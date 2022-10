Tunnelmasta ja epäillystä toiseen loikkivassa sarjassa perheen postilaatikkoon alkaa tupsahdella uhkaavia, anonyymejä kirjeitä.

The Watcher muistuttaa ravintoloita, joista saa niin sushia, kiinalaista ruokaa kuin pizzaa. Ateriasta saa kyllä vaihtelevan, mutta kokonaisuus ei tunnu erityisen laadukkaalta.

Asialla on kuitenkin osaavia kokkeja. Bobby Cannavale ja Naomi Watts näyttelevät Brannockin avioparia. Sarjan alussa he autoilevat Westfieldin naapurustossa New Jerseyssä. Auton ikkunasta näkyvät kartanomaiset rakennukset, tenniskentät ja valkoiset ihmiset valkoisissa asuissaan. ”Tämä on paratiisi”, Dean Brannock toteaa.

Brannockin perhe ostaa alueelta unelmatalonsa. Ainoa haittapuoli tuntuvat olevan kummalliset naapurit (Mia Farrow, Terry Kinney, Richard Kind ja mainio Margo Martindale), jotka käyskentelevät kutsumatta perheen tontilla, jopa talossa.

Toinenkin haittapuoli paljastuu pian. Postilaatikkoon tupsahtelee kirjeitä, joiden kirjoittaja tietää yksityiskohtia perheestä ja jotka on allekirjoitettu nimellä The Watcher. Joku tarkkailee heitä.

Brannockin perhe saa talokaupan myötä joukon kummallisia naapureita. Tässä Mitch (Richard Kind) ja Maureen (Margo Martindale).

Tarkkailun teema näyttää alkuun läpäisevän koko sarjaa. Tarinaan kietoutuvat paikallinen suojeluyhdistys, uteliaat naapurit, yksityisetsivä ja valvontakamerat. Isä kyttää teini-ikäistä tytärtään (Isabel Gravitt) ja äidin kiinteistövälittäjätuttava (Jennifer Coolidge) mahdollisia myyntiaikeita talon suhteen.

Ensimmäisten jaksojen jälkeen seitsemänosaisesta sarjasta alkaa kuitenkin toden teolla kuoriutua mysteerisarja. Etenkin viimeisissä jaksoissa vihjeet kirjeen lähettäjän identiteetistä osoittavat joka suuntaan. Teoriat motiiveista liittyvät niin kultteihin kuin rahaan.

Koska kerronta keskittyy Brannockeihin ja näiden kotiin, keskiössä on myös perhedraama. Kuinka uhka ja taloudellinen paine vaikuttavat perheen dynamiikkaan?

Outoihin naapureihin kuuluvat myös Pearl (Mia Farrow) ja Jasper (Terry Kinney).

Sarjan toinen luoja – Ian Brennanin lisäksi – on television kultasormi Ryan Murphy, joka tunnetaan muun muassa American Horror Storysta, Posesta ja Dahmer-sarjasta. Hän kuorruttaa The Watcherin sekavan tyylilajibuffetin tutulla parodisella jäljellään.

Murphyn humoristinen ote tuo kyllä yhtenäisyyttä kerrontaan, mutta samalla se etäännyttää niin jännityksestä, draamasta kuin tarinan taustalla olevasta tositapauksesta.

The Watcher, Netflix. (K16)