Uudelle keikkapaikalle on tarve, sillä Tullikamari menee lähivuosina peruskorjaus.

Tampereen asema keikkakaupunkina vahvistuu tammikuussa, kun uusi konsertti- ja tapahtumatila Tavara-asema avautuu rautatieaseman kupeessa. Vanhan tavara-aseman rakennukseen remontoituun keikkapaikkaan mahtuu yli tuhannen hengen yleisö.

Tavara-asemaa pyörittää Tampereen Kulttuurikamari Oy, joka tunnetaan entuudestaan Tullikamarin Pakkahuoneen ja Klubin taustayhtiönä.

Uuden keikkapaikan avaamiselle on kaksikin syytä, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Ensimmäinen liittyy siihen, ettei Tavara-asemalla järjestetä vain keikkoja, vaan sitä, kuten Tullikamariakin, on määrä käyttää myös yritystapahtumien, messujen ja kulttuurifestivaalien järjestämiseen.

Tampere kasvaa koko ajan, joten erityisesti yritystilaisuuksille ja vastaaville tapahtumille on koko ajan enemmän kysyntää, Laurila kertoo.

”Joudumme koko ajan myymään Tullikamarilla eioota”, hän sanoo.

Sen lisäksi Tullikamarilla on edessä tulevina vuosina peruskorjaus, jonka aikana sali ei ole käytössä.

Tullikamarin Pakkahuoneen yleisökapasiteetti on 1 200 henkeä ja Klubin 450. Myös Tavara-asema vetää 1 200 henkeä, mutta parvirakennelman ansiosta tunnelma on tiiviimpi, kun yleisö on lähempänä lavaa.

Parhaillaan Ratapihankadulla tehdään remonttia, mutta Tavara-aseman on määrä avata ovensa 13. tammikuuta Saimaa-yhtyeen konsertilla.

Alkuvuodesta Tavara-asemalla esiintyvät myös muun muassa Arttu Wiskari, Olavi Uusivirta, Maustetytöt ja Dungen.