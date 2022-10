Mediatutkijan mukaan suosittujen aamuohjelmien kilpailussa juontajien persoonat ovat radiokanaville entistä tärkeämpiä.

Aamujuontajat Minna Kuukka ja Aki Linnanahde juhlivat Radio Novan 20-vuotista toimintaa keväällä 2017. Nyt heidän juontamansa Radio Novan Aamu on aamuohjelmien ykkönen.

Radio Novan Aamu on noussut kaupallisten radiokanavien kuunnelluimmaksi aamuohjelmaksi. Pitkään ykköspaikkaa pitänyt Radio Suomipopin Aamulypsy on jäänyt Finnpanelin kansallisen radiotutkimuksen kuulijaluvuissa jälkeen kaikkina viikonpäivinä tänä syksynä.

Radio Nova on myös kokonaiskuulijaluvuissa kuunnelluin kaupallinen radiokanava. Suomen kuunnelluin kanava on Yle Radio Suomi.

Radio Novan Aamua ovat juontaneet vuodesta 2016 alkaen Minna Kuukka ja Aki Linnanahde. Kuukan mukaan suosion kasvu on monen tekijän summa.

”Totta kai siinä vaikuttaa henkilökemia, ja me ollaan Akin kanssa tehty jo niin pitkään yhdessä. Siinä on kuitenkin suuri määrä muita ihmisiä tekemässä.”

Kuukka on hyvillään saavutuksesta, mutta ei suuremmin riehaannu.

”Olen ollut varovainen tuulettelemaan tästä. Tämä on kuitenkin sellainen pitkän matkan juoksu”, hän sanoo.

Myös mediatutkija ja Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi kiinnittää huomionsa siihen, että kuunnelluimmaksi noussutta aamuohjelmaa on tehty jo kuusi vuotta samojen juontajien voimalla.

Pitkään suosituimpana ollut Radio Suomipopin Aamulypsy aloitti jo 16 vuotta sitten. Ohjelman juontajista moni on noussut kansalliseksi julkkikseksi ja päätynyt televisioon, kuten Jaajo Linnonmaa ja Anni Ihamäki (ent. Hautala).

”Alussa Aamulypsy oli aivan poikkeuksellinen ilmiö suomalaisessa kaupallisen radion kentässä, koska siinä puhuttiin niin paljon. Siihen asti juontajan pitkiä puhejaksoja oli pidetty suoranaisena riskinä”, Ala-Fossi sanoo.

Aiemmin radiokanavat yrittivät erottua musiikkivalinnoillaan. Soittolistojen analysointiin panostetaan edelleen, mutta koska useimmat ihmiset pitävät samoista hiteistä, kanavat ovat päätyneet soittamaan hyvin samanlaista musiikkia.

”Molemmilla isoilla omistajilla, Nelosella ja Bauer Medialla, on valikoima musiikkiprofiililtaan hieman erilaisia kanavia, jotka puolestaan muistuttavat toisiaan.”

Radio Suomipopin Aamulypsyn Ilkka Ihamäki (vas.), Jaajo Linnonmaa, Anni Ihamäki ja Janni Hussi Radiogaalassa keväällä 2022.

Ala-Fossin mielestä Radio Suomipopin Aamulypsy vaikutti siihen, että muidenkin kaupallisten kanavien aamuohjelmissa juontajat alkoivat puhua enemmän, ja näin pyrkivät erottautumaan juontajien persoonallisuuden voimalla.

”Merkittävää on, että musiikkia saa kätevästi verkosta, joten radion rooli uuden musiikin esittelyssä on kärsinyt. Musiikin soittaminen ei ole enää sellainen kilpailuvaltti kuin se on joskus ollut.”

Aamuohjelmien puheen sävy on lähes poikkeuksetta kepeä ja spontaani. Uutistapahtumien analysointia tai asiantuntijavieraita kuullaan harvoin.

”Uutis- ja ajankohtaistoiminta on työvoimavaltaista ja kallista. Sen viihdyttävyys on myös sitä luokkaa, ettei sitä pidetä kaupallisesti kannattavana”, Ala-Fossi sanoo.

Myös Radio Novan Aamussa vakavammat puheenaiheet tulevat vain uutisosuudessa.

”Meillä on MTV3:n uutiset mukana, ja se mahdollistaa muun ohjelman keveyden”, Minna Kuukka sanoo.

Marko Ala-Fossi muistuttaa, että suosituimman kanavan asema määräytyy suhteellisesti kunakin vuorokaudenaikana. Aamuisin noin yhdeksän aikaan radiota kuunnellaan eniten, ja siksi aamuohjelmien suosiosta käydään kovinta kilpailua.

”Kyse on siitä, että Radio Novan aamuohjelmalla on suhteellisesti suurempi osuus sen ajankohdan radionkuuntelusta kuin Radio Suomipopilla.”

Suomessa radion kuuntelua mitataan edelleen tutkimukseen osallistuvien kuulijoiden oman kuuntelupäiväkirjan perusteella.

”Ihmiset muistelevat usein jälkikäteen, kuinka kauan he ovat kuunnelleet radiota. Muissa Pohjoismaissa on siirrytty mittaamaan kuuntelua sähköisesti”, Ala-Fossi sanoo.

Elektronisessa mittaustavassa radiolähetykseen voidaan lisätä ihmisen kuuloalueen ulkopuolella oleva signaali, jonka mittauslaite tunnistaa. Näin saadaan mitattua myös ne ajat, jolloin radiota kuunnellaan jossain julkisessa tilassa kuten parturi-kampaamossa tai kaupassa.

Radio Suomipop ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.