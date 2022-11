Pray For the Devil vie katolisen kirkon manauskouluun, mutta puhtaana kauhuelokuvana se on lähinnä vaisu.

Kauhu

Prey For the Devil, ohjaus Daniel Stamm. 94 min. K16. ★

Amerikkalaisohjaaja William Friedkin avasi todella helvetin portit vuonna 1973 menestyselokuvallaan Manaaja. Sen jälkeen toinen toistaan kehnompia manauselokuvia on piisannut, joukossa toki Friedkinin elokuvan jatko- ja esiosat.

Saksalainen ohjaaja Daniel Stamm on touhunnut tämän höpön parissa aiemminkin, elokuvassa Viimeinen manaus (2010). Nyt hän vie katsojat bostonilaiseen laitokseen, joka on sekä katolisen kirkon manauskoulu että riivatuiksi epäiltyjen hoito- ja tarkkailusairaala.

Manauskoulua saavat käydä vain miespuoliset papit, mutta nunna Ann (Jacqueline Byers) haluaa sinne. Hän kun uskoo oman äitinsä olleen demonin riivaama. Koulun rehtori hyväksyy sisar Annin tarkkailuoppilaaksi ja myös kymmenvuotiaan Natalie-tytön (Posy Taylor) manaukseen osallistujaksi. Mutta Natalien sisällä lymyävä demoni ei välitä pikkutytöstä: se haluaa Annin.

Prey for the Devil ei sisällä mitään mitä ei lukuisissa manausaiheisissa kauhuelokuvissa olisi jo nähty, mutta tehosteiden suhteen se on hieman yliampuvia edeltäjiään säästeliäämpi. Yleistunnelma on silti kliseinen ja hoopo, paikoin suorastaan tahattoman koominen. Puhtaana kauhuelokuvana Prey for the Devil on lähinnä vaisu.

Menneillä vuosikymmenillä läpimurtonsa tehneet Colin Salmon, Virginia Madsen ja Ben Cross nähdään sivuosissa. Kardinaali Matthewsin rooli jäi elokuussa 2020 kuolleen Crossin viimeiseksi.

Jotain ideaa on elokuvan ajatuksessa siitä, että omat häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteemme kutsuvat demonit luoksemme. Mutta ne eivät ole yliluonnollisia olentoja, kuten tässä, vaan oman mielemme tuotoksia.

Käsikirjoitus Robert Zappia, tuottajat Paul Brooks, Earl Richey Jones, Todd R. Jones, Jessica Malanaphy, pääosissa Jacqueline Byers, Colin Salmon, Posy Taylor, Christian Navarro.