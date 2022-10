Äänien ilta on ohjelma, jota ei voisi olla missään muualla kuin radiossa.

Kun jossain aiemmassa Äänien illassa toivottiin parranajon ääntä – ilman partakonetta tietenkin –, minulle tuli heti voimakas mielikuva isoisästäni, joka aina sunnuntaisin kaivoi partavehkeensä esiin ja meni saunaan, jossa oli lämmintä vettä edellisillan jäljiltä.

Moniin ääniin liittyy voimakkaita muistoja. Ja monet niistä ovat ainakin omalla kohdallani sellaisia, joista ei ole valokuvaa.

Äänien illassa on toivottu vuosien varrella mitä ihmeellisimpiä äänimaisemia luonnonäänistä moottoreihin ja tehtaan pilleihin. Monet äänet ovat jo menneisyyttä. Sellaisia löytyy ihan lähihistoriastakin, kuten vanhat kännyköiden soittoäänet.

Äänien ilta palaa tänään lauantaina eetteriin pitkältä tauolta, edellisen kerran se kuultiin vuonna 2019. Samalla äänitoivekonsertti täyttää kymmenen vuotta.

Studiossa ovat tuttuun tapaan toimittaja Jukka Mikkola, kulttuurintutkimuksen professorit Heikki Uimonen ja Helmi Järviluoma (emerita) sekä äänitaiteilija Simo Alitalo. Yleisö voi osallistua soittamalla numeroon (09) 144800.

Slow radion ytimessä ollaan, kun äänimaisemat saavat soida pitkään, eikä niistä keskusteltaessa ole kiire mihinkään.

Valitettavasti se ei ole sielläkään enää itsestäänselvyys. Lähetys on siirretty kansankanava Radio Suomesta kulttuurikanava Radio 1:een, jossa yleisö on pienempi ja valikoituneempi. Toivottavasti toiveiden kirjo pysyy kuitenkin laajana.

Kirjoitin muuten tämän tekstin junamatkalla Joensuusta Savonlinnaan. Parikkalan jälkeen havahduin tuttuun, mutta lähes kadonneeseen ääneen: kiskojen kolinaan. Pääradoilla sitä ei ole kuullut enää vuosiin.

Äänien ilta, Radio 1 klo 19.02 ja Yle Areena.