. Kun Para oli saanut saaliinsa matalaan suvantoon, se käänsi Aarnen kellumaan selälleen rantaveteen, kasvot kohti taivasta. Sitten olento sukelsi takaisin jokeen.”

Loppua ei tohdi tässä yhteydessä paljastaa, mutta kaunis nyrkinisku sekin on. Hartioiden leveydeltä.

