Oma­leimainen australialais­trilleri The Stranger perustuu epätavalliseen tositapaukseen

Katsoja johdatellaan kaltevalle pinnalle peitetehtävää suorittavan päähenkilön mukana.

Joel Edgerton (vas.) eläytyy onnistuneesti peitetehtävissä työskentelevän Markin rooliin. Sean Harris on hyytävän hyvä vankilasta vapautuneena Henrynä.

Jännitys

The Stranger ★★★★

Australia 2022

Netflix (K13)

Kamera ajaa hitaasti kohti jyrkkärinteisen vuoren mustanpuhuvaa profiilia. Miesääni käy läpi rentoutusharjoitusta, jossa uloshengitetty musta ilma vie ahdistuksen mennessään. Ei, harjoitus ei kuulosta ollenkaan rentouttavalta.

Australialaisohjaaja ja -käsikirjoittaja Thomas M. Wright asettaa elokuvansa The Stranger alussa katsojan kaltevalle pinnalle. Vielä paremmin hän onnistuu tunteen vahvistamisessa seuraavan viidentoista minuutin aikana.

Henryn (Sean Harris) nähdään ottavan hölkkäaskelia raitapaidassa. Onko synkkä tila vankilan selli? Ei, vaan yöbussin käytävä. Bussissa Henry tapaa höpöttelevän miehen nimeltä Paul (Steve Mouzakis), ja he päätyvät tekemään yhdessä matkaa Länsi-Australiaan Paulin ostamalla käytetyllä autolla.

Käy ilmi, että Paul on kytköksissä jonkinlaisiin hämäräpuuhiin, joihin hän pyytää Henryä mukaan. Tällä on vain yksi rajanveto: ”Ei väkivaltaa.”

Kun Henryä tullaan noutamaan uusiin töihin, Paul ei olekaan mukana, vaan yksinomaan Mark (Joel Edgerton).

Pian, kun elokuvaa on kulunut vartti, hahmottuu sen perusasetelma: Henryn sijaan päähenkilö on Mark, joka paljastuu peitetehtävissä työskenteleväksi poliisiksi. Hänen tavoitteenaan on selvittää, onko Henry syyllistynyt pikkupojan kidnappaukseen ja murhaan kahdeksan vuotta aiemmin.

Kuvioon tuodaan mukaan uusia hämärävirityksiä ja -miehiä. Tämä vaatii keskittymistä. On yritettävä ymmärtää, miten kaikki liittyy toisiinsa. Markin hermopaine kasvaa uskottavasti.

Yksi outo kohta elokuvassa on, joka vaikuttaa siltä kuin lähdettäisiin selventämään katsojalle siihen mennessä nähtyä. Oletan, että melkein kaikille katsojille kertauksentapainen on turha, mutta ei se toisaalta jännitystä luhistakaan. Alun synkkää tunnelmointia on mukana sopivan maltillinen määrä.

The Stranger perustuu tositapahtumiin, joista rikostoimittaja Kate Kyriacou on kirjoittanut kirjan The Sting vuonna 2015.

Wrightin järjestyksessä toinen ohjaustyö sai ensi-iltansa Cannesin Un certain regard -sarjassa toukokuussa. Australian-ensi-illan aikaan rikoksen uhrin vanhemmat kutsuivat elokuvaa tragedialla tienaamiseksi.

Kritiikki on ymmärrettävä näinä uhreista piittaamattomina true crimen aikoina. Tekijöiden puolustukseksi voi sanoa, että pojan oikeaa nimeä ei käytetä ja rikosta katsotaan etäältä, mistä kertoo myös ikäraja K13.