Tuomaskuoron ja Cantores Minoreksen yhteiskonsertit ovat osa Cantores Minores -kuoron 70-vuotisjuhlaviikkojen ohjelmaa.

Poikakuoro Cantores Minores juhlistaa tulevina viikkoina 70-vuotisjuhlavuottaan ja viettää erityisiä ”juhlaviikkoja”.

Viikkojen huippuelämyksiin kuuluu maailmankuulun Leipzigin Tuomaskuoron vierailu. Kyseessä on ”Bachin oma kuoro”, joka on perustettu vuonna 1212 ja on maailman vanhimpia ja merkittävimpiä kuoroinstituutioita.

Johann Sebastian Bach työskenteli Lepzigin Tuomaskirkon kanttorina 1700-luvulla parikymmentä vuotta, ja moninaisiin kanttorin tehtäviin kuului myös Tuomaskuoron harjoittaminen ja johtaminen.

810-vuotias kuoro toimii yhä aktiivisesti ja vanhoja perinteitä noudattaen. Kuorolaiset asuvat sisäoppilaitoksessa ja käyvät Tuomaskoulua, joka on Saksan vanhin edelleen toimiva koulu.

Suomeen Tuomaskuoro tuo tuulahduksen pitkästä Bach-perinteestään. Yhteisissä konserteissaan Tuomaskuoro ja Cantores Minores esittävät Bachin h-mollimessun, jota pidetään säveltäjämestarin musiikillisena testamenttina. Konsertit pidetään 10. marraskuuta Helsingin tuomiokirkossa ja 13. marraskuuta Tampereen tuomiokirkossa, ja orkesterina soittaa Suomalainen barokkiorkesteri.

Tuomaskuorolla on myös oma kuorokonsertti 11. marraskuuta Helsingin tuomiokirkossa.

Cantores Minoreksen yhteistyö merkittävien saksalaisten poikakuorojen kanssa jatkuu ensi vuonna, kun kuoron vieraaksi tulee Dresdenin Kreuzkuoro. Kuoron oli tarkoitus saapua Suomeen jo 2020, mutta koronapandemia esti tuolloin vierailun.

Kuorot esittävät yhdessä Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiemin Helsingissä ja Dresdenissä.

Cantores Minores -kuoron 70-vuotisjuhlaviikot avaa lauantaina 29. lokakuuta Cantores Minores -kuoron alumnien juhlakonsertti.

70-vuotisjuhlakonsertissa 3. marraskuuta Lohjan kirkossa ja 4. marraskuuta Helsingin tuomiokirkossa kuullaan Domenico Cimarosan Requiem, jolla on oma merkityksensä Cantores Minores -poikakuoron historiassa. Kuoro kantaesitti teoksen Suomessa vuonna 1971 sveitsiläisestä luostarista löydettyjen nuottikäsikirjoitusten pohjalta. Edellisen kerran kuoro on esittänyt teoksen vuonna 1980 Puolassa. 70-vuotisjuhlakonserttien orkesterina toimii Lohjan kaupunginorkesteri.