Kolmiosaisen sarjan on toimittanut Anna-Liisa Haavikko.

Kätilö lienee Suomen vanhin naisten ammatti. Siihen oli tarjolla koulutusta jo 1700-luvulla. Edellytyksenä opintielle pääsyyn oli muun muassa kirjoitustaito ja pienet kädet.

Historian professori Kirsi Vainio-Korhonen kertoo, että kätilön saapuminen paikkakunnalle näkyy suoraan väestötilastoissa, kun lapsikuolleisuus väheni samantien. Silti asenne saattoi pitkään olla, että ovat akat ennenkin selvinneet synnytyksistä ilman apuja.

Kätilöiden arvostus on vaihdellut kovasti. Välillä toimeentulo on ollut hyvä, välillä surkea. Eikä kaikki ole hyvin nytkään: synnytyksen ammattilaisia on liian vähän.

Anna-Liisa Haavikon kolmiosainen historiasarja käy läpi kätilön työn historiaa Suomessa näihin päiviin asti. Kehitys ei ole ollut mustavalkoista. Esimerkiksi siirtyminen kotisynnytyksistä sairaaloihin paransi synnytyksen turvallisuutta mutta vieroitti lapset äideistään ja teki kokemuksesta kolkon.

Sarjalla on väkevä äänialku, ja arkistoilla on herkuteltu myöhemminkin. Niiden kautta yhdeksi päähenkilöksi nousee myös suorapuheinen kätilöiden puolestapuhuja Leena Valvanne (1920–2008).

Mausteena on anekdootteja synnytyshuoneen alkoholitarjoilusta hurjiin työmatkoihin, joilla kätilöt esimerkiksi vajosivat kevätjäihin useita kertoja.

