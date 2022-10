Tänä syksynä elokuvateattereissa on vaikea olla huomaamatta Iina Kuustosta. Hän on tärkeässä roolissa kolmessa kotimaisessa ensi-iltaelokuvassa, joista tuorein, Aleksi Delikouraksen ohjaama Punttikomedia saa ensi-iltansa perjantaina 21. lokakuuta.

Kaksi muuta, Timo Koivusalon Pelle Hermanni ja Kari Ketosen Häät ennen hautajaisia tulivat teattereihin syyskuussa.

Osasyy Iina Kuustonen -syksylle on tietysti alkuvuoden koronarajoituksissa, joiden takia Punttikomedian ja Pelle Hermannin ensi-illat jouduttiin lykkäämään syksyyn.

”Olisivat ne olleet saman vuoden sisällä joka tapauksessa, mikä olisi sekin ollut erikoinen tilanne”, Iina Kuustonen sanoo hieman huvittuneena.

Nyt Kuustonen on kuitenkin poikkeuksellisen vahvasti esillä mediassa, sillä hän tekee tunnetuksi kerralla kolmea elokuvaa. Se on uusi tilanne näyttelijälle, joka on tähän asti pyrkinyt rajaamaan julkiset esiintymisensä tiukasti vain välttämättömiin – ja nyt nämä kaikki ovat välttämättömiä.

Kuustonen vieraili elokuussa Joensuussa elokuva-alan ammattilaisten Cinema-tapahtumassa. Hänen mielestään elokuvaväellä oli vaikean pandemia-ajan jälkeen toiveikas tunnelma ja tavallista vahvempi yhteisöllisyyden tunne.

Tapahtumassa oli mukana myös Häät ennen hautajaisia -elokuvassa toista pääosaa esittävä Antti Luusuaniemi.

”Hän toivoi siellä, että joku kotimainen leffa lähtisi vetämään hyvin alkusyksystä ja se vetäisi muut mukanaan niin, että ihmiset lähtisivät taas leffateattereihin, koska kotimainen elokuva tarvitsee sitä”, Kuustonen sanoo.

”Yksi tyyppi tuli siellä sanomaan, että sulla on Iina aikamoinen vetovastuu tässä asiassa.”

Kuustonen ymmärsi, että kolmen tuoreen elokuvan takia hänellä on nyt mahdollisuus vaikuttaa julkisilla esiintymisillään tavallista enemmän.

”Omat leffat on tietysti rakkaita ja tärkeitä töitä ja haluan, että ihmiset menisivät katsomaan niitä, mutta mulla on tässä myös missio kotimaisen elokuvan puolesta.”

Punttikomedia-elokuvassa toista pääosaa fitness-valmentaja näyttelee Mikko Töyssy.

Fitness-urheilun maailmaan sijoittuva Punttikomedia on herättänyt jo ennakkoon huomiota, sillä Kuustonen teki kovatahtisen treeniohjelman roolia varten. Jopa elokuvan tuotantoon osallistuneet lajin ammattilaiset olivat sitä mieltä, että Kuustonen olisi voinut lähteä kuvauskunnossa kilpailemaan oikeastikin.

”Kropan muodonmuutos oli kuin matematiikkaa tai rakennusprojekti. Ammattilaiset suunnittelivat ja minä toteutin”, Kuustonen kertoi aiemmin HS:lle.

Kuustonen kertoo ymmärtäneensä treenin myötä sen, että fitnessammattilaiset ovat huippu-urheilijoita ja tekevät valtavasti töitä tavoitteidensa eteen. Kisakunto ei ole olotila, jossa kukaan pystyisi elämään pidempään.

Varsinkin tiukan ruokavalion noudattaminen tuntui raskaalta. Ruokavaaka lensi heti dieetin päättymisen jälkeen keittiön yläkaapin perukoille.

”Tämä oli määräaikainen projekti, ja nyt olen palannut pizzan pariin. Treeniohjelmaani isommat painot jäivät kyllä pysyvästi”, Kuustonen sanoo nyt.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Iina Kuustonen on heittäytynyt rooliin erikoistaitoja opettelemalla.

Pelle Hermanni -elokuvan roolia varten hän opetteli sirkusakrobatiaa, ja Ivalo-sarjassa toimeliaana Lapin poliisina hänen piti osata muun muassa ajaa moottorikelkalla ja mönkijällä sekä oppia taistelulajeja ja aseen käyttöä.

Kuustonen sanoo treenanneensa kaikkea tätä omasta pyynnöstään. Toistaiseksi tuottajat ovat antaneet siihen luvan ja luottaneet, että Kuustonen ei loukkaa itseään extreme-treeneissään. Ja uusista taidoista on ollut muutenkin hyötyä.

”Taistelutaidot on tuoneet itsevarmuutta ja turvan tunnetta siviilielämässä.”

Eniten toisen ammatin arkeen Kuustonen on päässyt kiinni Syke-sairaalasarjassa, jossa hän näytteli kuuden ensimmäisen tuotantokauden ajan.

”Ensiaputaidot mulla oli ennestään, koska olen käynyt pelastajasukeltajakoulutuksen. Olen harrastanut laitesukellusta jo varmaan parikymmentä vuotta”, hän kertoo.

”Olen saanut siitä kuitenkin hirveästi tietoa, ja osaan ottaa verikokeen, laittaa tipan ja ommella haavat oikeasti. Sekin on tuonut turvan tunnetta. Mulla on nykyään tosi hyvät ensiapupakkaukset kotona, autossa ja mökillä. Olen joskus käyttänytkin niitä taitoja ja olen myös elvyttänyt ihmistä.”

Pelle Hermanni -elokuvassa Kuustonen esittää akrobaatti Violaa. Tuija Piepponen on Äitiliini.

Kuustonen sanoo, että tämän syksyn ensi-iltojen suma voi antaa sellaisen mielikuvan, että hän on tauotta kuvauksissa, vaikka oikeasti kuvaustaukoa on kestänyt jo puoli vuotta.

Se loppuu tosin jo ensi viikolla, jolloin käynnistyvät uuden tv-sarjan kuvaukset. Tarkempaa tietoa siitä Kuustonen ei saa vielä antaa, mutta seuraavan elokuvan ensi-ilta on luvassa jo tammikuussa, jolloin teattereihin tulee Pamela Tolan ohjaama Järjettömän paska idea, jossa Kuustosen rinnalla toista pääosaa esittää Alina Tomnikov.

”Nämä hahmot on ystäviä, jotka on tunteneet toisensa lapsuudesta asti, ja niiden elämät on kietoutuneet yhteen, mutta he eivät voi yhdessä hyvin. Elokuva käsittelee läheisriippuvuutta, ja millaista vaikea ystävyys voi olla”, Kuustonen kuvailee.

Seuraavien kuvausten käynnistyttyä Kuustonen pääsee nauttimaan myös mediatauosta. Hän sanoo nostavansa hattua kollegoille, jotka osallistuvat omana itsenään viihdeohjelmiin, vaikka itse hän ei koe niitä omakseen. Ei edes Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.

”Sanoin ohjelman tekijöille, että ottaisin heti sen tanssinopetuksen, jos sitä ei kuvattaisi mihinkään ohjelmaan”, Kuustonen sanoo.