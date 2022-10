House of the Dragonin päätösjakso vuoti julkisuuteen – HBO valvoo tilannetta ”aggressiivisesti”

Suositun sarjan päätösjakso ilmestyy virallisesti maanantaina, mutta se vuoti verkkoon jo perjantaina.

Otto Hightower (Rhys Ifans), Alicent Hightower (Olivia Cooke) ja Criston Cole (Fabien Frankel) House of the Dragonin ensimmäisen kauden toiseksi viimeisessä jaksossa.

Suositun fantasiasarjan House of the Dragonin päätösjakso on vuodettu internetiin etukäteen.

Sarjan ensimmäisen kauden viimeinen jakso ilmestyy maanantaina Suomen aikaa HBO Max -palvelussa. Jakso on kuitenkin ollut ladattavissa muun muassa luvattomien tiedostojen jakeluun käytetyiltä torrent-sivustoilta perjantaista alkaen.

HBO vahvistaa Variety-lehdelle, että jakso on vuotanut.

”Olemme tietoisia siitä, että House of the Dragonin kymmenes jakso on julkaistu laittomilla torrent-sivustoilla. Se näyttää olevan peräisin EMEA-alueella toimivalta jakelukumppanilta”, yhtiön edustaja toteaa Varietyn mukaan.

EMEA-alue kattaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan.

”Valvomme tilannetta aggressiivisesti ja poistamme kopioita internetistä”, yhtiö tiedottaa.

House of the Dragon on Game of Thronesin jatkosarja, joka tapahtuu pari sataa vuotta sitä ennen.

Myös Game of Thronesin jaksoja päätyi usein julkisuuteen ennen niiden julkaisua, vahingossa tai tahallisesti.

Erikoisimmassa tapauksessa hakkeriryhmä sai käsiinsä sarjan käsikirjoituksia, muuta aineistoa sekä julkaisemattomia jaksoja. Ryhmä vuoti aineistoa julkisuuteen ja kiristi HBO:lta rahaa uhaten muuten julkaista jaksoja etukäteen.