Kaviaaria dyykkaavasta krokotiilista kertovassa perhe-elokuvassa on tarinaa vain nimeksi

Ystäväni krokotiili -elokuvan ainekset ovat koossa, mutta läpijuoksuksi menee.

Musikaalikomedia

Ystäväni krokotiili. Lyle, Lyle, Crocodile. USA 2022. Ohjaus Josh Gordon ja Will Speck. 106 min. K7. ★★

Mikäpä yhdistäisi paremmin kuin yhteinen salaisuus? Yhdysvaltalaisen lastenkirjailija Bernard Waberin kirjoihin perustuvassa musikaalikomediassa Ystäväni krokotiili salaisuus on musikaalista ja matelevaa sorttia.

Primmin perhe muuttaa uuteen kotiin New Yorkin Upper East Sidessa. Talossa on aiemmin asustanut viihdealan veteraani – vai pitäisikö sanoa kehäraakki – Hector P. Valenti (Javier Bardem). Normeista poikkeavalta miekkoselta on jäänyt ullakolle yhtä sun toista merkillistä, mutta kaikkein omituisin taitaa olla laulava, roskiksista kaviaaria dyykkaava krokotiili nimeltä Eeli.

Ensin krokotiilista innostuu perheen poika (Winslow Fegley), jolla on vaikeuksia sopeutua uuteen ympäristöön. Sen jälkeen kroko hurmaa suorittamiseen taipuvaisen, kokkikirjoja tekevän äidin (Constance Wu) ja viimein myös matikanopeiskän (Scoot McNairy). Vain naapurin äksy villatakkikyylä (Brett Gelman) pysyy epäilevällä kannalla, ja hänen kaltaisiltaan krokotiilia on suojeltava.

Eeli ei kuitenkaan voi jäädä piilottelemaan loppuelämäkseen, sillä sen suonissa virtaa rytmi ja veri vetää laulamaan. Yleisön edessä se tosin potee ramppikuumetta, mutta sekin este on tehty ylitettäväksi.

Will Daviesin käsikirjoittamassa, Josh Gordonin ja Will Speckin ohjaamassa elokuvassa on periaatteessa kaikki lämminhenkisen perheleffan ainekset: lapsen ja poikkeuksellisen luontokappaleen yhteys, erilaisuuden hyväksyminen, itsensä ylittäminen, seikkailuun kutsuva suurkaupunki – jopa jokseenkin tarttuvia lauluja. Harmi vain, että kokonaisuus menee läpijuoksuksi, eikä tarinaa ole lopulta kuin nimeksi.

Kun tekijät eivät viitsi heittäytyä perheen ja krokotiilin väliseen ystävyyteen kunnolla, vaikea siihen on katsojankaan uppoutua. Bardemin antaumuksella esittämä viihdetaiteilijapersoona kerääkin elokuvan suurimmat pisteet.

Tietokoneanimoidun krokotiilille äänensä lainaa alkuperäisversiossa kanadalaisartisti Shawn Mendes, suomeksi puhutussa versiossa Lauri Mikkola. Muissa rooleissa kuullaan muiden muassa Santeri Kinnusta, Anna-Maija Tuokkoa ja Iikka Forssia.

Pääosissa Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy ja Brett Gelman. Suomenkielisinä ääninä Lauri Mikkola, Santeri Kinnunen, Anna-Maija Tuokko ja Iikka Forss.