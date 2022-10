Viikon suosituksissa myös kirjoja, joiden avulla voi huomata oman rasistisuutensa.

Ruotsalainen En varg söker sin pod on kirjailija Caroline Ringskog Ferrada-Nolin ja sarjakuvataiteilija Liv Strömquistin populaarikulttuuria kommentoiva podcast.

Olen ollut suruissani kolme viikkoa, aloittaa Ringskog Ferrada-Noli viime vuoden joulukuussa julkaistussa jaksossa Vackra värld, var är du?

Ringskog Ferrada-Noli kertoo sydäntä raapivan hauskalla tavalla kokemastaan menetyksestä, äitiydestä ja surusta ja onnistuu jollain ilveellä nitomaan kertomuksen naiseuteen liitettäviin kulttuurisiin ihanteisiin. Jakso sanoittaa akuutin surun sekopäisen luonteen tavalla, joka voi mielestäni tallentua vain kahden kaveruksen podcastiin.

Jakson toisella puoliskolla Strömquist keskustelee kirjailija Sally Rooneyn teoksesta Kaunis maailma, missä olet sekä Rooneyn kummallisesta tavasta kuvata heteronormatiivista rakkautta.

Vaikka kyseinen jakso on julkaistu jo vuosi sitten, kuuntelin sen tällä viikolla ehkä neljättä kertaa. Suru ei näemmä vanhene.

Jotta podcastin maailmaan pääsee sisälle, täytyy ensin tottua ymmärtämään Strömquistin kurluttavaa skånen murretta ja sietää aika ajoin kehnoa äänenlaatua. Ajan myötä nekin muuttuvat kotoisiksi.

Hiljattain julkaistussa jaksossaan Ringskog Ferrada-Noli ja Strömquist keskustelevat esimerkiksi uudesta Blonde-elokuvasta sekä ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin elokuvasta Triangle of sadness ja virittelevät tyypilliseen tapaansa notkeita siltoja yhteiskuntarakenteiden, kulttuurihistorian ja elokuvien välille.

En varg söker sin pod -podcast on kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyssä.

Elämme rasistisessa yhteiskunnassa

Suosittelen myöntämään, että elämme rasistisessa yhteiskunnassa. Se tarkoittaa, että valkoisena myös minä olen elämäni aikana todennäköisesti tahtomattani toiminut rasistisesti. Ehkä sinäkin. Jotta valtavan painolastin ja syyllisyyden kanssa ei tarvitsisi elää yksin, avuksi voi ottaa kirjoja.

Esimerkiksi feministikirjailija Audre Lorden hiljattain suomennetun teoksen Sister Outsider sekä Priska Niemi-Sampanin, Alice Jäsken ja Janina Waenthongkhamanin kirjoittaman Mixed - Suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -tietokirjan.

Lorde oli amerikkalainen kirjailija, feministi ja ihmisoikeusaktivisti ja kuvaili itseään ”Mustaksi lesboksi, äidiksi, soturiksi ja runoilijaksi”. Hän julkaisi runo- ja proosateoksia. Sister Outsider (suom. Kaijamari Sivill) on kipinöivä proosateos, jota lukee näkökulmasta riippuen kenties tulisesti voimistuen taikka hartaasti vetäytyen opin äärellä.

Kirja sisältää Lorden proosallisia esseitä ja puheita. Lorden tekstit käsittelevät esimerkiksi rasismia, mustien lesbonaisten kokemuksia ja äitiyttä ja syynäävät eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita lukuisista eri kulmista.

Teos on julkaistu alun perin vuonna 1984. Kirjan avausteksti kertoo Lorden matkasta Moskovaan, eikä Venäjän hyökkäyssodan valossa ole kestänyt aikaa järin hyvin. Silti muut tekstit ovat, kuten kirjailija Koko Hubara HS:n arviossaan kirjoitti, alati kauhistuttavan ajankohtaisia.

”Vedämme usein yhtäsuuruusmerkin rasistin ja pahan ihmisen välille, jolloin rasistiksi leimaaminen on yksi pahimpia loukkauksia ja ikään kuin haukkumasana itsessään. Rasismi tulisi nähdä ihmiseen kiinnittyvän pahuuden leiman sijaan systeeminä, jonka sisällä me elämme”, kirjoittavat Niemi-Sampan, Jäske ja Waenthongkhaman tietokirjansa johdannossa.

Kirjoittajat haastattelivat kirjaansa varten noin 50 mixed-suomalaista sekä noin 30 tutkijaa ja asiantuntijaa. Ryhmähaastatteluissa kuulemiensa kokemusten perusteella he keräsivät kirjaan fiktiivisiä tarinoita arjesta.Tarinat vuorottelevat kirjoittajien keskustelujen kanssa ja kirja sisältää esimerkiksi ohjeita antirasistisempaan työotteeseen.

Harmillisesti melko raskaslukuinen keskustelumuoto saa hiukan väsymään tekstin äärellä, mutta tarinat ansaitsevat silti tulla luetuiksi. Rasistisen yhteiskunnan näkeminen ja oman mahdollisen rasismin myöntäminen avaa silmät ja kenties auttaa toimimaan tulevaisuudessa toisin.

Audre Lorde: Sister Outsider (suom.Kaijamari Sivill, Kosmos)

Alice Jäske, Priska Niemi-Sampan, Janina Waenthongkhaman: Mixed – Suomalaista elämää kulttuurien risteymässä (Kosmos)

Koetin sanoo sulle bye, mutta hainkin katsetta kuin hai

Muusikko Kristiina Tuhkasen uusi yhtye Kristiina julkaisi syyskuussa ensimmäisen singlensä. Hai on vakavakatseinen indie-pop-biisi ja jymähtää samastuttavuudessaan jonnekin syvälle. Kyseessä on ensimmäinen singlelohkaisu bändin ensivuonna julkaistavalta debyyttialbumilta. Tuhkasen äänessä on elämää kokenutta Suomi-filmitähteyttä, jota on vaikea kuvailla, siksi suosittelen kuuntelemaan kappaleen.

Kristiina: Hai (Humu Records)