15-vuotiaan Khalil Ahmadin vanhemmilla ei ollut varaa hankkia ruokaa perheelleen ja he päättivät myydä poikansa munuaisen 3 500 Yhdysvaltain dollarilla. Työttömyys ja nälänhädän uhka ovat johtaneet laittoman elinkaupan dramaattiseen kasvuun Afganistanissa sen jälkeen, kun kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyivät maasta elokuussa 2021. Talebanin noustua takaisin valtaan monet valtiot ovat lopettaneet avustustoiminnan maahan. Mads Nissenin kuvasarja The Price of Peace in Afghanistan on ehdolla kuvareportaasisarjassa Aasian parhaana.