Viidettä kertaa kansainvälisenä järjestetty Maj Lind -pianokilpailu päättyi torstai-iltana kolmeen konserttoesitykseen ja palkintojenjakoon.

Kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun toinen orkesterifinaali torstaina 27.10. Musiikkitalossa. Radion sinfoniaorkesteri, joht. Anna-Maria Helsing. Solisteina Bogdan Dugalić, Piotr Pawlak ja Michelle Candotti. – Tšaikovski, Prokofjev, Chopin.

Maj Lind -pianokilpailun viimeisen kilpailupäivän aloittanut Bogdan Dugalić valitsi finaaliin pianokonsertoista tunnetuimman eli Pjotr Tšaikovskin ensimmäisen. Sitä on mahdollista soittaa paikoin hyvinkin teräksisesti, mutta Dugalić oli valinnut hillitymmän lähestymiskulman. Hän ei oikeastaan pyrkinyt esiintymislavan hallitsijaksi vaan kuulosteli tarkkaan orkesterin osuuksia – vaikka totta kai hänellä on tarvittaessa myös tulista iskuvoimaa, jolle on käyttöä monin kohdin konserton avausosan melskeissä. Voimakkaimmat tehot hän säästi kuitenkin finaalin huippukohtiin, eli hän teki konserttotulkinnastaan jatkuvasti kasvavan kokonaisuuden.

Auvoista ja kaunista tunnelmaa hänen tulkinnassaan oli hitaan osan ääritaitteissa, sen keskitaite puolestaan soi kepeän virtuoosisena. Finaali eteni virtuoosisena sekin, Dugalićin, Radion sinfoniaorkesterin ja kapellimestari Anna-Maria Helsingin nopealiikkeisenä tulkintana. Tämän tulkinnan ja kaikkien aiempien kilpailuerienkin perusteella Dugalić ylsi kilpailun toiselle sijalle.

Bogdan Dugalić konserttoesityksensä jälkeen.

Voittajaksi selvisi Piotr Pawlak, jonka konserttotulkinta oli aivan omaa luokkaansa. Hän soitti torstaina saman konserton kuin Kevin Chow edellisenä päivänä, eli Sergei Prokofjevin toisen pianokonserton. Pawlak loi teokseen vahvan, suorastaan mystisen tunnelman. Pawlak, Helsing ja RSO eivät turhaan kiirehtineet vaan antoivat teoksen aiheiden avautua ja hengittää. Pawlakin pianosoinnissa on hienostunutta syvyyttä. Hänen tulkintansa Prokofjevin konsertosta oli huomattavan sisäistynyt ja sen välittömyyteen oli helppo uskoa. Ensimmäisen osan kadenssissa oli vaaran tuntua, todella hieno uhkaava tunnelma.

Teoksen suhteellisen lyhyt scherzo toimi virtuoosisena energianpurkauksena, jonka Pawlak soitti taitavasti ennen kuin Intermezzossa palattiin uhantäyteiseen ilmapiiriin. Kokonaisuutena Pawlakin tulkinnassa oli taitavaa karakterisointia ja kontrasteja, jotka tekivät konserttotulkinnasta monitahoisen kokonaisuuden. Se sinetöi hänen voittonsa hienojen aiempien erien jälkeen.

Michelle Candotti soitti orkesterifinaalissa Chopinin ensimmäisen pianokonserton.

Väliaika antoi hengähdystauon ennen viimeistä kilpailusuoritusta, ja hyvä niin, sillä ohjelmassa oli Chopinin ensimmäinen pianokonsertto, joka on huomattavan hienovaraisempaa musiikkia kuin Prokofjev. Chopinin konserton soitti Michelle Candotti, joka valitsi teokseen suhteellisen lempeän ja lyyrisen lähestymistavan. Ensimmäisen osan sivuteema soi Candottin tulkinnassa kauniina ja levollisena, mutta mielellään sen kontrastina olisi kuullut kovempiakin tehoja osan intohimoisemmissa käänteissä.

Konserton hitaassa osassa Candottin hienovaraiset sointitehot pääsivät totta kai oikeuksiinsa. Osan tunteellisissa käänteissä oli herkkyyttä ja syvyyttä, ja finaalirondossakin Candotti jatkoi suhteellisen sisäistyneellä ja hillityllä tulkinta-asenteella. Taitava soittaja hän joka tapauksessa on, vaikka kirkkaimmat palkinnot jäivät nyt saamatta. Hänen välieräohjelmansa oli yksi koko kilpailun vahvimmista.