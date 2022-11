Tietokirja

Tuija Saarinen-Härkönen: Rintamakarkurit – Eino Hietarinne, yksi monista. Minerva. 232 s.

Kansalliseen historiakuvaan liimautuu aina suosittuja myyttejä ja legendoja, ja toisaalta jotkin aihealueet eristyvät kartetuiksi, likipitäen inhotuiksi tabuiksi.

Kauan torjuttu lähihistoriallinen ilmiö olivat viime sotien rintamakarkurit. Vaiettiin tai puhuttiin jyrkin tuomitsevin sanoin.

Tutkimus on verkkaan availlut lukkoja. Juha Siltalan monista töistä on luotu pohjaa, ja viimeistään Ville Kivimäen Murtuneiden mielten (2013) saatua tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon on poikkeuksellisiin rintamareaktioihin alettu panna aitoa (neutraalia) kiinnostusta. Kun sotilas karkaa rivistä, niin yleensä hän karkaa jostakin syystä.

Filosofian tohtori, perinteentutkija Tuija Saarinen-Härköstä (s. 1963) oli nuoresta asti häirinnyt se, että hänen äidinisäänsä Eino Hietarinnettä (1905–1943) ei koskaan muisteltu suvun piirissä – todettiin vain hänen kaatuneen jatkosodassa. Sotilaskuva oli kirjahyllyssä.

Viitisen vuotta sitten lapsenlapsi uppoutui vaarinsa mappeihin sota-arkistossa, ja nyt lähde- ja kirjallisuuslöytöjen ja ajatustyön jälkeen käsillä on teos Rintamakarkurit – Eino Hietarinne, yksi monista.

Eino Hietarinne kaatui Maaselän kannaksen Vansjärvellä 12.8.1943. Tämä vankilaa varten otettu kuva on ainoa Eino Hietarinteestä säilynyt kunnon kasvokuva. – Kirjan kuvitusta

”Menneisyys on kuin maa, jonne emme pääse, mutta jonne voimme kurkistaa. Katseemme ei kuitenkaan tule sisältää moraalista arvopohjaa, vaikka näkisimme tilanteita, joissa olisimme itse toimineet toisin”, Saarinen-Härkönen miettii aluksi.

Tutkija seuraa prinsiippiään. Kirja ei sorru sankaritarinaksi tai häväistyskirjoitukseksi, se on täsmällistä ja kiihkotonta työtä, vaikka tunteissa on varmasti usein läikkynyt.

Jatkosodassa 12. elokuuta 1943 Eino Hietarinne kaatui Vansjärvellä Maaselän kannaksella. ”Tarkka-ampujan luodista, vasemmalle puolelle rintaan”, kk-komppanian päiväkirja noteeraa.

Ennen kuolemaa oli tapahtunut monenlaista, sekalaistakin, ja Hietarinne oli saanut kahdesti linnaa sotaoikeudelta. Syyskuussa 1941 hän karkasi joukoistaan Terijoen Kuokkalassa, ja vuoden päästä kotiloma meni viinan kanssa pitkäksi.

Karkaaminen oli harkittu teko. Helsingin kulmilla piileskellyt Hietarinne jäi kiinni marraskuussa 1941 ja sai kuritushuonetta.

Linnasta hänet palautettiin rintamalle. Tuurijuoppous lomalla oli spontaanimpaa, ja rikkeenä melko yleinen.

Saarinen-Härkönen taustoittaa isoisänsä elämänpolun, karkuruuden osaselitykseksikin.

Eino Hietarinne syntyi 1905 Orimattilassa nuorimpana viisilapsiseen mökkiläisperheeseen, jonka isä kuoli varhain. Kolme isoveljeä oli työväenriennoissa ja soti punaisissa 1918. Yksi veli teloitettiin ja kaksi joutui vankina Hennalaan.

Päähenkilö eli 1920- ja 30-luvuilla resuisesti. Hän kulki sekatöissä, kärsi juopumus-, pirtu- ja varkaustuomioita, jättäytyi kutsunnoistakin – vaan vakiintui sittemmin perheelliseksi. Talvisotaan mennessä hänellä oli vihitty vaimo ja kolme lasta.

Kunnottomuutta ja kunnollisuutta.

Tutkija painottaa, että Einon veli Tyyni Hietarinne oli elinkautisvankina paennut Hennalasta 1918, pakoillut kaksi vuotta, ja istunut sen perään neljä vuotta Tammisaaressa. Hän arvelee, että Tyynin ratkaisu saattoi 1941 olla pikkuveljellä jopa esikuvana, eikä varmaan ihan vikaan osukaan.

Motiivit voivat olla yllättäviä.

Eino Hietarinne tuomittiin toistuvien karkaamisten jälkeen vankeusrangaistukseen Sukevan vankilaan. Rintamakarkureita lähetettiin takaisin palvelukseen sotilasvankeja varten perustettuun JR101:een. Eino Hietarinne (vas.) palasi rintamalle kesäkuussa 1942 ja päätyi Maaselän kannakselle. – Kirjan kuvitusta

Tärkeä on karkaamisen ajankohta, syksy 1941. Tutkija Jukka Kulomaan mukaan kesän ja joulun 1941 välille ajoittui ainakin 25 sellaista pako- ja kieltäytymistapausta, joista jokaiseen osallistui vähintään 50 sotilasta – kaikkiaan 1 300 miestä. Turhautunut väsymys levisi joukoissa.

Talvi- ja jatkosodassa karkasi tai kieltäytyi arviolta 30 000–35 000 sotilasta.

Vaikka kirja ei analysoi sotilaskarkuruutta tyhjäksi, se huomioi yleisiä tekijöitä. Taustalla hengittivät vuodelta 1918 periytyvät kaunat, eikä ensimmäinen tasavaltamme ollut vielä demokratian ja tasa-arvon mallitapaus, vain alkuitu sellaisesta.

Kansallinen yhteenkuuluvuus oli siksi alkutekijöissään, vasta kaunis käsite.

Saarinen-Härkönen esittelee rintamakarkuruuden poliittisia, eettisiä, psyykkisiä, uskonnollisia ja yksityisiä aspekteja. Eino Hietarinnalle hän ei löydä varmasti yhtä pääsyytä. Ehkä miehessä sekoittui haluttomuutta, lyhyttä pinnaa ja herravihaa.

Sen suhteen, miksi suku vaikeni isoisän sotatiestä, tutkija viittaa myös ”taakkasiirtymään”.

Se on mykistymisreaktio: sisällissodassa häviön kokeneiden jälkeläiset oppivat vaikenemaan traumasta. Sotilaskarkurin perhettä painoi yhtä raskas stigma, ja siksi Eino-vaari hyllytettiin yksinomaan sankarivainajana.

Kirjallaan Tuija Saarinen-Härkönen helpottanee sukusalaisuuksien raottamista laajemminkin.