Yle: The Voice of Finland sulki Suomen ja Venäjän kaksois­kansalaisen ulos kisasta

Tuotantoyhtiö ITV sulki kilpailuun päässeen laulajan kisasta hänen kansalaisuutensa perusteella. Myöhemmin päätös pyörrettiin.

The Voice of Finlandin tähtivalmentajina nähdään tulevalla kaudella Elastinen, Anna Puu, Toni Wirtanen, Maija Vilkkumaa ja Sipe Santapukki.

Voice of Finland -laulukilpailun tuotantoyhtiö ITV sulki kisasta pois kilpailijan, jolla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. Yle uutisoi asiasta maanantaina.

Jutussa kerrotaan, miten seitsemän vuotta sitten Pietarista Suomeen muuttanut Maria (nimi on Ylen jutussa muutettu), selvisi The Voice of Finlandin karsinnoista ja pääsi mukaan kilpailuun.

Ohjelman nauhoitusten piti Marian osalta jatkua lokakuun puolivälissä. Esiintymistään edeltävänä iltana Maria sai kuitenkin tekstiviestin, jossa ilmoitettiin, että hänet on päätetty sulkea pois kisasta.

Vastaavan tuottajan englanninkielisessä viestissä päätöstä perusteltiin Ylen mukaan seuraavasti:

”Osallistuja suljetaan pois kisasta. The Voice of Finland on epäpoliittinen viihdeohjelma ja sellaisena sen täytyy pysyä. Kilpailija on hyökkäyssotaa käyvän maan kansalainen ja riippumatta siitä, kuinka moitteetonta hänen käytöksensä ohjelmassa olisi, ohjelmasta käytävä keskustelu politisoituisi väistämättä, emmekä valitettavasti voi sallia tämän tapahtuvan.”

Suomen kansalaisuuden tänä vuonna saanut Maria kertoo Ylen jutussa vastustavansa Venäjän hyökkäyssotaa ja kokeneensa päätöksen jälkeen, että hänellä ei ole nyt kotia sen paremmin Suomessa kuin Venäjälläkään.

Yle Novosti -toimituksen otettua yhteyttä tuotantoyhtiöön Maria pyydettiin takaisin ohjelmaan.

Sähköpostitse vastannut ITV:n toimitusjohtaja Pete Paavolainen sanoi Ylelle, että yhdenvertaiseen kohteluun sitoutunut tuotantoyhtiö oli tehnyt väärän päätöksen. Paavolainen pahoitteli ja ilmoitti, että kilpailijalle on tarjottu mahdollisuus palata ohjelmaan.

Jutun teon aikana selvisi, että myös toinen Venäjän kansalainen oli suljettu pois kisasta. Myöhemmin myös häntä pyydettiin takaisin.

Maria kertoo Ylelle, ettei halua palata ohjelmaan. Toinen kilpailija pohtii vielä päätöstään.

Paavolainen, jonka Yle tavoitti myöhemmin myös puhelimitse, kielsi, että kilpailijoiden takaisin ottaminen olisi johtunut Ylen yhteydenotosta.

Helsingin Sanomille Paavolainen ei halunnut asiaa kommentoida. Hän kirjoitti tekstiviestissä, että he ovat kanavan kanssa päättäneet ”että meillä ei ole enää mitään kommentoitavaa asiasta tässä vaiheessa”.

The Voice of Finland esitetään televisiossa kevättalvella 2023. Edellisen tuotantokauden voitti Sussu Erkinheimo.

The Voice of Finlandia esitetään Suomessa Nelosella, joka kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.