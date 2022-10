Meksikon hallitus on kampanjoinut viime vuodet, jotta muut maat eivät omisi Meksikon esikolumbiaanista kulttuuriperintöä. Viimeisin kohu koskee muotimerkki Ralph Laurenia.

Meksikon alkuperäiskansojen kuvioita esittelevä Ralph Laurenin neuletakki on myynnissä muun muassa verkkokauppa Booztissa. Kuvakaappaus Booztin sivulta.

Meksikon presidentin vaimo Beatriz Gutiérrez Müller on hyökännyt voimakkaasti vaatemerkki Ralph Laurenia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Gutiérrez Müller syytti muotitaloa alkuperäiskansojen designin plagioinnista ja kuvaili tekoa Meksikon alkuperäiskansojen työn omimiseksi.

”Hei Ralph (Lauren): Tajusimme, että sinä todella pidät meksikolaisesta designista”, Gutiérrez kirjoitti Instagramissa. ”Mutta kopioimalla näitä luomuksia sinä plagioit, ja se on laitonta ja moraalitonta.”

Instagram-julkaisussa on valokuva kaupassa olevasta neuletakista, jossa on värikkäitä alkuperäiskansojen luomia kuvioita. Neuletakissa lukee Ralph Lauren.

Gutiérrez Müllerin mainitsemaa neuletakkia myydään netissä tällä hetkellä usean sadan euron hintaan. Neuletakkia myy esimerkiksi verkkokauppa Boozt, jossa sen hinta on yli 240 euroa.

”Toivottavasti korjaatte vahingot alkuperäiskansojen yhteisöille, jotka tekevät tätä työtä rakkaudella, eivät voittoa tavoittelemalla”, Gutiérrez Müller kirjoitti Instagramissa. Hänen mukaansa neuletakin designit ovat peräisin Contlan ja Saltillon alueiden alkuperäiskansoihin kuuluvilta yhteisöiltä.

Gutiérrez Müller on Meksikon historiallista ja kulttuurillista perintöä koordinoivan neuvoston kunniajohtaja. Tutkijana, journalistina ja kirjailijana toimivan Gutiérrez Müllerin tausta on taiteissa, opettamisessa ja kulttuurikirjoittamisessa. Hän on pyytänyt, ettei hänestä käytettäisi ”ensimmäinen nainen” -titteliä.

Ralph Lauren tiedotti Reutersille, että muotitalossa oltiin yllättyneitä siitä, että tuote on edelleen myynnissä. Ralph Lauren oli antanut ohjeen poistaa se myynnistä muutama kuukausi sitten.

”Olemme syvästi pahoillamme tästä, ja kuten aina, olemme avoimia käymään keskustelua siitä, kuinka voimme toimia paremmin”, yhtiö tiedotti.

Amerikkalainen muotimerkki on luvannut, että kaikki kesän 2023 malliston jälkeen suunniteltavat uudet tuotteet, joissa käytetään alkuperäiskansojen designia, luodaan yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa.

Gutiérrez Müllerin viesti on jatkumoa Meksikon hallituksen viime aikaisille toimille. Presidentti Andrés Manuel López Obrador aloitti heti virkaan astuttuaan vuonna 2018 massiivisen kampanjan, jonka tarkoitus on saada Meksikon esikolumbiaanista perintöä takaisin.

Jo kymmeniä meksikolaisia antiikkiesineitä on hankittu takaisin Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Viime heinäkuussa Meksikon hallitus pyysi kiinalaista vaatebrändi Sheiniä poistamaan verkkosivuiltaan vaatteen, joka esitteli mayojen kuvioita.

Samanlaisia valituksia on tehty ranskalaiselle Louis Vuittonille, venezuelalaiselle suunnittelijalle Carolina Herreralle sekä espanjalaisille vaatemerkeille Zaralle ja Mangolle.

Vuonna 2020 ranskalainen suunnittelija Isabel Marant pyysi anteeksi, että hän oli käyttänyt suunnittelussaan Koillis-Meksikon purépecha-kansan designia.