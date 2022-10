Euroviisufinaalista alkaneelle The Rasmuksen ja Kalush Orchestran yhteistyölle luvataan myös jatkoa.

The Rasmus ja tämän vuoden Euroviisujen voittaja, ukrainalainen Kalush Orchestra julkaisivat perjantain yhteisen uuden kappaleen ja siihen tehdyn videon.

In the Shadows of Ukraine -niminen kappale on uusi versio The Rasmuksen In the Shadows -hitistä, joka julkaistiin alun perin vuonna 2003. Uudessa versiossa on mukana Kalush Orchestran folkvaikutteita ja ukrainankielisiä rap-osuuksia.

Yhtyeet tutustuivat keväällä Torinossa viisufinaalin aikana ja tekivät yhdessä katusoittokeikan, jolla ne esittivät mashup-version Kalush Orchestran voitokkaasta Stefania-kappaleesta, The Rasmuksen edustuskappaleesta Jezebelistä ja In the Shadowsista.

Idea In the Shadows of Ukrainesta syntyi tämän yhteistyön perusteella. Kappaleen mustavalkoinen video on ukrainalaisen Leonid Kolosovskyin ohjaama.

”Idea oli yhteinen”, The Rasmuksen Eero Heinonen kertoo HS:lle.

”Video kuvattiin Varsovan laitamilla. Ohjaaja työskentelee nykyisin Puolassa sodan takia.”

In the Shadows on The Rasmuksen tunnetuin kappale ja kansainvälisesti vuoden 2003 suurimpia rockhittejä. Se nousi top teniin 14 maassa ja listaykköseksi neljässä maassa..

”Todennäköisesti kaikki ikäiseni ja vähän sitä vanhemmat ukrainalaiset muistavat tämän The Rasmuksen kappaleen hyvin”, Kalush Orchestran solisti Oleg Psiuk kertoo tiedotteeessa.

Alkuperäisen kappaleen tekstin kohta “they say that I must learn to kill before I can feel safe, but I'd rather kill myself than turn into their slave” viittaa nyt Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

”Sanat ovat valitettavasti entistä relevantimmat nyt Ukrainassa ja ympäri maailmaa”, The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen kommentoi.

Kaush Orchestra on parhaillaan ensimmäisellä Pohjois-Amerikan kiertueellaan. Yhtye kerää keikoilla rahaa Ukrainan hyväksi.

Kaloush Orchestra ja The Rasmus ovat ilmoittaneet jatkavansa yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

