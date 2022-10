Tammikuun 20. päivä 1993 norjalainen päivälehti Bergens Tidende julkaisi kannessaan kuvan black metal -yhtye Burzumin 19-vuotiaasta Varg Vikernesistä. Kuvan yläpuolella oli lööppi: Me sytytimme kirkot.

Norjassa oli viimeisen puolen vuoden aikana poltettu seitsemän kulttuurihistoriallisesti arvokasta kirkkoa. Poliisi ei ollut päässyt tekijöiden jäljille, ja pelko ja moraalipaniikki olivat alkaneet levitä Norjassa.

Bergens Tidenden jutussa Vikernes julisti yliampuvasti kuuluvansa suureen saatananpalvojien salaliittoon, joka oli vastuussa kirkonpoltoista.

Haastattelun myötä lehdistö ja virkavalta alkoivat tutkia black metal -piirejä, ja poliisi otti kiinni muun muassa Emperor-yhtyeen Bård "Faust" Eithunin, joka oli surmannut homomiehen Lillehammerissa.

Verilöyly jatkui elokuussa 1993, kun Varg Vikernes murhasi bändikaverinsa, Mayhem-yhtyeen Øystein "Euronymous" Aarsethinin.

Skandaalien myötä black metal lakkasi olemasta pienen poikapiirin esoteerinen alakulttuuri. Siitä tuli ilmiö.

Venom syyskuussa 1982, pari kuukautta ennen Black Metalin ilmestymistä.

Maailmanmaineeseen noussut norjalainen black metal ei syntynyt tyhjästä. Sen suurimpia innoittajia oli englantilainen Venom, ja aivan erityisesti yhtyeen kakkoslevy Black Metal vuodelta 1982.

Venomin Black Metal ei ole black metalia sanan tyylipuhtaimmassa merkityksessä. 1980-luvun alussa äärimetallin alalajeja ei ollut vielä olemassa, ja myös musta metalli oli pelkkä termi, jolla kolme newcastlelaista vääräleukaa keksi kuvailla omaa musiikkiaan.

Oli tavallaan sattumaa, että he tulivat samalla antaneeksi nimen ja esteettiset suuntaviivat kokonaiselle musiikkigenrelle.

Kun parikymppiset Conrad ”Cronos” Lant (laulu, basso), Jeffrey ”Mantas” Dunn (kitara) ja Anthony ”Abaddon” Bray (rummut) perustivat Venomin vuonna 1979, rajuinta musiikkia maailmassa olivat punk, heavy metal ja näitä yhdistelevä new wave of british heavy metal. Sitä edustivat esimerkiksi Motörhead, Diamond Head ja Iron Maiden.

Venom otti selkärangakseen Motörheadin vauhtisokean punk'n'rollin ja lisäsi siihen vaikutteita Kissin viihteellisestä shokkirockista, Judas Priestin ankarista riffeistä ja Black Sabbathin okkultisesta kuvastosta.

Lopputuloksena oli rajoja rikkova, thrash metalia enteilevä merkkiteos, joka oli raskaampi kuin Motörhead, rajumpi kuin Kiss ja amatöörimäisempi kuin Judas Priest.

Se oli myös saatanallisempi kuin Black Sabbath, jonka solistilla Ozzy Osbournella oli tapana vesittää ilkeät laulunaiheensa pyytämällä lopuksi apua yläkerran herralta (”Oh, no, no, please, god, help me!”). Cronos ei tällaista nössöilyä katsellut, vaan teki alakerran herrasta messiaansa (”Satan rules supreme!”, ”Hail satanic majesties!”).

Cronos suunnitteli Black Metalin kannen omakätisesti.

Juuri saatanallisuus ja sitä kuvittavat tyyliseikat olivat syy, joka lopulta erotti Venomin aikalaisistaan ja teki siitä black metalin tiennäyttäjän.

Marraskuun 1. päivänä 1982 ilmestyneellä Black Metalilla moni black metalin kehitykseen vaikuttanut asia oli jo oikealla paikallaan:

Levyn etukannesta tuijotti Cronosin suunnittelema demoni, jonka otsaan oli piirretty pentagrammi. Takakannessa irvisteli nahkaan ja niitteihin verhoutunut trio, jolla oli okkultismista ammentavat taiteilijanimet. Lyriikoissa uhrattiin neitsyitä Luciferille, haudattiin eläviä ja ylistettiin black metalin voimaa.

Sitten oli vielä raaka, halvalla tehty soundimaailma, joka sai levyn kuulostamaan siltä kuin se olisi äänitetty kellarissa keskellä saatanallista rituaalia. 1980-luvun alussa näin viimeistelemätön tuotanto kuulosti aidosti vieraannuttavalta ja jopa pelottavalta, mikä tietysti lisäsi musiikin viehätysvoimaa takapulpetin nuorten parissa.

On selvää, että Venom teki Black Metalin tosissaan. Itseään ja Saatanaa se ei kuitenkaan ottanut aivan tosissaan. Venomille saatanallinen kuvasto oli kauhuviihdettä: teatraalinen leikkikalu, jonka avulla oli mahdollista herättää pahennusta ja pitää hauskaa.

Venom ei koskaan ollut samalla tavalla vakavissaan musiikkinsa ja imagonsa kanssa kuin sitä seuranneet toisen aallon black metal -bändit. Yhtyeessä oli aina sijaa ala-astehuumorille, mikä näkyi esimerkiksi haastatteluissa, joissa bändi rehvasteli juovansa kuolleiden pappien oksennusta.

Black Metalin hassuimmassa kappaleessa Teacher's Pet Venomilla oli pokkaa laulaa jopa opettajan bylsimisestä. Van Halen -tyylisen kitarasoolon sisältävä kappale voisi melkeinpä olla parodia jenkki-hardrock-jätin hittisinglestä Hot for Teacher, mutta itse asiassa Van Halen teki kappaleensa vasta kaksi vuotta Venomin jälkeen. Miettikääpä sitä.

Cronos (vas.), Abaddon ja Mantas heinäkuussa 1983.

Black Metalista ei tietenkään tullut klassikkoa siksi, että se on ajoittain hauska levy. Siitä tuli klassikko siksi, että se on musiikillisesti ainutlaatuinen.

On pelkästään onni, ettei Venom ollut soittotaidoltaan samaa luokkaa kuin Judas Priest. Juuri amatöörimäisyys mahdollisti Black Metalin meluisan ja mielisairaan äänikuvan, jota hallitsivat Mantasin tarttuvat, rytmisesti räjähtelevät ja supersärötetyt voimasointuriffit, Abaddonin arvaamattomasti groovaavat rummut sekä Cronosin ärisevä, ennenkuulumaton laulutyyli, joka loi raamit nykyiselle äärimetallilaulannalle.

Lopputulos oli yhtä lailla uuden alkua kuin vanhan päivittämistä. Pohjimmiltaan Venom oli rock’n’roll-yhtye, joka antoi Motörheadin tapaan rock’n’rollille uuden imagon ja seuraajakunnan. Muutoksen soihtuna toimi levyn avaava speed metal -anthem Black Metal, jonka säkeissä Cronos julistaa: ”Lay down your soul to the gods rock 'n' roll!”.

Erinomaisten biisien vastapainoksi Black Metalilla on hetkiä, jotka paljastavat, ettei Venomilla lopulta ollut kovinkaan montaa ässää hihassaan. Kokonaisuuden kannalta sillä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä: Black Metal on sirpalepommi, joka näyttää keskisormea konventioille ja kompromisseille, ja riemastuttaa siksi joka kuuntelulla.

Black Metalin ilmestyttyä metallimaailma ei ollut enää entisensä.

Levy ja sitä edeltänyt Venom-debyytti Welcome to Hell (1981) loivat uudenlaisen äärimetallin käsitteen, joka alkoi nopeasti elää omaa elämäänsä jakautumalla spesifimpiin alakulttuureihin.

Niistä tunnetuin on thrash metal, jonka lippulaivabändi Metallica sai alkunsa Venom-fanituksesta ja on sittemmin myynyt yli 130 miljoonaa levyä.

Venomin ovat nimenneet esikuvakseen myös monet merkittävät death metal -bändit kuten Possessed ja black metal -bändit kuten Mayhem ja Bathory. Jälkimmäinen otti jopa nimensä Venomin kappaleesta Countess Bathory.

Tämä on melkoinen saavutus puoliparodiselta satanismibändiltä, joka äänitti merkkiteoksensa vain kuudessa päivässä.

Seitsemäntenä päivänä se miksasi.

Vähän kuin Jumala.