Viikon suosituksissa lisäksi kotimaisen huippu-urheilun kulisseihin vievä Manageri-kirja sekä Sara Osmanin debyyttiromaani.

Tosi-elämän murha­tarinoita puskee nyt joka tuutista, ja vaikka niistä onkin nähnyt vain pienen murto-osan, uskallan silti väittää, että vuoden hämmentä­vimpiin lukeutuvan murhamiehen rooli­suorituksen tekee Paul Walter Hauser. Hän näyttelee mielisairaiden vankilaan suljettua amerikkalaista Larry Hallia sarjassa Black Bird ja tekee sen todella eläytyen.

Sarjassa Taron Egertonin esittämä huumediileri Jimmy Keen tuomitaan kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, mutta FBI tarjoaa hänelle mahdollisuutta vapautua. Hänen täytyy vain ensin vaihtaa vankilaa, ystävystyä siellä Hallin kanssa ja yrittää selvittää, mihin tämä on haudannut murhaamansa tytöt. Keenin tehtävä vaikuttaa täysin mahdottomalta, sillä niin omituinen ja mielialoiltaan heilahteleva Hall on, että hänestä on vaikea saada mitään otetta.

Tunnelmaltaan intensiivinen minisarja perustuu oikean ”Jimmyn” eli James Keenin omaelämäkerralliseen teokseen.

Black Bird, Apple TV+. (K16)

Manageri valottaa huippu-urheilun taustakuvioita

Urheilijoiden managerina 90-luvulta lähtien toiminut Harri Halme on opittu tuntemaan muun muassa tiukkana palomuurina median ja urheilijoiden välillä. Jos tietyiltä urheilijoilta on joskus halunnut saada haastattelun, oli lähestyttävä ensin Halmetta. Sen jälkeen asiat joko etenivät tai eivät edenneet.

Hiljattain ilmestynyt Halmeen ja HS:n toimittajan Ari Pusan kirjoittama kirja Manageri – Miten tehtiin rahaa, julkisuutta ja menestystarinoita (Tammi) kertoo Halmeen oman tarinan ja henkilökohtaisen polun urheilun taustavoimien eturiviin, mutta ennen kaikkea se tarjoaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisen huippu-urheilun maailmaan ja kulisseihin.

Isossa osassa ovat Halmeen manageroitavat yksilöurheilijat, kuten Aki Parviainen, Pekka Koskela, Olli-Pekka Karjalainen, Petra Olli ja Kaisa Mäkäräinen. Nyt kun heidän kaikkien urat ovat jo päättyneet, on taustoja mahdollista avata aiempaa enemmän, myös niitä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, joita esimerkiksi jo pelkästään amatööriurheilijasta huippu-urheilijaksi siirtyminen aiheuttaa. Menestystä ruokkivat olosuhteet eivät ole näille huipuille tulleet itsestään, ja siinä Halme on ollut usein korvaamaton apu.

Kirjasta välittyy kuva sitkeästä, rohkeasta ja näkemyksellisestä uudistajasta, joka tekee kaikkensa suojattiensa eteen taatakseen heille parhaat edellytykset tavoitella menestystä ja unelmia. ”Urheilutapahtumia, ilmiöitä, politiikkaa ja bisnestä olen tehnyt 35 vuotta”, Halme sanoo. Paljon nähneen ja monessa mukana olleen Halmeen ajatuksia ja neuvoja lukeekin mielellään.

Harri Halme & Ari Pusa: Manageri – Miten tehtiin rahaa, julkisuutta ja menestystarinoita (Tammi).

Kolme ystävystä muhittavat tunteitaan

Ruotsalaisen Sara Osmanin debyytti­romaani Kaikki mikä jäi sanomatta kertoo kolmesta tukholma­laisesta ystävyksestä, Carolinesta, Sofiasta ja Amandasta. Varakkaasta perheestä tuleva Caroline elää täydellistä Instagram-elämää, Sofia, toisen polven somalialainen, on kunnian­himoinen asianajaja ja Amanda hänen lapsuuden­ystävänsä Sundsvallista. Ollaan näennäisesti ystäviä mutta samaan aikaan pinnan alla muhivat ja mylläävät padotut tunteet: viha, kateus ja katkeruus. Kirja on hauska, vetävä ja traaginen. Se jysähtää.

Sara Osman, Kaikki mikä jäi sanomatta. Suom. Sirje Niitepõld. Like.