Maailmankuvien törmäytys ei naurata ruotsalaiselokuvaan perustuvassa joulukomediassa.

Komedia

Kulkuset kulkuset. Ohjaus Taru Mäkelä. 98 min. K7. ★★

Populaarikulttuuri on aina lainannut maailmalta. 1950–70-luvun suomalaisen musiikin valtavirtaa edusti käännösiskelmä, vuosituhannen vaihteessa televisiossa alkoivat pyöriä ohjelmaformaatit ja 2010-luvulta lähtien on lokalisoitu elokuvia.

Suomessa ovat menestyneet erityisesti pohjoismaiset komediat. Menestyneimpiä käännöselokuvia ovat olleet tanskalaisiin Klassefesten-elokuviin perustuvat Luokkakokous ja Luokkakokous 2, jotka vetivät elokuvateattereihin yli 800 000 ihmistä. Satatuhatta katsojaa katsomoihin houkutteli puolestaan Se mieletön remppa, joka on alun perin norjalainen hupailu Norske byggeklosser.

Nyt katseet on suunnattu länsinaapuriin, sillä jouluhitiksi kaavailtu komedia Kulkuset kulkuset perustuu ruotsalaiseen elokuvaan En underbar jävla jul. Uutuuden on ohjannut Taru Mäkelä, jolle touhu on jo rutiinia. Hänen edellinen ohjauksensa Täydellinen joulu (2019) perustui sekin ruotsalaiseen joulukomediaan Joulupukki (Tomten är far till alla barnen).

Molemmat Mäkelän joulukomediat ovat merkillisen samanlaisia. Kummassakin vietetään joulua sukulaisten kesken, tunnelmaa sekoittavat ex-puolisot, viinaa juodaan ja illan kohokohta on raskausuutinen. Molemmat jopa alkavat ulkokuvista Aleksanterinkadulta, kun taas päänäyttämö on omakotitalo.

Samankaltaisuutta selittää osaltaan se, että Täydellisellä joululla oli yli 123 000 katsojaa. Miksi keksiä uutta, kun vanhakin konsepti on toiminut?

Tällä kertaa joulutäkynä on sateenkaariteema. Joulujuhlia isännöi pariskunta Oskari (Christoffer Strandberg) ja Joona (Antti Tuomas Heikkinen), jotka ovat kutsuneet paikalle omat vanhempansa ja tukun muita sukulaisia. Tapaaminen on sukujen ensimmäinen.

Isäntäparin on tarkoitus paljastaa illan aikana uutinen siitä, että paikalla oleva Joonan lapsuudenkaveri Silja (Sonja Salminen) odottaa lasta pariskunnalle. Se ei kuitenkaan onnistu ihan helposti, kuten screwball-komediassa sopiikin.

Elokuvan keskeinen jännite on Oskarin isän Olavin (Martti Suosalo) nyreä suhtautuminen poikaansa. Hän naljailee Oskarin homoudesta, talokaupoista ja kirjaprojektista. Myös Joonan isällä (Ali Jahangiri) on asenneongelmia poikansa seksuaaliseen suuntautumiseen.

Nyrkkisäännön mukaan mistä tahansa voi vitsailla, kunhan se vain osataan tehdä hyvin. Tämä jää nyt haaveeksi, sillä elokuvan huumorin parasta-ennen-leima on mennyt umpeen.

Esimerkiksi monologi, jossa isä-Olavi raivoaa homojen olevan nykyisin tyrkyllä joka paikassa, olisi voinut mennä läpi vuosituhannen vaihteessa, mutta ei enää vuonna 2022. Suosalon suoritus kohtauksessa on sinänsä suvereeni, mutta se on väärässä paikassa ja ajassa.

Elokuvan ilmeinen tavoite on pusertaa huumori törmäyttämällä konservatiiviset asenteet ja moninaiset vähemmistöt. Naurattamisessa on kuitenkin vahva yliyrittämisen maku.

Vaikka kovan luokan komedianäyttelijäkaarti on osaavaa ja pitää elokuvaa pinnalla, hahmoihin ei kasva riittävästi tartuntapintaa, joka tekisi yhteentörmäyksistä riemukkaita. Muutama hahmo jää puolestaan torsoksi tai keskeneräiseksi, kuten Eeva Litmasen esittämä höppänä isoäiti Aune ja Jahangirin Miltiadis, Joonan Kreikassa syntynyt isä.

Olisiko käynyt niin, että alkuperäisteos on ollut jo lähtökuopissa vanhentunut? Paikoitellen kankea dialogi viittaa siihen, että vuonna 2015 ensi-iltansa saaneen En Underbar Jävla Julin käsikirjoituksen sovittaminen on jäänyt puolitiehen.

Yleisestä keskeneräisyydestä kielivät myös dramaturgiset outoudet, kuten loppuhuipennuksen alustukseksi tarkoitettu epädramaattinen Siljan katoaminen ja Olavin muuttuminen silmänräpäyksessä äreästä ukosta lempeäksi isoisäksi.

Pääosissa Christoffer Strandberg, Martti Suosalo, Sonja Salminen,Eeva Litmanen, Ali Jahangiri, Pirkko Hämäläinen, Sari Siikander ja Antti Tuomas Heikkinen.