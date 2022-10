Punainen erokirja julkaistaan Mia Spengenbergin kääntämänä englanniksi jo ensi vuonna.

Pirkko Saision romaanitrilogian oikeudet on myyty Pohjois-Amerikkaan.

Teokset julkaistaan englanniksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Oikeudet osti Two Lines Press -niminen kustantamo, myyjänä toimi suomalainen kirjallisuusagentuuri Helsinki Literary Agency.

Two Lines Press hankki oikeudet Saision romaaniin Punainen erokirja jo vuosi sitten. Vuonna 2003 julkaistu teos oli Saision neljästoista romaani ja kolmas osa Saision omaelämäkerrallisia aineksia sisältävässä trilogiassa, jossa seurataan Pirkko Saisio -nimisen fiktiivisen hahmon taivalta lapsuudenkodista aikuisuuteen.

Punaisessa erokirjassa Pirkko Saisio kuvaa päähenkilön seksuaali-identiteetin ja kirjailijankutsumuksen löytymistä sekä 1970-luvun poliittista opiskelijaliikehdintää.

Englanniksi teos ilmestyy huhtikuussa 2023. Sen kääntää Mia Spengenberg, joka alun perin sai Two Lines Pressin kiinnostumaan kyseisestä teoksesta. Teoksen englanninkielinen nimi on Red Book of Farewells.

Nyt kustantamo hankki oikeudet myös trilogian kahteen ensimmäiseen osaan, vuonna 1998 julkaistun trilogian ensiosaan, päähenkilönsä lapsuudesta Itä-Helsingissä ja Kalliossa kertovaan romaaniin Pienin yhteinen jaettava sekä vuonna 2000 julkaistuun Vastavaloon.

Saision trilogiaa pidetään uranuurtajana autofiktion lajityypissä kotimaisessa kirjallisuudessa.

Kustantamo Two Lines Press kirjoittaa sivuillaan, että Saision romaanitrilogian osat ovat suomalaisen kirjallisuuden mestariteoksia, joista jokainen oli aikoinaan ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Niistä Punainen erokirja myös voitti palkinnon.

Saision trilogian käännösoikeudet ovat aiemmin hankkineet kustantamot Klett-Cotta Saksassa, Robert Laffont Ranskassa ja De Geus Alankomaissa. Trilogian on julkaissut Polar-kustantamo Unkarissa.

Two Lines Press kuvaa itseään laadukkaaseen käännöskirjallisuuteen, huomiotta jääneisiin klassikoihin ja poikkeukselliseen uuteen tuotantoon keskittyneeksi kustantamoksi.