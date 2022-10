Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -sarjan avausjaksossa Veitolan ovikelloa soittaa Sanna Marin.

Toimittaja Maria Veitolan kyläilyohjelmat saavat jatkoa. Uudessa Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -sarjassa asetelma on käännetty niin, että nyt kyläillään Veitolan luona.

Veitolan luokse tupsahtaa kauden aikana joukko tunnettuja suomalaisia, joiden luona hän itse vieraili monta kautta pyörineessä Yökylässä-ohjelmassaan (2015–). Listaa vilkaisemalla vaikuttaa ainakin ennakkoon siltä, ettei niitä hankalimpia tapauksia ole kutsuttu. Oven taakse on kaiketi turha odottaa Anu Saagimia. Sen sijaan sisään ryykäävät muiden muassa Alma, JVG:n Ville Galle sekä Jani Toivola.

Ensimmäisessä jaksossa ovikelloa rimputtaa Suomen pääministeri ja kansainvälinen stara Sanna Marin. Tosin nyt hän on kuulemma ihan vain Sanna.

Veitola emännöi luontevasti, kyselee intiimejä ja kaveeraa vuosien ammattitaidolla. Sanna Marinin kanssa tulee vaikeista biletyskohuistakin puhe, vaikkei Marin niistä ymmärrettävästi oikein jaksaisi puhua. Kenties hienotunteisuuttaan Veitola jättää tungettelevimmat kysymykset esittämättä.

Silti – tyylirikkeenkin uhalla – sitä kaipaa kysymyksiä, joilla pakkaa sekoitettaisiin edes vähän: Mikä mättö maistuu kunnon kanuunassa? Turvaudutko korjaussarjaan?

Sen sijaan keskustelu etenee mukavassa hengessä, ennalta-arvattavia latuja. Siinä ehkä pieni ero Yökylässä-ohjelmaan, jossa pieni yllätys oli sentään mahdollinen.

suurempi ero on tietysti se, että nyt ollaan Veitolan reviirillä ja vieraat ovat, no, vieraana. Silloin julkisuudesta tuttu rooli jää heille helpommin päälle.

Yökylässä-ohjelman suurin koukku oli siinä, että julkisuudesta tutut hahmot päästiin näkemään jotakuinkin arkisissa ympyröissään, vähän kuin luontodokkarin eläimet elinympäristössään.

On saatu myös tirkistellä: ai tuollainen keittiö, mitä se laittaa leivän päälle, peseekö hampaat huolellisesti, kamala pyjama! Julkisuuden yksiulotteinen kuva on tullut hieman kokonaisemmaksi, hahmo inhimillisemmäksi, vaikka kaikki on tapahtunut jälleen julkisuuden kautta. Parhaimmillaan kameran läsnäolon on silti saattanut hetkeksi jopa unohtaa.

Vuoroin vieraissa, Maria Veitolan avausjaksossa illuusiota ei oikein synny. Se saattaa johtua siitäkin, että jostain syystä aikaa tuhlataan yllättävän paljon yökyläilyn ja sen seurausten muisteluun. Hätäisin luulee jo, että kaksikon edellisen tapaamisen jälkeen Marin ollut ihmisten mielessä ennen kaikkea fetapiirakkansa ja biletyksen vuoksi.

Se ottaa Marinia luonnollisesti pannuun. Onhan tässä nyt aika paljon muutakin ollut. Marinin pääministerikaudella Suomi on muun muassa kamppaillut pandemian kanssa, reagoinut Ukrainan sotaan ja hakenut Nato-jäsenyyttä.

Veitola ja Marin päätyvät jonkinlaiseen terapiasessioon, jossa Marin purkaa kyllästymistään julkisuuteen, kameroiden edessä.

Vuoroin vieraissa Maria Veitola, MTV3 klo 20.00 ja MTV-katsomo.