Juuret ovat tallella kitaristi-laulaja Samantha Fishin musiikissa, vaikka uudet täkybiisit edustavat turhan radio-orientoitunutta normiryskettä, kirjoittaa Arto Pajukallio.

Bluesrock

Samantha Fish Kulttuuritalolla 30.10.2022.

Samantha Fishin musiikillinen pohja lepää bluesissa, mutta varmaan moni lienee pyytämättäkin varoitellut, kuinka riskialtista olisi heittäytyä pelkästään sen varaan, kun on valkoinen naisartisti Keski-Lännestä.

Kitaristi-laulaja onkin tehnyt lukuisia lähinnä omasta rockbluesmateriaalista koostuvia albumeja. Niiden liian usein liian tasapaksu materiaali sysii marginaaliin Fishin vahvaa taiteellista osaamista perinnetietoisena bluesartistina ja sävykkäänä kitaristina.

Fishin viimeisimmän albumin Faster tuotti muun muassa Lady Gagan, Madonnan ja Stingin kanssa työskennellyt Martin Kierszenbaum, joka myös osallistui kappaleiden kirjoittamiseen. Tällä ilmeellä muokattu maailmankiertue sai Euroopan-osionsa päätöksen lähes loppuunmyydyllä Kulttuuritalolla.

Konsertti käynnistyi vanhemmalla sotaratsulla Bulletproof, jossa Fish riffitteli slidella nelikielistä sikarilaatikkokitaraa. Juuret ovat toki tallella, vaikka uudet täkybiisit, kuten singlejulkaisu Twisted Ambition, edustavat ehkä liian radio-orientoitunutta normiryskettä ainakin vanhakantaisemman rootsin ystävälle. Tai kun saisi settiin myös shufflea, mollibluesia, tai jonkin instrumentaalin!

Samantha Fish oli verhoutunut mustaan nahkaan hapsuineen ja ketjuineen, ja rokkaava habitus istui hyvin vahvan kitaroinnin ja ilmaisuvoimaisen laulun pirtaan, vaikkei äänentoisto ollut alkuun kohdallaan, ja yleisökin tuntui arkailevan.

Käännekohdaksi osoittautui puolivälin akustinen soolo-osuus. Fish tulkitsi Charley Pattonin vanhan standardin Jim Lee Blues, johon yleisö alkoi pyytämättä taputtaa tahtia. Oma folkballadi Need You More muistutti osaamisen monipuolisuudesta. Neil Young -laina Don’t Let It Bring You Down toi yhtyeen takaisin lavalle. Fish vaihtoi kesken esityksen takaisin sähkökitaraan, ja sitten mentiinkin jarrua painamatta.

Intensiteetti nousi, yleisö eli mukana, ja miksauskin koheni: symbaalit alkoivat kuulua, basson taajuudet tasoittuivat, ja muutama välisoiton oloinen urkusoolo antoi Fishille illan ainoat levähdystauot.

Rumpuja soitti jämäkkä Sarah Tomek.

Lujimmin Fish lukittautui rumpali Sarah Tomekiin, jonka jämäkkä kalvojenlyönti puski päättäväisesti läpi rytmisesti yksioikoisenkin materiaalin. Basisti Ronald Johnson työskenteli määrätietoisesti, ja kosketinsoittaja Matt Wade havahdutti hetkittäin Hammondeilla.

Samantha Fish käänsi illan selkeäksi työvoitoksi ja väläytti sen päälle osaamistaan ennen kaikkea vahvana laulajana. Kitaristina hän ei päässyt kuin väläyttämään monipuolisia taitojaan.

Harmi.