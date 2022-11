Kauniit sielut on pienimuotoinen feelgood-elokuva, jossa hautausurakoitsija ja cp-vammainen lukutoukka ystävystyvät.

Draama

Kauniit sielut (Presque). Ohjaus ja pääosissa Bernard Campan ja Alexandre Jollien. 91 min. K12. ★★★

Hautausurakoitsija Louis Caretti (Bernard Campan) on alansa rautainen ammattilainen. Vainajia syntyy jatkuvasti, joten hänen on pyöritettävä yritystään tehokkaasti. Igor Parat (Alexandre Jollien) on pyörälähetti, joka kuskaa työkseen luomuvihanneksia. Hän viihtyy työssään, jossa saa liikuntaa ja tapaa ihmisiä.

Kummankin työmatkat saavat yllättävän käänteen, kun Louisin auto töytäisee Igorin pyörän kumoon tien pientareelle. Onnettomuus ei ole vakava ja Igor selviää sairaalareissusta muutamalla tikillä.

Igor kiinnostuu Louisista ja hänen erikoisesta ammatistaan ja menee tapaamaan häntä seuraavana päivänä.

Ensituntumalta miehet ovat eri maailmoista.

Louis on hyvin toimeentuleva ja kiireinen kuusikymppinen, joka poistuu harvoin työpaikaltaan. Igor on puolestaan 37-vuotias cp-vammainen lukutoukka, jonka pieni asunto on täynnä alleviivattuja Spinozan, Nietzschen ja muiden filosofien merkkiteoksia.

Takakireä Louis kummeksuu kontaktia hakevaa nuorta miestä, mutta käyttäytyy kohteliaasti. Molemmat saavat pakosti seuraa toisistaan, kun Igor piiloutuu Louiksen ruumisautoon ja tulee esiin vasta kun alla on tarpeeksi kilometrejä.

Tien päällä sattuu, tapahtuu ja tavataan ihmisiä. Igor saa etäisyyttä äitiinsä ja omia huoliaan hautovan Louiksenkin solmut avautuvat vähitellen.

Alexandre Jollien esittää Igorin roolissa pitkälti itseään. Kauniit sielut on pääosan esittäjien yhdessä ohjaama.

Kauniit sielut on tutturunkoinen road-elokuva, jossa kaksi eritaustaista ihmistä oppii ymmärtämään, etteivät he niin kovin erilaisia olekaan. Elokuva kertoo ystävyydestä, mutta myös päähenkilöiden sisäisestä kasvamisesta. Itselle voi ja pitää antaa anteeksi.

Kuulostaako edellinen imelältä ja liian moneen kertaan kokeillulta reseptiltä? Lähellä ollaan.

Elokuvan yleinen feelgood-tunnelmointi on kädenlämpöistä ja huumori lempeää. Miehet solahtavat ystäviksi epäilyttävän mutkattomasti ja filosofien viisauksia kuullaan vaivaksi saakka.

Toisaalta – pitäisikö jokaisen elokuvan draamaruuvi kiristää aina äärimmilleen? Ei tietenkään.

Kokonaisuutena Kauniit sielut ei kuitenkaan ole omassa lajissaan täysin mahdoton.

Elokuvan lähtöasetelma on takuuvarmasti erilainen. Jörrikkämiehen vastapainoksi filosofeja liukuhihnalta siteeraava cp-vammainen on hahmo, jota ei olisi voinut keksiä.

Eikä ole tarvinnutkaan: sveitsiläinen Alexandre Jollien esittää elokuvassa pitkälti itseään. Hänen tarinansa on sama kuin elokuvan Igorin.

Jollien syntyi vammaisena, kun napanuora oli kiertynyt hänen kaulansa ympäri kohdussa. Hän joutui kolmivuotiaana hoitolaitokseen, jossa hän oli 17 vuotta.

Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä Jollien oppi kävelemään, kävi lukion ja suoritti yliopistossa filosofian tutkinnon. Zeniläisyyteen perehtynyt Jollien on nykyisin suosittu luennoitsija.

Google-kierroksen jälkeen Kauniit sielut koskettaakin ihan toisella tavalla kuin sitä katsoessa.

Jollien on ohjannut elokuvan yhdessä toisen pääosan esittäjän Campanin kanssa. Heidän kemiansa valkokankaalla on rentoa ja sulavaa.

Käsikirjoitus: Marine Autexier, Bernard Campan ja Helene Gremillon. Rooleissa Bernard Campan, Alexandre Jollien ja Tiphaine Daviot.