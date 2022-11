Kahden miehen rakkaustarina ei sytytä romanttisessa komediassa Bros, jonka paukut kuluvat satiiriin homoudesta.

Bros, ohjaus Nicholas Stoller. 115 min, K12. ★★

Brosia on mainostettu ensimmäiseksi suuren elokuvastudion romanttiseksi komediaksi kahdesta homomiehestä. Rimpsu tarvitsee tarkennuksen. Universal Picturesin elokuvasta tekee poikkeuksellisen se, että päätekijät, myös heterorooleissa, ovat lbtqi-taustaisia.

Homous on ollut Hollywoodille toistuva aihe, mutta – kuten itsetietoisessa Brosissa useasti huomautetaan – menestysdraamoissa heterotähdet ovat muuntautuneet surullisiksi cowboy- tai hiv-homoiksi.

Komediassa homous on sysätty heteroita kiusoitteleviin sivuhahmoihin tai laitettu Robin Williams kirkumaan stereotypioita kuten Lainahöyhenissä-elokuvassa vuonna 1996.

Brosissa pääteema on suorasukaisen homodeittailun ja romanttisen rakkauden hankala yhdistäminen. Seksiin siirrytään moikkauksen jälkeen ja sitten etsitään seuraava pano. Vaikka eritteet ja elimet rajataan kuvista seksikohtauksissa, ne ovat olemassa tarinamaailmassa.

Tämä ei ole onneksi hätkähdyttänyt suomalaistarkastajia, jotka ovat asettaneet ikärajaksi 12. Seksipelkoisissa Yhdysvalloissa alle 17-vuotiaat päästetään Brosiin vain vanhempien seurassa.

Päähahmo Bobby (Billy Eichner) on uudistettu Carrie Bradshaw: ihmisistä kaiken mielestään ymmärtävä podcast-tunnustaja, joka ei itse osaa olla onnellinen. Hän tapaa könsikkään Aaronin (Luke Macfarlane), jonka kanssa jakaa näkemyksen, että muut homojätkät ovat tosi tyhmiä.

Aaronin (Luke Macfarlane) ja Bobbyn (Billy Eichner) välinen vetovoima ei välity katsojalle.

Klassisessa romcomissa jännite rakentuu pääparin eroille, joita sovitellaan kutkuttavasti. Nyt ihastuksessa härnää eniten se, että tämä tykkää kantrimusiikista ja käy salilla. Pääparin välistä vetovoimaa ei saada aikaan edes lisäämällä hassuja tanssikohtauksia. On toki virkistävän kainostelematonta, että romanssi alkaa kunnolla, kun pari löytää seksuaalisen yhteyden eli alkaa töniä toisiaan pedissä.

Bros nojaa ja kaatuu Eichneriin, jonka yhdessä ohjaaja Nicholas Strollerin (Naapurit 1&2) kanssa tekemä käsikirjoitus on hyvin omaelämäkerrallinen. Eichner on saanut nopean koomikon maineen katuhaastatteluohjelmallaan Billy on the Street. Hän on kirjoittanut kulttuurinokkelan mutta ihmisten kanssa vaikean päähenkilön.

Elokuvassa pysähdytään kuuntelemaan hahmon purkauksia jopa siitä, että tämän pitää saada valittaa. Ärsyttävyys on ihastuksen mielestä viehättävää, mutta katsojalle tunne ei aina välity.

Yhdysvalloissa media ja julkkikset hehkuttivat elokuvaa, mutta se floppasi. The New York Timesissa yhdeksi syyksi arveltiin sitä, että komediaa mainostettiin historiallisena eikä hauskana.

Eichner on kertonut, että hauskuutta tärkeämpää oli saada aikaan elokuva, joka tuntuisi ”autenttiselta lgbtq-väelle”, ja jonka hän olisi halunnut nähdä lapsena.

Niin typerryttävältä kuin se kuulostaa, voi myös olla, että osa katsojista ei halua vieläkään katsoa homoja. Suomessakaan Tom of Finland ei innostanut odotetusti, vaikka tekijät yrittivät ympätä sotaa mukaan taiteilijadraamaan.

Bros yliyrittää, eikä tiedä, haluaisiko kuitenkin olla satiiri. Hahmot pääsevät kunnolla syntymään vasta kymmenien minuuttien jälkeen, kun aika on kulutettu puristamaan tavanomaista läppää sukupuolikeskusteluista.

Huumori katkeaa välillä, kun ihaillaan vanhoja valokuvia vähemmistösankareista. Siksi on hauskaa, että transnaishahmo huutaa vihaavansa tällaista ”tarinankertomista”. Itseironiset piikittelyt pitävät ylipitkää komediaa hengissä.

Toivottavasti säästötalkoita käynnistelevässä Hollywoodissa ei hylätä homokomediaa tykkänään, kuten on uumoiltu. Kun historiallisuuteensa tukehtuva Bros on lusittu läpi, studiot voisivat kiihdyttää vauhtia.

Käsikirjoitus, Billy Eichner, Nicholas Stoller, tuottajat Judd Apatow, Nicholas Stoller, Joshua Church, pääosissa Billy Eichner, Luke Macfarlane, Ts Madison, Monica Raymund.