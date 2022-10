Kotimainen pop keskittyy tällä hetkellä jo muutenkin niin paljon kierrättämiseen, ettei vähäinen kiinnostus Vain elämää -covereihin ole lainkaan ihme, kirjoittaa toimittaja Arttu Seppänen.

Vain elämää -sarjan floppaamisesta puhuttiin jo kymmenisen vuotta sitten toisen kauden kohdalla. Ensimmäinen kausi innosti yleisöä jopa siinä määrin, että he ostivat yli 100 000 kappaletta fyysisiä cd-levyjä sarjan kappaleista.

Toisella kaudella ei innostanut enää ihan niin paljon. Ohjelma sai kuitenkin kerättyä itsensä takaisin kasaan kolmannella kaudella.

On aikamoinen ihme, että formaatti on kestänyt näin pitkään. Samoja artisteja kierrättäneitä all stars -kausia on ollut jo kolme. Nyt on käynnissä jo 13. kausi, ja kuolonkorahduksia on kuultavissa ja nähtävissä.

Täsmälleen kolme vuotta sitten tviittasin huomion, että Suomen Spotifyn top 50 -listalla yli puolet (yhteensä 26) kappaleista olivat Vain elämää -biisejä. Kauden pitäisi olla tällä hetkellä kuumimmillaan, mutta kiinnostus on vähäistä. Ohjelma näytetään televisiossa perjantaina, ja esimerkiksi tämän viikon maanantaina Spotifyn listalla kuunnelluimpien joukossa ei ollut enää yhtään kappaletta.

Sarja on yleensä onnistunut luomaan edes jonkin tai joitain listoilla keikkuvia väliaikaishittejä, mutta tänä syksynä toistaiseksi ei yhtäkään.

Ajalle tyypillisesti ohjelman painopiste on siirtynyt entistä etäämmälle musiikista. Ohjelmaa myydään ensisijaisesti tarinoilla, uudet biisiversiot ovat vain tekosyy.

Yle on ajanut vasemmalta ohi. Katsojaluvuissa Vain elämää häviää viikko toisensa jälkeen Ylen hittiohjelmalle Elämäni biisi, joka elää kultakauttaan. Ohjelman musiikkinumeroita ei edes yritetä myydä katsojille jälkikäteen (bändi on tosin mainio), koska myös Elämäni biisi vetoaa katsojiin tarinoilla. Vieraat kertovat tarinansa, miksi ovat halunneet valita juuri kyseisen biisin.

Tällä kaudella näyttelijä Iikka Forss esimerkiksi valitsi Pearl Jamin Blackin ja kertoi syyn sille kyynelehtien. Hän oli ollut bändin katastrofaalisella vuoden 2000 Roskilden-keikalla, jossa kuoli yhdeksän ihmistä. Myös Forss tallottiin keikalla, mutta hän pääsi parin yleisön jäsenen avulla pystyyn ja selvisi.

Kaikilla on ollut elämässään vaikeita hetkiä. Vain elämää -sarjasta on tullut armollisuus- ja terapiapuheen bingo. Leiri tuntuu olevan artisteille itselleen hyvin tarpeellinen etappi ja vertaistukea tarjoava kokemus, mutta katsojana usein tuntuu, että on vieraana väärässä pöydässä. Saavatkohan artistit vieläkään tarpeeksi tukea levy-yhtiöiltään?

En vähättele tarinoiden tärkeyttä. On arvokasta, että Redrama ja Tommi Läntinen puhuvat suoraan alkoholismista. Tarinatalous voi kuitenkin tällä hetkellä niin paksusti, että ainakin tällä kriitikolla on tarinaähky.

Tässä vaiheessa kautta Vain elämään musiikillinen suunta on käynyt jo selväksi. Selkeästi parhaiten jaksosta toiseen on onnistunut Yona, mutta eipä hänenkään versioihin ole ohjelman jälkeen tarvinnut palata.

Kiinnostavin päivä on silti vielä tulossa, kun artistit pääsevät käsiksi Meiju Suvaksen diskotuotantoon, joka on oma lukunsa kotimaisen popin historiassa.

Kotimainen pop keskittyy tällä hetkellä jo muutenkin niin paljon kierrättämiseen, ettei vähäinen kiinnostus Vain elämää -covereihin ole lainkaan ihme. Tänä vuonna kotimaiset artistit ovat metsästäneet hittejä levyttämällä uusiksi takavuosien hittejä: Rakkautta ja piikkilankaa, Ikuinen virta, Levottomat tuulet, Eesti (On My Mind).

Ajankuvaa kaikki toki – kotimaisessa popissa on tällä hetkellä alennustila.

