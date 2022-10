Jacques Derayn ohjaaman psykologisen draaman painopiste on henkilöissä ja heidän suhteissaan.

Jean-Paul (Alain Delon) on Mariannen (Romy Schneider) katseen kohteena Vaarallinen loma -elokuvassa.

Jännitys

Vaarallinen loma ★★★★★

La piscine, Ranska 1969

Teema klo 21.00 ja Yle Areena

Vaarallinen loma -elokuvan alussa Jean-Paulilla (Alain Delon) ja Mariannella (Romy Schneider) on uima-altaan reunalla eroottinen kohtaus, jossa ohjat ovat ainakin osittain naisella. Se on elokuvissa harvinaista nyt ja oli vielä harvinaisempaa 1960-luvulla.

Komea huvila on pariskunnalla lainassa. Ranskan Rivieran tulikuuma kesä hehkuu kirkkaissa väreissä.

Pian kylään tulee Harry (Maurice Ronet) 18-vuotiaan tyttärensä Pénélopen (Jane Birkin) kanssa.

Aikuisilla on tuolloin muodikkaat työt. Epäonnistunut kirjailija Jean-Paul työskentelee mainostoimistossa. Marianne on toimittaja ja Harry iskelmätähti. Paitsi, että nyt he lomailevat joutilaina paahtavan auringon alla.

Harry on Mariannen ex ja kaikki kolme ystäviä. Heidän orastavaa kolmiodraamaansa sotkee nuoruutta uhkuva nymfi Pénélope. Eroottiset jännitteet alkavat kipinöidä eri suuntiin. Mustasukkaisuus kiristää sähköistä tunnelmaa.

”Joinakin iltoina on kaikki sallittua. Tai melkein”, toteaa Jean-Paul kerran ja on väärässä. Tunteistaan vapautuminen vaatii voimaa, ja Vaarallinen loma kertoo varsinkin miesten heikkoudesta.

Ohjaaja Jacques Deray (1929–2003) erikoistui jännäreihin. Vaikka tunnelma kiristyy Vaarallisessa lomassa tehokkaasti, se liikkuu lajityypin rajoilla. Psykologisen draaman painopiste on henkilöissä ja heidän suhteissaan pikemmin kuin tarinassa.

Käsikirjoittajiin kuului Jean-Claude Carrière (1931–2021), mestari, joka kirjoitti muun muassa Luis Buñuelin myöhäiskauden elokuvia kuten Päiväperhon (1967). Hänelle seksuaaliset jännitteet olivat tuttua maastoa.

Vaarallisessa lomassa asioita kerrotaan enemmän henkilöiden katseilla ja ilmeiden yksityiskohdilla kuin vuorosanoilla. Näyttelijänelikko suoriutuu vaativista rooleista hienosti. Deray ohjaa katsojan katsetta yhtä taidokkaasti kuin näyttelijöitä.

Se, mitä ei nähdä, on yhtä olennaista kuin se, mitä katsotaan. Yhtä lailla henkilöhahmoilta kuin katsojilta salataan, mihin kukakin oikeastaan syyllistyy. Epäilys on vipu tunteiden ruuvipenkissä.

Loppua kohti alkaa ihmetellä, jääkö pinnan alla roihuavista suhteista enää edes hiillos kytemään vaiko vain kylmää tuhkaa.

Vaarallisesta lomasta kuvattiin poikkeuksellisesti kaksi versiota, ranskankielisen lisäksi englanninkielinen. Ranskalainen versio sai kotimaassaan kolme miljoonaa katsojaa, ja siitä tuli Derayn uran taiteellinen huippu.

Elokuvasta nähdään hiljattain entisöity versio, joka kuuluu Teeman sikermään Romy Schneiderin elokuvia. Eilen perjantaina näytetty Claude Sautet’n Cesar ja Rosalie (1973) uusitaan 30.10., ja Pierre Granier-Deferren Kohtaus junassa esitetään 28.10.