Elokuvan ohjaajaksi on Deadlinen mukaan kiinnitetty Sharmeen Obaid-Chinoy ja yhdeksi käsikirjoittajaksi Damon Lindelof.

Uusi, ”salainen” Tähtien sota -elokuva on Disneyllä suunnitteluvaiheessa, kertoo yhdysvaltalainen viihdesivusto Deadline.

Elokuvan ohjaajaksi on sivuston mukaan kiinnitetty Sharmeen Obaid-Chinoy. Hän on ohjannut synnyinmaassaan Pakistanissa useita dokumentteja ja voittanut esimerkiksi kaksi Oscar-palkintoa.

Obaid-Chinoy on keskittynyt dokumenteissaan ihmisoikeusasioihin ja naisten kokemaan väkivaltaan Pakistanissa. Hänen elokuvansa Saving Face (2012) kertoo naisista, joiden kasvoille heitettiin happoa ja A Girl in the River: The Price of Forgiveness (2015) isänsä sekä setänsä tekemästä kunniamurhayrityksestä selvinneestä nuoresta naisesta. Molemmat palkittiin parhaan lyhytdokumentin Oscarilla.

HS haastatteli Obaid-Chinoyta 2017:

Dokumenttien lisäksi Obaid-Chinoy on ohjannut Pakistanin ensimmäisen täyspitkän digitaalisen animaatioelokuvan 3 Bahadur ja sen jatko-osia. Viimeksi hän ohjasi yhdysvaltalaisen Ms. Marvel -supersankarisarjan jaksoja Disneylle.

Nyt kaavaillun Tähtien sota -elokuvan yhdeksi käsikirjoittajaksi on Deadlinen mukaan palkattu Damon Lindelof. Hänet tunnetaan esimerkiksi yhtenä Lost-sarjan luojista sekä The Leftovers- ja Watchmen-sarjojen pääkäsikirjoittajana. Lisäksi Lindelof on ollut kirjoittamassa esimerkiksi Star Trek (2009) ja Star Trek: Into Darkness (2013) -elokuvia – joiden ohjaaja J.J. Abrams taas oli vetovastuussa edellisen Tähtien sota -elokuvatrilogian kahdessa osassa.

Star Wars: The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) ja The Rise of Skywalker (2019) saivat ristiriitaisen vastaanoton kriitikoilta ja Tähtien sota -faneilta. Niiden jälkeen tuotantoyhtiöt Lucasfilm ja Disney ilmoittivat satsaavansa jonkin aikaa Tähtien sota -sarjoihin elokuvien sijaan.