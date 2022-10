Hedelmätarhurit kamppailevat uutta aikaa vastaan Tämä maa -elokuvassa.

Tämä maa -elokuvan lasten leikeissä on vastustamatonta energiaa.

Draama

Tämä maa (Alcarràs). Ohjaus Carla Simón. 120 min. K7. ★★★★

Carla Simónin ohjaama Tämä maa voitti viime keväänä Berliinin filmijuhlilla Kultaisen karhun ja se valittiin myös Espanjan edustajaksi parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-sarjaan.

Tämä maa on parissakin suhteessa erikoinen tapaus. Siinä puhutaan katalaania ja kaikki sen näyttelijät ovat amatöörejä. Tämä maa on käsikirjoitettua fiktiota, mutta se näyttää dokumentilta.

Elokuva kertoo suvusta, joka on kasvattanut persikoita samalla tilalla sukupolvien ajan. Kyseessä on aikoinaan vain suullisesti tehty maanvuokraus, josta ei ole olemassa mitään dokumentteja. Niinpä kun maanomistaja ilmoittaa, että hedelmätarhaus on lopetettava aurinkopaneelipuiston tieltä, perhe ei voi asialle mitään.

Simón kuvaa tilannetta, jossa uusi aika ajaa perinteisen elinkeinon yli. Samalla Tämä maa on kuvaus maalaisyhteisöstä, jossa vanhat ja uudet arvot alkavat muutenkin törmäillä toisiinsa. Toiset hyppäävät edistyksen matkaan, toiset juuttuvat menneisyyteen.

Elokuvassa ei ole varsinaista tarinaa tai draaman kaarta. Se vain kertoo perheen yrityksistä koota tarhastaan viimeinen sato ennen lähtöä. Maanomistaja tosin tarjoaa perheen jäsenille töitä aurinkopaneelien parissa, mutta perheen pää Quimet (Jordi Pujoi Dolcet) ei halua moisesta kuullakaan.

Vanha isäntä Rogelio (Josep Abad) puolestaan elää eilisessä, jolloin vuokraviljelijöiden ja maanomistajien välit olivat ongelmattomat.

Jonkinlaista draaman tynkää Simón yrittää rakennella Quimetin ja hänen Roger-poikansa (Albert Bosch) kireistä väleistä sekä perheen sisäisestä dynamiikasta, mutta se saa tuon tuostakin tehdä tilaa dokumentaariselle työn kuvaukselle sekä suvun pienten lasten, pikku Iriksen ja hänen serkkujensa, leikeille. Niissä tosin on huumoria ja vastustamatonta energiaa.

Amatöörinäyttelijät tekevät hämmästyttävän hyvää työtä, ja muutenkin Tämä maa on erittäin luonteva kokonaisuus, tosin aavistuksen liian pitkä, sillä kerronta harhautuu usein ei niin merkityksellisiin sivutapahtumiin.

Simón ei ole lähtenyt tekemään mitään teesielokuvaa. Teema viljelijöiden ahdingosta jää yhtä mielenosoitusta lukuun ottamatta koskemaan vain yhden perheen tilannetta, joten laajemmin yhteiskunnallisena kannanottona Tätä maata ei oikein voi pitää. Lähinnä kartoituksena tilanteesta, joka koskee monia muitakin elinkeinoja kuin maanviljelyä: uuden tekniikan ja toimintatapojen vallatessa alaa perinteet joutuvat väistymään.

Käsikirjoitus Carla Simòn, Amau Vilaró, tuottajat Maria Samora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno, pääosissa Jordi Pujoi Dolcet, Josep Abad, Albert Bosch, Anna Otin.