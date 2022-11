Fassbinder-klassikon uusi versio on samalla pieni #metoo-kommentti

François Ozon teki uuden version Rainer Werner Fassbinderin Petra von Kantin katkerista kyyneleistä. Nyt nimihahmo on vahvasti Fassbinderiä muistuttava Peter von Kant.

Peter von Kant. Ohjaus ja käsikirjoitus François Ozon, Rainer Werner Fassbinderin näytelmään ja elokuvaan perustuen. 85 min. K12. ★★★

Uusi vuosi, uusi François Ozonin elokuva. Viisikymppinen ranskalaisen arthouse-elokuvan vakionimi aloitti pitkien elokuvien teon 1998, ja Peter von Kant on jo hänen 21. ohjaustyönsä.

Kun Euroopasta miettii muita yhtä tuotteliaita auteureja, pitää mennä vähän taaemmas historiaan. Sieltä löytyy esimerkiksi Rainer Werner Fassbinder (1945–1981). Hän ehti ohjata ja käsikirjoittaa yli 30 pitkää elokuvaa – ja päälle tv-sarjoja sekä näytelmiä – vaikka kuoli huumeisiin vain 36-vuotiaana. Fassbinder on Saksan uuden aallon elokuvantekijöistä tärkein.

Ja ilmeisen tärkeä myös Ozonille henkilökohtaisesti. Hänen kolmas kokoillan elokuvansa Gouttes d’eau sur pierres brûlantes (Water Drops on Burning Rocks, 2000) perustui Fassbinderin kirjoittamaan näytelmään. Peter von Kantin pohjana taas on Die bitteren Tränen der Petra von Kant, toinen Fassbinderin näytelmä, josta hän itse teki kuuluisan elokuvaversion 1972.

Fassbinderin Petra von Kantin katkerat kyyneleet on yhteen asuntoon sijoittuva kamaridraama, jonka kaikki henkilöt ovat naisia. Nimihahmo (Margit Carstensen) on keski-ikäinen menestynyt muotisuunnittelija ja narsistinen, takertuva, sadistinenkin persoona. Jälkimmäinen piirre näkyy siinä, kuinka hän kohtelee asuinkumppaniaan Marlenea (Irm Herrmann): ei niinkään assistenttina vaan orjana.

Petra tapaa serkkunsa Sidonien (Katrin Schaake) kautta 23-vuotiaan malliksi haluavan Karinin (Hanna Schygulla) ja rakastuu tähän palavasti. Mutta kun Karin ei vastaa täysillä tunteisiin, Petra katkeroituu entisestään ja levittää pahoinvointiaan yhä pahemmin ympärilleen.

Ozonin versiossa, kuten nimikin kertoo, päähenkilön sukupuoli on vaihdettu. Hän on nyt Peter von Kant (Denis Ménochet), kuuluisa elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja 1970-luvun alun Saksassa. Puhumaton assistentti-palvelija on Karl (Stéfan Crépon) ja maanisen rakkauden kohde parikymppinen komistus Amir (Khalil Garbia), josta Peter alkaa koulia näyttelijää elokuviinsa.

Sidonie (Isabelle Adjani) on tällä kertaa Peterin ex-vaimo, näyttelijä ja pitkämielinen ystävä. Alkuperäinen Karin Hanna Schygulla esittää nyt Peterin iäkästä äitiä ja Aminthe Audiard teini-ikäistä tytärtä. Peter kerjää sääliä, kiukuttelee, raivoaa ja polttaa siltoja. Ehkä myös oppii jotain, mutta liian myöhään.

Fassbinder ja Ozon ovat pohjimmiltaan hyvin erilaisia elokuvantekijöitä. Ensiksi mainitun teokset ovat rosoisia arkirealismin ja melodraaman yhdistelmiä, alastoman rankkoine tunteineen. Ozon on leikkisämpi ja kokeilevampi. Hän siirtyy sujuvasti genrestä ja tyylistä toiseen. Hänen elokuvissaan on särmää, mutta aina myös tietynlaista kepeyttä ja ilmavuutta, aiheesta riippumatta.

Peter von Kant on Ozonille tyypillisen hiottu, näytelmäsovitukseksi hyvin filmaattinen, hienosti ohjattu ja kuvattu ja tietysti erinomaisesti näytelty.

Entä miksi se on ylipäätään olemassa? Onko Ozon vain halunnut tehdä sentimentaalisen tribuutin lempiohjaajalleen?

Peter von Kantin ex-vaimo Sidonie (Isabelle Adjani), äiti Rosemarie (Hanna Schygulla) ja tytär Gabrielle (Aminthe Audiard).

Tavallaan. Fassbinder luultavasti toi itseään mukaan Petra von Kantin hahmoon, mutta Ozonin Peter von Kantin hahmo on käytännössä Rainer Werner Fassbinder. Denis Ménochetin esittämä Peter muistuttaa ulkoisestikin täysin Fassbinderia. Se tuo elokuvaan omanlaisensa ulottuvuuden.

Fassbinder oli omalle ajalleen tyypillinen ”ohjaajanero”. Äärettömän lahjakas, mutta läheisilleen tiettävästi kammottava. Hän esimerkiksi ryhtyi toistuvasti suhteisiin näyttelijöidensä kanssa, sekä miesten että naisten, manipuloi ja hyväksikäytti. Yksi heistä oli Petra von Kantin katkerissa kyyneleissä näytellyt Irm Herrmann, jota Fassbinder kohteli sadistisen julmasti, pahoinpiteli ja nöyryytti.

Peter von Kantissa Sidonie läksyttää nimihahmoa suoraan: ”suuri ohjaaja, paska ihminen”.

Elokuvassa on siis pointtinsa. Mutta se ei tunnu ihan riittävältä – lopulta kyseessä on kuitenkin Fassbinder-sovitus, joka noudattelee alkuteosta varsin tarkkaan. Mikäli Ozon halusi kantaa kortensa #metoo-kekoon, tämä ei ole välttämättä tehokkain tapa.

Ansioistaan huolimatta Peter von Kant jää Ozonin filmografiassa vain detaljiksi, lyhyeksi kommentiksi yhteen ohjaajansa mielessä liikkuneeseen asiaan. Ensi vuonna sitten taas jotain uutta.

