Terrifier 2:n saamia voimakkaita reaktiota on epäilty myös mainostempuksi. Elokuvan ohjaaja vannoo, ettei siitä ole kyse.

Art the Clown (David Howard Thornton) on Terrifier-elokuvien äänetön murhaajapahis.

Kauhufilmi Terrifier 2 on saanut viime päivinä suurta huomiota Yhdysvalloissa, paristakin syystä.

Ensinnäkin siitä on tullut pieni hitti. Amerikkalaiselokuva on tehty minimaalisella 250 000 dollarin budjetilla, mutta se on tienannut valkokankailla jo 2,5 miljoonaa dollaria. Vaikka sitä ei ole juuri edes mainostettu, ja teatterilevityskin on rajallinen.

Toinen uutisoinnin aihe on ollut yleisön reaktio elokuvaan. Jotkut katsojat ovat pökertyneet tai oksentaneet Terrifier 2:ta katsoessaan, ilmeisesti sen raakuuden vuoksi. Twitterissä on jaettu silminnäkijäraportteja siitä, kuinka ambulansseja on kutsuttu teattereihin ja taintuneita katsojia saatettu pois pyörätuolissa.

Aiheesta ovat kirjoittaneet isot elokuvamediat kuten Variety ja Entertainment Weekly.

Kertomukset voimakkaista reaktioista eivät ole paheksuvia: Terrifier 2 on tehty kauhufaneille, ja on vain hauskaa, jos se onnistuu heitäkin häkellyttämään.

Vai pitävätkö raportit edes paikkaansa – onko kyseessä pelkkä markkinointitempaus? Sitäkin on medioissa epäilty. Ohjaaja-käsikirjoittaja Damien Leone on Twitterissä ”vannonut”, että somessa kerrotut reaktiot ovat ”sataprosenttisen aitoja”.

”Kunpa olisimme olleetkin tarpeeksi fiksuja keksiämme tällaisen [mainostempun]. Mutta toisaalta meidän ei tarvinnut keksiä”, hän kirjoittaa.

Terrifier 2 on slasher-tyylinen kauhuelokuva, jossa demoniselta klovnilta näyttävä Art the Clown tappaa ihmisiä. Se on jatkoa Leonen vuonna 2016 ilmestyneelle Terrifierille. Ensimmäinen Terrifier tehtiin vielä halvemmalla, vain 100 000 dollarilla. Elokuvaa ei nähty teatterilevityksessä, vaan se julkaistiin vain dvd:llä ja blu-raylla sekä suoratoistopalveluissa.

Suomessa vuoden 2016 Terrifier on katsottavissa Amazon Primessä. Se on tavanomainen mutta rehellinen splatter-kauhuelokuva, jossa pääpaino ei ole juonessa eikä tunnelmassa vaan verisissä murhissa. Efektit ovat perinteistä käsityötä, ja tekoveri lentää.

Arvioiden mukaan Terrifier 2 on samanlainen, mutta murhia on enemmän ja ne ovat entistäkin raaempia. Siitä kertoo slasher-elokuvalle poikkeuksellinen kestokin. Terrifier 2 on peräti 138 minuuttia pitkä, kun ensimmäinen osa kesti hädin tuskin 80 minuuttia.

Amerikkalaiskriitikot ovat olleet enimmäkseen sitä mieltä, että elokuva toimii siinä missä yrittää. ”Terrifier 2 on parhaimmillaan siinä, minkä vuoksi sitä ylipäätään mennään katsomaan, eli verta tulvivissa murhissa. Tarinayritelmä on kamala”, tiivistää Collider-sivuston kriitikko.

Terrifier 2:n mahdollisesta Suomen-levityksestä ei ole vielä tietoa.