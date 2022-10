Yli miljoonan euron testamenttilahjoitusta tullaan käyttämään muun muassa ilmaispäivien lisäämiseen.

Suomalainen yksityishenkilö on testamentannut Kansallisgallerialle yli miljoona euroa. Rahasumma tullaan käyttämään lahjoittajan toiveen mukaisesti Ateneumin taidemuseon näyttely- ja museotoimintaan.

”Lahjoitus on ainutkertainen Ateneumin historiassa”, museonjohtaja Marja Sakari sanoo tiedotteessa. ”Tavallisempaa on, että Ateneumille testamentataan taideteoksia, jotka toivotaan liitettävän museon kokoelmiin. Rahan, etenkin näin suuren summan lahjoittaminen, on poikkeuksellista.”

Testamenttilahjoitusta tullaan käyttämään muun muassa Ateneumin ilmaispäivien lisäämiseen. Nykyisin ilmaispäiviä on ollut noin kolme vuodessa, mutta ensi vuodesta alkaen niitä pyritään järjestämään noin kuusi.

Osa lahjoituksesta käytetään museon kokoelmanäyttelyn elämyksellisyyden lisäämiseen. Lisäksi lahjoitus mahdollistaa muutamien määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen. Tarkoitus on lisätä näyttelyiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa museon yleisösuhdetta.

Ateneum on ollut suljettuna yleisöltä ilmanvaihtoremontin takia maaliskuusta 2022 alkaen. Museo avautuu uudelleen alkuvuodesta 2023.