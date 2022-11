Jatkosodan lopussa rintamalta Ruotsiin karannut Jack Kotschack nousi elokuvatuottajaksi. Hänen elämästään pitäisi tehdä elokuva.

Elämäkerta

Jan Kotschack: Salomonin salaisuus – Juutalaisen sotilaskarkurin tarina (Salomons hemligheter). Suom. Toini Lehto. Reuna. 219 s.

Suomen­juutalaisen Jack S. Kotschackin jännittäviä vaiheita on vienyt kirjojen kansiin hänen ruotsalainen poikansa Jan Kotschack.

Hyvä niin, sillä Jack S. Kotschack (1915–1988) tuotti jopa super­koomikko Jerry Lewisin elokuvan. Kotschackista itsestään olisi pitänyt tehdä elokuva.

Jörn Donner päätyi tokaisemaan näin viimeisessä kirjassaan. Donnerista Kotschackin ura oli ”lievästi sanoen värikäs”.

Valmiiksi kuvatun mutta raivoriidoin hyllylle siirretyn Jerry Lewis -filmin aihe on ristiriitainen. Lewis esittää keskitysleirille passitettua klovnia, joka lohduttaa tempuilla juutalaislapsia mutta päättää jäädä lopulta näiden mukana Auschwitzin kaasukammioon. Elokuva The Day The Clown Cried kuvattiin 1972 Ruotsissa, toisena tuottajana oli Nat Wachsberger.

Verinen riitely johtui siitä, että Jerry Lewis joutui maksamaan monien kuvauspäivien kulut tuottajien puolesta.

”Päivä jona klovni itki” on maailman janotuimpia hyllylle jätettyjä elokuvia. Åke Lindmanillakin on siinä isohko keskitysleirivangin rooli, jossa hän jopa tanssii. Klovnileffan kohtaloa hämmästeli Donnerkin, joka törmäsi Kotschackiin yleensä Cannesin filmijuhlilla.

Jerry Lewis keskitysleirivankina ohjaamassaan elokuvassa The Day The Clown Cried.

Mainoskonkari Pepe Teirikari puolestaan ehdotti muistelmissaan Jack S. Kotschackille patsasta Suomen Radioiden liiton aulaan!

Liiketoimia ehtymättömästi ideoinut Kotschack nimittäin pyöritti 1961–62 Tukholman saariston takaa laivasta merirosvoradio Radio Nordia. Se oli länsinaapurissamme mieletön menestys – ja päättäjien harmin aihe.

Kaupallinen Radio Nord oli pohjolan ensimmäinen media, joka luukutti nuorisomusiikkia täydeltä laidalta. Ruotsin valtio vaiensi sen kuudentoista kuukauden jälkeen lailla, joka esti ruotsalaisyhtiöitä mainostamasta Jackin kanavalla.

Finaaliviikolla hän soitti kurillaan jatkuvasti Monica Zetterlundin ruotsalaisversiota Painu pois, Jackistä.

Kotschackilla oli eräitä muitakin erinomaisen hedelmällisiä liiketoimia. Jo 1940-luvun lopussa hän tutustutti eurooppalaiset moderneihin kuulakärkikyniin.

Jan Kotschack on tehnyt isästään kaksi kirjaa, joista ensimmäinen Stick iväg, Jack! (2009) pureutui merirosvoradioon. Salomonin salaisuus – Juutalaisen sotilaskarkurin tarina on täydennystä ensimmäiselle kirjalle. Jan penkoi Suomessa, mitä hänen isänsä teki täällä ennen kuin häipyi sodan lopussa kiireellä Ruotsiin.

Juutalaisen Kotschackin rintamapalvelus oli vaiheikas. Alikersantilla on helsinkiläiskuvaamon potretissa röyhkeästi yksi natsa liikaa.

Salomonin salaisuus on valitettavasti vasemmalla kädellä koottu kirja verrattuna Stick iväg, Jackiin!, jonka rakenne oli yritteliäs ja sisältö pistämätöntä viihdehistoriaa.

Tarvitsisimme mystisestä herra Jackistä suomalaistarpeisiin toimitetun elämäkerran.

Sellaisessa saisi olla enemmän jutun juurta elokuvista. Lähtien jo siitä, että 17-vuotiaana helsinkiläispoikana Jack S. Kotschack työskenteli Teuvo Tulion tuplausnäyttelijänä jännärissä Sininen varjo (1933). Elokuvassa seurapiirikaverilla oli turmeltuneen kriminaali kaksoisveli.

Ruotsalaisia siis koskettaa Radio Nord, meitä vauhdikas elokuvatoimijuus.

Kotschackin oma 1950-luvulla Ruotsissa tekemä pitkän elokuvan käsikirjoitus Upprättelse, ”Hyvitys”, osoittaa parhaiten erot siinä, mikä kiinnostaisi.

Käsikirjoituksessa suomalainen kapteeni Holm saa vuonna 1943 jatkosodan sotaoikeudessa 13 kuukauden tuomion vakoilusta Saksalle. Hän kääntää mainettaan paremmaksi dramaattisin seurauksin. Holm onnistuu paljastamaan vapaaksi päästyään saksalaisten juuri aktivoituvat vallankaappaustoimet Suomessa.

Huippukiinnostavaa, mutta kirja ei viitsi selostaa filmaamattomasta ”Hyvityksestä” tämänkään vertaa.

Nykyään Kotschackeja ei enää asu Suomessa, mutta Jack S. Kotschackin setä Moses oli ensimmäinen Suomen kansalaisuuden saanut juutalainen (1918). Juuret olivat Venäjän puolalaisalueella. Jackin isä Alter Kotschack tuotti kenkiä, kunnes alkoi tuoda maahan L’Oréalin kosmetiikkaa.

Jackin ristimänimi oli Salomon. Nuori Jack tunnettiin Helsingissä tennistaiturina ja Kiffenin jääpallojengin kapteenina.

Skandaali ja silkka juutalaisvastaisuus yhdessä johtivat 1939 hänen erottamiseensa Westend Stadion Tennis Klubbista. Suomen rankingviitosen Kotschackin lisäksi klubi erotti samalla viisi muuta juutalaista tenniksenpelaajaa.

Sanomalehdet kirjoittivat heti tapauksesta antisemitisminä. Jackin osalta taustalla vaikutti myös se, että hän oli hieman aiemmin aiheuttanut kahden tielle rynnänneen jalankulkijan kuoleman Lauttasaaressa.

Jack S. Kotschack oli 1930-luvulla tenniksen top viidessä Suomessa. Kun uuden pelin squashin ensimmäinen halli aukesi 1943 Lönnrotinkadulla, Kotschack antoi näytösmatsin ja kirjoitti squash-oppaan.

Jack S. Kotschack oli elokuisena lauantaina 1938 ollut ajamassa urheilu-Fordillaan keskustaan nimenomaan tenniskilpailuista Westendissä. Kotschack sai noin vuoden tuomion ja ajokiellon, mutta hovioikeus muutti tuomion vapauttavaksi 1940.

Käsittelyjen välillä käytiin jo talvisotakin. Salomon eli Jack meni muiden suomenjuutalaisten tavoin rintamalle.

On hätkähdyttävää, että myöhemmin Ruotsissa elokuvatuottajana Kotschack valitsi filmatisoitavaksi Mika Waltarin romaanin Ei koskaan huomispäivää. Se kun kertoo rikkaista salarakkaista, jotka erehtyvät kaahaamaan pikkupojan yli, mutta päättävät salata syyllisyytensä. Eliitti läiskii jutussa tennistäkin. Omatunto todella koettelee yliajajia.

Energinen elokuvatuottaja Kotschack tuli kuvauttamaan tarinan 1957 Suomeen Arne Mattssonin ohjauksessa.

Avioliitto Svea Film -yhtiön johtajan tyttären kanssa oli vetänyt Kotschackin 1950-luvun alussa elokuvatöihin. Hän oli Svea Filmin mainospäällikkö, mutta ehti tuottaakin neljä yhtiön elokuvista. Tuntematonta sotilasta hän ei sentään osatuottanut, vaikka Imdb-tietokanta käsittämättömästi väittää niin.

Kypsien vuosien filmisuunnitelmat tuppasivat vetämään entiseen kotimaahan Suomeen päin. Fuse olisi ollut seksipitoinen komedia Etykistä 1975.

Clive Donnerin piti ohjata. Raquel Welchin tähtinimeä väläyteltiin. Amerikkalaisen huippupoliitikon makuuhuonesäntäilyjä Finlandia-talon konferenssin lomassa ei lopulta edes kuvattu.

Jack Kotschack työpöytänsä äärellä 1960- tai 1970-luvuilla.

Vanha sporttimies Kotschack kiroili täysin kansainvälistyneenäkin mieluiten suomeksi. Hän piti yleisurheilun Ruotsi-otteluissa Suomen puolta.

Kirjoittaja kuvaa nuorta Jackiä pitkäksi, vahvaksi, kielitaitoiseksi ja vaarallisen charmikkaaksi. Originelli isä kaipasi aina jotain uutta, oli se sitten ”naisia, vaatteita, kauppoja tai kelloja”.

Tekijä kaivaa niin selvän kuvan kuin kykenee Kotschackin sotilaskarkuruudesta. Hän karkasi Viipurissa ja ilmaantui kesäkuun lopussa 1944 yksin soutuveneellä Luulajan satamaan. Siitä alkoi ruotsalainen elämänvaihe.

Isän suurentelevan tarinaniskennän lomasta poika haluaa tavoittaa totuuksia. Kirjoittaja päättelee suomenjuutalaisten pelänneen Saksan ryhtyvän kriittisessä tilanteessa vallan anastukseen Unkarin malliin.

Samana päivänä kuin malmilaivasta laskettu Kotschackin soutuvene kolahti Luulajan laituriin, ilmestyi suurissa ruotsalaislehdissä tosiaan otsikoita tapaan ”SS-kenraali johtaa Suomea”.

Sen Jan-poika tajusi jo varhain, että vastuu oli usein mystisen herra Jackin kuulijalla.

Kuvaavia ovat Göteborgs-Tidningenin haastattelut valovoimaisesta Kotschackista. Vuonna 1966 otsikoitiin: ”Münchhausen joka on kokeillut lähes kaikkea.”

Vuonna 1972 lehti kuvaili: ”Kotschackin hymy on vakuuttavin, mitä koskaan on seurapiirien cocktail-kutsuilla nähty.”