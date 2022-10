Kari ”Gabi” Hakanen siirtyi toimimaan artistien taustalle 30 vuotta sitten, ja menestystä on tullut.

Jos Kari ”Gabi” Hakasen nimi tai kasvot eivät ole tutut, hän on onnistunut työssään.

Menestyslevyjä tuottanut ja tähtien A&R-taustahenkilönä toiminut Hakanen vertaa työtään poliittiseen avustajaan, joka sparraa ja ideoi taustalla. Tarkoitus ei ole näkyä itse vaan auttaa muita tekemään hyviä valintoja ja päätöksiä.

”Kutsuisin tätä projektijohtajuudeksi, jossa musiikki on kaiken ydin ja keskiö. Vastuunkantajana artistin uran luomisessa on aina ensisijaisesti artisti itse, mutta A&R tarjoaa hänelle käyttöön kokemuksensa ja suhteensa alalla”, Hakanen sanoo.

Hän toimi 1980-luvulla levymyyjänä ja muusikkona, kunnes siirtyi levy-yhtiömaailmaan. Tuottajaura alkoi muun muassa Kauko Röyhkän ja CMX:n levyillä. Niiden jälkeen tuli lisää suomirockin ja -popin merkkiteoksia.

Hakasen musiikkiura käynnistyi Hurriganesin keikasta Imatralla joulukuussa 1975. Hän oli 13-vuotias ja koki kotikaupunkinsa kuplahallissa ensimmäistä kertaa, miltä elävä rock kuulostaa. Sen jälkeen oli saatava rummut.

Hänen Stressi-yhtyeensä pärjäsi rockin SM-kisoissa ja teki Suomen ensimmäisiä syntikkapoplevyjä. Kun Hakanen muutti Helsinkiin 1983, muusikonura jatkui rockbändeissä ja vuosikymmenen lopussa myös Irwin Goodmanin taustalla.

”Irwinin bändissä sain ensimmäiset kokemukset siitä, millaista on olla ihminen, joka on tavallaan kansallista omaisuutta. Oli tyrmistyttävä fiilis, kun hän ei saanut edes syödä rauhassa keikkapaikoilla. En ollut tehnyt A&R-työtä vielä silloin, mutta tuli fiilis, että minun on pakko auttaa ja suojella tätä ihmistä.”

Oma soittaminen jäi levy-yhtiötöiden ja perheen perustamisen myötä. Hakanen tuotti studiossaan rocklevyjä mutta saavutti menestystä myös Smurffien levyjen A&R-tuottajana.

Hänen nykyinen toimenkuvansa sisältää A&R-työtä ja tapahtumatuotantoa. Parhaillaan työllistävät erityisesti Haloo Helsinki! -yhtyeen jäähallikiertue sekä The 69 Eyesin tuleva albumi. Hakasen levy-yhtiöllä on kymmenkunta artistia, joista monen kanssa yhteistyö on alkanut jo 1990-luvulla.

Nuorempien tekemisiä hän on seurannut läheltä omassa perheessään, sillä Haloo Helsinki! -yhtyeessä soittaa hänen Leo-poikansa. Hakanen on toiminut alusta asti bändin taustalla, mutta korostaa, että menestys on bändin itsensä ansiota.

”Alussa he eivät kirjoittaneet biisejä täysin itse, mutta nyt heidän omat biisinsä ovat koko bändin sielu. Ei kukaan meistä osannut odottaa, miten hyvä sävelkynä Leolla ja Jerellä on ja kuinka hienoja tekstejä Elli alkoi kirjoittaa. Olen ihan helvetin ylpeä kaikista heistä, miten he ovat kasvaneet tuohon suosioon, ja miten olemme pitäneet fokuksen itse tekemisessä.”

Hyvien biisien tärkeyttä Hakanen korostaa. Hänestä artistiuden merkitys on vähentynyt tässä ajassa selvästi suhteessa siihen, kuinka biisit ovat nousseet keskiöön digitaalisissa palveluissa.

”Jos haluat tehdä musiikkia ja olla merkittävä artisti, kannattaa aina keskittyä itse asiaan eli biiseihin. Olen sanonut usein, että älä keskity tekemään hittejä vaan tee klassikoita.”

Hakasen aika on viime vuosina kulunut yhä enemmän tapahtumatuotantojen parissa. Hän vaikutti alaan myös olemalla mukana ajamassa vapaaehtoista arvonlisäverovelvollisuutta esittäville taiteilijoille, mitä hän pitää suurimpana yksittäisenä tekonaan suomalaiselle musiikkikulttuurille.

Tapahtumien lisäksi Hakanen aikoo keskittyä vanhojen yhteistyökumppaniensa uuden musiikin julkaisuun. Hän toivoisi myös löytävänsä yhtiöönsä nuorempia A&R-tekijöitä, joille jakaa tietämystään.

”Myös nykytrendien artistit tarvitsevat uusia hyviä A&R-tuottajia ja -osaajia, jotka kommunikoivat samaa kieltä heidän kanssaan. Uutta musaa ja uusia artisteja pitää saada, mutta minulle se tarkoittaa, että löydän uuden A&R:n, joka alkaa tuottaa tämän sukupolven musaa, joka kommunikoi tässä ajassa”, Hakanen sanoo.

”Tässä alassa on aina ollut parasta se, että tämä on ennalta-arvaamatonta, ja uusien sukupolvien tuomat näkemykset, asenteet ja omaehtoisuus ovat tosi oleellisia. Aina kun nykyhetkessä tuotetaan musiikkia, joka haastaa edelliset sukupolvet, ala menee eteenpäin.”