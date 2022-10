Leslie Manville näyttelee pääosaa luokkatietoisessa viihde-elokuvassa, joka voisi olla suoraan 1950-luvulta.

Draamakomedia

Rouva Harris lähtee Pariisiin (Mrs Harris Goes to Paris). Ohjaus Anthony Fabian. 116 min. S. ★★★

Upeaa seurata, miten brittinäyttelijä Lesley Manvillellä menee edelleen lujaa. Hänet on lyhyen ajan sisällä nähty parissakin hienossa mutta keskenään erilaisessa tv-roolissa: Sherwood-poliisisarjassa sekä Harakkamurhissa.

Manville on nähty usein juuri tv:n puolella, mutta hän kuuluu myös elokuvaohjaaja Mike Leigh’n luottonäyttelijöihin.

Nyt on jälleen vuorossa elokuvarooli, joka on puhdasta viihdettä ja nostalgiaa. Hän näyttelee pääosaa Anthony Fabianin elokuvassa, jonka tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1957. Ada Harris on kuusikymppinen siivooja Lontoon Batterseasta. Elokuva perustuu Paul Gallicon romaaniin, joka ilmestyi 1958 nimellä Mrs ’Arris Goes to Paris. Ollaan siis luokkayhteiskunnan ytimessä.

Ohjaaja Fabian on pysynyt niin uskollisena aikakaudelle, että koko elokuvakin voisi oikeastaan olla suoraan 1950-luvulta, Ranska-stereotypioineen. Epäilemättä ensisijainen kohdeyleisökin on se ikäluokka, joka tunnistaa, mikä on veikkauskuponki.

Juoni on viehättävä. Harris on jäänyt leskeksi sodan aikana, ja hän näkee joka paikassa miehensä lähettämiä ”merkkejä”, mitä hänen kannattaisi tehdä. Onni suosiikin muun muassa veikkauksessa, ja rouva Harris päätyy Pariisiin hankkimaan itselleen Christian Diorin suunnittelemaa juhlapukua laukussaan tukku käteistä.

Kuten aina kunnon viihteessä tarina vie päähenkilöä kohti unelmiaan, mutta mistä leskirouva pohjimmiltaan haaveilee? Unelmien puvusta, romantiikasta? Rivien väliin on ujutettu kritiikkiä eri-ikäisten naisten ahtaista rooleista. Nuorten naisten pitää näkyä vaikka eivät haluaisi, vanhat eivät enää näy vaikka haluaisivat.

Rouva Harris ylittää luokkarajoja, mutta kohtaa heti Pariisiin päästyään myös solidaarisuutta. Diorin muotitalon henkilökunta, malleja myöten, raataa toimeentulonsa eteen, ja heiltä riittää yllättävää myötätuntoa yläluokan keskelle tupsahtanutta rouva ’Arrisia kohtaan.

Ainoa selkeä vihollinen on Diorin kovapintainen johtaja Claudine Colbert. Virkistävää nähdä Isabelle Huppert vaihteeksi komediallisessa roolissa. Hän tuo terävää vastavoimaa Manvillelle, joka juuttuu roolissaan vähän liikaa neiti Marple -maneereihin, mikä toki on juuri sitä, mitä häneltä tässä odotetaankin.

Elokuva on tietenkin silmäniloa pukudraaman ystäville, ja Diorin muotitalo on ollut mukana tuotannossa. Muotinäytöksessä nähdään kopioita alkuperäisistä Dior-puvuista, joskin osa niistä on oikeasti esitelty jo 1940-luvun lopulla, kun Dior lanseerasi new look -tyylinsä.

Pikku vitsi sisältyy siihen, että rouva Harris ihailee prinsessa Margaretia. Lesley Manville näyttelee häntä The Crown -sarjan kahdella viimeisellä kaudella.

Käsikirjoittajat Carroll Cartwright, Anthony Fabian, Keith Thompson, Olivia Hetreed. Pääosissa Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Ellen Thomas, Lucas Bravo.