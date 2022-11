Amerikkalaiskaverukset kompastuvat savolaiseen salaisuuteen indie-rikoskomediassa Insite.

Rikoskomedia

Insite. Ohjaus Jere Koistinen. 110 min. K12. ★

Kaikki kunnia elokuvantekijöille, jotka toimivat isompien tuotantoyhtiöiden ulkopuolella ja hoitavat elokuvissaan pääosin kaiken itse. Ikävä vain, että usein heidän kunnianhimonsa on suurempi kuin taidot.

Varkautelaisen Jere Koistisen ensimmäinen pitkä ohjaustyö Ensitreffit sai ensi-iltansa 2017. Nyt tulee hänen toinen, esikoista kunnianhimoisempi yritelmänsä Insite, jossa, ikävä kyllä, mikään ei osu kohdalleen.

Amerikkalaiskaverukset Ryan (Cameron Buckett) ja Jerry (Keenan Proctor) ovat ison summan velkaa paikalliselle pikkukonnalle, jonka siskon Jerry on luvannut naida. Kun Ryanille soitetaan hänen ajat sitten perheestään vieraantuneen suomalaisen isänsä kuolemasta, Jerry hoksaa, että isukin perintö saattaisi auttaa kaverukset pulasta.

Niinpä sitten suunnataan Los Angelesista Savoon, jossa Ryan saa kuulla perivänsä isänsä liiketoimet ja myös Insiteksi kutsutun salaisuuden, jonka perässä ovat myös hämärä liikemies Derek (Eric Roberts) ja isän häijy leski Ivy (Mia Ehrnrooth). Apua Ryan saa isänsä uskolliselta assistentilta Nitalta (Janni Hussi).

Insite kestää 110 minuuttia, ja on sellaisena kuin väsähtänyt maratoonari, joka sinnikkäästi on päättänyt jolkotella koko matkan maaliin asti. Elokuva jahkailee vailla kunnollista rytmiä. 80 minuutin keston se ehkä vielä olisi jaksanut kannatella, mutta ei lähes kahta tuntia. Niin buddy-elokuvana kuin rikoskomedianakin se on kuolettavan tylsä. Ja myös erittäin epätasaisesti näytelty.

Parhaiten pärjäävät Prcotor sekä vanha kettu Roberts. Proctorin rooli tosin on toivoton, sillä Jerrystä on kirjoitettu sen verran epäluotettava ja ärsyttävä ääliö ettei moista kukaan täysijärkinen kestäisi viittä minuuttia. Siksi elokuvan päättävä ikuisen ystävyyden julistus tuntuu absurdilta.

Ikävä heitto menneisyyden asenneilmastoon on se, että musta mies ja ilmeisesti autismin kirjolla oleva ohjelmistosuunnittelija esitetään lähes koomisina hahmoina.

Käsikirjoitus Jere Koistinen, Alaric Longward, tuottaja Jere Koistinen, pääosissa Cameron Buckett, Keenan Prcotor, Janni Hussi, Eric Roberts, Mia Ehrnrooth, Taryn Kelly.