Yö tekee paluun, mutta on epäselvää, saako se soittaa Joutsenlaulua

Yö-yhtye soittaa Tampereen Nokia-areenassa 40-vuotisjuhlakonsertin maaliskuussa 2023.

Yö-yhtye juhlii 40-vuotista taivaltaan Tampereen Nokia-areenassa 23. maaliskuuta 2023. Show’sta luvataan näyttävä, mutta väistämättä mieleen hiipii myös kysymys:

Kuullaanko konsertissa Joutsenlaulu?

Elokuussa 2022 kuolleen Jussi Hakulisen säveltämää kappaletta ei vuosikymmeniin kuultu Yön keikoilla sen jälkeen, kun Hakulinen 1985 lähti bändistä. Vuonna 2001 pidetystä 20-vuotisjuhlakiertueesta lähtien Joutsenlaulua kuultiin silloin, kun Hakulinen oli keikalla mukana.

Yö-yhtyeen jäsen, muusikko Mikko Kangasjärvi kertoo, että musiikin käytöstä neuvotellaan asianmukaisesti ja hyvässä hengessä Hakulisen perikunnan kanssa.

Kun juhlakonsertin kappalevalikoimasta haluttaisiin mahdollisimman kattava, olisi Joutsenlaulu – jota yleisö sinnikkäästi pyysi keikasta toiseen silloinkin kun yhtye ei kappaletta esittänyt – luonnollisesti olennainen palanen.

”Neuvottelut ovat tosiaan käynnissä. Enempää en pysty asiaa avaamaan.”

Vuonna 1981 perustetun, Porista lähtöisin olevan Yön oli tarkoitus juhlistaa tasavuosiaan jo 2021. Yhtyeen laulajan Olli Lindholmin kuolema vuonna 2019 sekä sitä seuranneet koronan ”kurjuusvuodet” kuitenkin siirsivät konserttia.

Missään vaiheessa suunnitelmia ei kuitenkaan peruttu.

”Se oli suunnitteilla jo 2016, Yön 35-vuotiskeikalla Metro-areenalla. Olli joskus hehkutti, että pidetään Stadionilla, joskus että Porissa”, Kangasjärvi kertoo.

Lindholmin perillisten kanssa asiat sujuvat Kangasjärven mukaan hyvässä yhteisymmärryksessä.

Yö-yhtye on rekisteröity tavaramerkiksi 2019, ja oikeudet tavaramerkkiin on Yön rumpalin Ari Toikan yhtiöllä.

Toikka on kertonut, että omistajuus on tekninen, ja oikeasti yhtyeen nimi on Olli Lindholmin kuoleman aikaisen Yö-yhtyeen hallussa.

”Nimi haluttiin suojata, koska paljon on tullut tilanteita, joissa nimeä olisi haluttu käyttää ei-suotavissa yhteyksissä”, Kangasjärvi kertoo.

Maaliskuun juhlakonsertin pääsolistina laulaa Suvi Teräsniska, ja Yön kokoonpanossa soittavat Kangasjärven lisäksi Ari Toikka, Jari Latomaa, Timo Mynttinen ja Jussi Turpeinen. Vierailevina solisteina nähdään Pauli Hanhiniemi, JP Leppäluoto, Jay Lewis ja Herra Ylppö.

”Laadukas musiikki edellä mennään. Biisilistaa tehdessämme mietimme, keitä pyytäisimme vierailemaan. Kaikki, joita pyysimme, mielellään lähtivät mukaan”, Kangasjärvi kertoo.

Kahden alkuperäisjäsenen kuolema muutaman vuoden sisään ei varmaan voi olla tuomatta konserttiin sävyään?

”Ihan varmasti tulee tunteikas ilta. Varsinkin kun musiikin pohjimmainen tarkoitus on synnyttää tunteita.”