Ruben Östlundin mielestä ministerin olisi pitänyt hänet tuntea.

Ruotsissa on noussut pienimuotoinen kohu tuoreen kulttuuriministerin, maltillisen kokoomuksen Parisa Liljestrandin erheestä television aamuohjelmassa.

Ruotsissa on keskusteltu viime päivät niin kutsutusta kulttuurikaanonista, jonka maan tuore hallitus on aikeissa ottaa käyttöön. Vastaava malli on käytössä muun muassa Tanskassa. Ideana on luoda taideteosten luettelo, jotka valtio määrittelee osaksi maan kulttuuriperintöä.

Liljestrandilta kysyttiin tiistaiaamuna SVT:n Morgonstudion-ohjelmassa, otettaisiinko kaanoniin mukaan myös elokuvaohjaaja Ruben Östlund. Ministeri luuli Triangle of Sadness -elokuvallaan Cannesissa juuri voittanutta ohjaaja kirjailijaksi.

Tarkemmin ottaen tilanne eteni näin:

Juontajat yrittivät aamuohjelmassa kysyä, mitä teoksia ministerin mielestä pitäisi ottaa kulttuurikaanoniin. Hänelle esiteltiin kolme teosta, Selma Lagerlöfin kirja Gösta Berlingin taru, Stieg Larssonin Millennium-trilogia ja Ruben Östlundin elokuva Triangle of Sadness.

”He ovat kaikki loistavia kirjailijoita, olen itse lukenut kaksi kolmesta kirjasta ja pitänyt niitä erittäin, erittäin hyvinä. Mutta siihen, kuuluvatko ne kulttuurikaanoniin, ei ole minun tehtäväni vastata” Liljestrand sanoi.

Ohjelman juontajat huomauttivat ministerille, ettei Triangle of Sadness ole kirja. Elokuva palkittiin toukokuussa maailman yhdellä arvostetuimmalla elokuvapalkinnolla, Kultaisella palmulla. Östlund palkittiin Cannesin Kultaisella palmulla myös viisi vuotta sitten, tuolloin elokuvastaan The Square.

Östlund on Ruotsin toiseksi arvostetuin ja kansainvälisesti palkituin elokuvaohjaaja heti Ingmar Bergmanin jälkeen ja juuri nyt erittäin puhuttu Triangle of Sadness -elokuvansa johdosta.

Kulttuuriministeri puolustautui myöhemmin, ettei hän nähnyt pieneltä ruudulta kuin kaksi ihmistä ja että hän kyllä tietää hyvin Ruben Östlundin.

Toimittaja oli kuitenkin myös lukenut ohjelmassa taiteilijoiden ja teosten nimet.

SVT:n haastattelema Östlund totesi myöhemmin tiistaina, että hän on saavuttanut elokuvillaan kansainväistä menestystä siinä määrin, että kulttuuriministerin olisi ollut syytä tuntea hänet. Hän ei kuitenkaan ollut lainkaan yllättynyt ministerin tietämättömyydestä.

Östlund myös kommentoi, että se joka on munannut itsensä kaikkein pahiten, on pääministeri Ulf Kristersson, joka nimitti Liljestrandin tehtäväänsä. Östlund muistutti, että ministerin olisi syytä tutustua aihepiiriinsä ennen tärkeän paikkansa vastaanottamista eikä vasta työt aloitettuaan.

Ministerin moka on aiheuttanut Ruotsissa laajaa hämmästystä ja jopa pilkkaa. Dagens Nyheterin toimittaja Helena Lindblad kirjoitti aiheesta kolumnin, jossa hän kuvasi tapausta sanalla ”häpeällinen”.

Lindblad nosti esiin myös muutaman vuoden takaisen tapauksen, jossa silloinen kulttuuriministeri Amanda Lind saapui Ruotsin suurimman elokuvapalkinnon, Guldbaggen, jakotilaisuuteen. Siellä Lind tunnusti iloisesti, ettei ollut nähnyt yhtäkään ehdolla olleista elokuvista.

Lindbladin mielestä Lind vaikutti Liljestrandiin verrattuna suorastaan ”kulttuurijättiläiseltä”.

Ruotsin hallitus ei ole vielä päättänyt, mitä Ruotsin omaan kulttuurikaanoniin sisällytettäisiin. Asiaa on pohtimassa parhaillaan asiantuntijaryhmä.