He ovat nyt kaikkialla. Yle Areenassa pyörii suorana Viki ja Köpi Show. HBO Maxilla ja TV5:ssä alkaa marraskuussa True Story Suomi, ja juontajina ovat Viki ja Köpi. Viime lauantain Masked Singerissä Kruunaksi ja Klaavaksi paljastuivat, ketkäs muutkaan kuin Viki ja Köpi!

Keitä ovat Viki ja Köpi – ja miksi heihin törmää nyt jatkuvasti?

Radiojuontajat Viki ja Köpi eli Ville Eerikkilä (s. 1985) ja Juuso Kallio (s. 1990) tunnetaan parhaiten suositusta aamuohjelmastaan, jota kaksikko veti Ylex:n taajuudella vuodesta 2017 viime kesään asti. Ennen sitä kumpaakin oli kuultu yhdessä NRJ:n aamujuontajina ja erikseen eri ohjelmissa Ylex:llä.

Kuudessa ja puolessa vuodessa räväkän aamushow’n suosio kasvoi siihen mittaan, että sen päättyminen oli uutinen useassa mediassa. Syyskaudella alkavat ohjelmat viittaavat siihen, että juontajaparin tähti on uutisen jälkeen pikemminkin nouseva kuin laskeva.

Silti voi olla vaikea käsittää, mihin levottomia juttuja louskuttavien kolmekymppisten miesten suosio oikeastaan perustuu.

Mikä on kaksikon oma analyysi?

”Kai se on meidän aitous, rentous ja maanläheisyys”, Ville Eerikkilä sanoo. ”Me ollaan helposti lähestyttäviä tyyppejä. Festareilla fanien on helppo tulla juttelemaan, ja me ollaan aina sanottukin, että voi tulla rohkeasti porisemaan.”

Köpi Kallio korostaa yhteistä kemiaa.

”Varmaan yksi syy on meidän keskinen dynamiikka. Veikkaan, että me ollaan aika hyvä läpileikkaus ikäluokkamme edustajista. Molemmat tykkää räävittömästä huumorista, mutta samalla me ollaan aika liberaaleja ajatuksissamme.”

Masked Singerin Kruunaksi ja Klaavaksi paljastuivat Viki (oik.) ja Köpi.

Kieltämättä sanavalmiit parivaljakot ovat jo kauan olleet radiossa kovaa valuuttaa. Pelkästään Ylex:ltä on helppo nostaa esiin useampi takavuosien juontajapari, joka on noussut ilmiöluokkaan: Juuso ja Peltsi, Olli ja Tuomas, Poikelus ja Hätönen, esimerkiksi. Viki ja Köpi ovat yksi lenkki pitkässä ketjussa.

Ylellä on sekä rahkeita että halua tuoda suosituimpia juontajiaan esille ja tehdä radioäänistä tunnettuja kasvoja. Viki ja Köpi -kaksikon lärveihin on saattanut törmätä somen ohella jo pitkään erilaisissa Yleen liitettävissä tempauksissa ja tapahtumissa, vaikka heidän ohjelmaansa ei olisi koskaan kuunnellutkaan.

On ollut Naurumaratonia, festarijuontoja ja vierailuja siellä sun täällä. Jokunen vuosi sitten heidät nähtiin Ylen kaikessa hiljaisuudessa lopulta hautaamissa Fomo-lähetyksissä, ja pyöripä televisiossa pari kautta oma tv-sarjakin, Viki, Köpi ja Henkka – tieteen armoilla.

Vikin ja Köpin Naurumaraton-ohjelma voitti vuonna 2022 parhaan ohjelman Kultaisen Venlan, jo kolmatta kertaa peräkkäin.

Nyt naamat ovat esillä tiistaista torstaihin suorana tehtävässä Viki & Köpi Show’ssa, joka on selvää jatkoa radion aamushow’lle.

Mutta koska uutta tulemista ei voi mainostaa vanhan lämmittelynä, ohjelmaa rummutettiin ennakkoon uudenlaisena pakettina, jossa olisi ”vieläkin rennompi meininki”.

Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Lineaariradiossa on tietyt lainalaisuudet, jolloin täydellisiä yllätyksen mahdollisuuksia ei ole, Kallio selittää. On soittolistaa, kellonaikoja, jolloin seuraava ohjelma jyrää päälle, ja niin edelleen. Kun niistä hankkiudutaan eroon, rentous on taattu.

”Nyt radion raadollisuudet on poistettu. Me voidaan esimerkiksi käyttää alustaa niin pitkään kun halutaan: kahden tunnin lähetys voi olla vaikka kolmen tunnin lähetys, jos meistä siltä tuntuu.”

Uusi ohjelma eroaa myös siinä, että kuuntelijan pitää erikseen hakeutua seuraamaan sitä Areenaan. Siksi sisällön ei tarvitse olla, no, niin sisäsiistiä.

”Meidän ohjelma ei voi vahingossa tulla vastaan autoradiossa, ja siksi sisältökin on sellaista, ettei tarvitse aina miettiä, tuleeko esimerkiksi niitä voimasanoja. Nyt kuunteleminen on enemmän kuulijan vastuulla.”

Ja kyllähän niitä voimasanoja tulee kuin nuorisotalon röökiringissä ikään. Tietty pidäkkeettömyys on varmasti myös se, mihin ohjelmassa tähdätään. Juontajat ovat yleisönsä tasolla, ja kuvayhteys studioon lisää kaverillisuuden tuntua.

Tähän asti kuultujen lähetysten perusteella Viki ja Köpi Show’n perimmäisen idean voisikin paketoida seuraavasti: Eerikkilä ja Kallio heittävät läppää, ja väliin soitetaan harvakseltaan musiikkia.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä yllättäen myös toimii. Jos siis löysä louskutus on sitä, mitä sattuu kaipaamaan.

Ainakin ensimmäisessä lähetyksessä konseptia noudatettiin kirjaimellisesti. Pariin tuntiin mahtui muun muassa seikkaperäinen selonteko siitä, miten kävi, kun yleisessä vessassa vieteriä vääntäessä telineessä ei ollutkaan wc-paperia.

Samassa jaksossa lanseerattiin lisäksi ilmeisen pysyvä ohjelmaosio VMP eli Vittu mitä paskaa. Siinä kuuntelijat saavat lähettää juontajakaksikolle viestillä aiheita, jotka ärsyttävät, minkä jälkeen Eerikkilä ja Kallio lukevat ne pikkuoravaäänillä.

Kuunteleminen on siis todella kuulijan vastuulla.

Toki Eerikkilä ja Kallio myöntävät, että ohjelman varsinainen olemus on vielä hakusessa. Heidän mukaansa Ylellä ymmärretään antaa ohjelmalle aikaa kehittyä ja kasvaa, eikä esimerkiksi tarkkoja tavoitteita ole kasattu tekijöiden niskaan. Tähän mennessä varmalta tuntuu ainakin se, että Viki ja Köpi Show saa Yle-verokriitikon hengityksen tihenemään.

Oli ohjelma sitten täyttä asiaa tai sitä itseään, on myönnettävä, että puheradion uuden tulemisen ja asiapodcastien aikakaudella Viki ja Köpi Show painaa rohkeasti vastavirtaan. Harvassa ovat ne mediapersoonat, joille vastaava vapaus sallitaan. Sitä paitsi taitolaji se on paskanjauhaminenkin.

Viki ja Köpi Show, Yle Areena ti–to klo 13.00 ja Viikon parhaat -kooste pe. True Story Suomi, TV5 ja HBO Max alkaen 2.11.