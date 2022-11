Tänä vuonna lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandiat ovat jakautuneet tasan alun perin suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettujen teosten kesken.

Aiempia Finlandia-voittajia ehdokkaista on ainoastaan Marisha Rasi-Koskinen, joka voitti lasten- ja nuorten Finlandian edellisellä nuortenromaanillaan Auringon pimeä puoli vuonna 2019. Reetta Niemelä on ollut aiemmin Finlandia Junior -nimellä tunnetun palkinnon ehdokkaana kaksi, ja Katri Kirkkopelto kolme kertaa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus on Suomessa pitkälti naistekijöiden käsissä. Kaikki ehdolla olevat kirjailijat ja kuvittajat ovat tänä vuonna naisia – viimeksi palkinnon on voittanut mies vuonna 2008, jolloin Finlandia Juniorin sai Esko-Pekka Tiitinen teoksellaan Villapäät (Tammi).

Seuraavassa kaikki tämän vuodet ehdokkaat, raadin perustelut sekä linkit HS:n aineistoon ehdokkaista:

Katja Bargum, kuvitus Jenny Lucander: Myrornas rekordbok / Muurahaisten ennätyskirja (Förlaget / Teos, suom. Veera Antsalo)

Lasten tietokirja kääntää katseen vaikkapa mahtavien dinosaurusten sijasta kotipihan kivenkoloihin ja niissä kipittäviin muurahaisiin. Muurahaisia elää ihan kaikkialla maapallolla – näin kerrotaan kirjassakin, aavikoilta puiden latvoihin – ja ne ovat lapselle mahtava lähiluonnon tarkkailukohde.

Kirjan on kirjoittanut muurahaisten sosiaalisesta elämästä väitöskirjansa tehnyt Katja Bargum. Hän on koonnut kirjaan paljon kutkuttavan kiinnostavaa tietoa muurahaisista, kuten että ne haistavat myös jaloillaan, tai että kivuliaimman pistoksen antaa luotimuurahainen.

Jenny Lucanderin hauskat kuvitukset elävöittävät ennätystietopalat ja sitovat ne hienoksi kokonaisuudeksi.

Raati: ”Yliveto tietokirja johdattaa lukijan muurahaisten maailmaan ja tarjoaa ihmeteltävää jokaisella sivulla. Kirjan teksti ja kuvitus sekä kohottavat että terävöittävät toisiaan ja rakentavat yhdessä tuumin riemukkaan, havainnollisen kokonaisuuden. Mahtava muurahaishuumori sekä osuvat esimerkit saavat tuntemaan todellista oppimisen ja löytämisen iloa.”

Sofia Chanfreau, kuvitus Amanda Chanfreau: Giraffens hjärta är ovanligt stort / Kirahvin sydän on tavattoman suuri (Schildts & Söderströms / S&S, suom. Outi Menna)

Lastenromaanissa kymmenvuotias Vega asuu isänsä kanssa Kirahvisaarella. Vega näkee erityisiä eläimiä, joita kukaan muu ei näe: kuten kylpyhuoneessa asuvan harmaakarhun, ja koulumatkalla asfalttimajavan ja suojatieseepran.

Sofia Chanfreaun kirjoittamassa, rikkaasti pursuavassa tarinassa Vega ei ole koskaan tavannut äitiään, eivätkä isä ja isoisä vastaa kunnolla äitiä koskeviin kysymyksiin. Sitten isä tapaa uuden naisen jonka ympärillä kaikki jäätyy, eikä isä enää katso Vegaa.

Lapsen seikkailuun maagisessa maailmassa punoutuu riipaisevasti ikävä turvalliseen syliin ja nähdyksi tulemiseen. Amanda Chanfreaun kuvitus on poikkeuksellisen hieno.

Raati: ”Maagista realismia sisältävä romaani vie paikkoihin ja tunnelmiin, joissa väreilee jotain harvinaista ja hienoa. Lukija tempautuu katsomaan maailmaa kertojan ja keskus­henkilöiden silmin, ja fantasian ja toden välille syntyy kiehtovia yhteyksiä. Kerrontaa siivittävät kaunis kieli, yllätykselliset siirtymät ja huumori. Yhtä runsas ja omaleimainen on kirjan kuvitus, joka lennättää lukijan miljöisiin, joista ei halua irrota.”

Sara Kekäläinen, kuvitus Reetta Niemensivu: Valpuri ja vaarallinen aamupuuro (Tammi)

Valpuri tahtoisi aamiaiseksi croissanteja ja strösseleitä, mutta mitä isä laskeekaan hänen eteensä? Puuroa!

Pienen Valpurin ja ilkeän, valtavan puuroannoksen välillä alkaa eeppinen taistelu, joka kuljettaa kekseliäästi mielikuvituksen polkuja myöten. Puuro voi olla mitä vain, osoittavat sekä Reetta Niemensivun kuvat että Sara Kekäläisen teksti, jotka tavoittavat aamutunnelmat tunnistettavasti niin lapselle kuin aikuisellekin – voinokareenaan annos lämmintä huumoria.

Valpuri ja vaarallinen aamupuuro käynnistää uuden kirjasarjan, jonka seuraava osa julkaistaan tammikuussa.

Raati: ”Arkinen aamupuuro saa yhä hämmästyttävämpiä merkityksiä kuvakirjassa, jossa sivunkääntämisen draama toimii. Kuvan ja sanan dialogi kulkee luontevasti aukeamilla, joissa visuaaliskerronnallisesti mahdottomalta vaikuttava elementti – puuro – muuntuu päähenkilön edessä milloin suurlähettilääksi, milloin osaksi taidenäyttelyä tai arkeologista aarteistoa. Liekö puuroa koskaan kuvattu näin vivahteikkaasti?”

Reetta Niemelä, kuvitus Katri Kirkkopelto: Mustan Kuun majatalo (Lasten Keskus)

Viime vuoden puolella ilmestynyt Mustan kuun majatalo toi Reetta Niemelälle jo tammikuussa Arvid Lydecken -palkinnon. Teos aloittaa uuden fantasiatrilogian, jonka seuraava osa ilmestyy toukokuussa.

”Kuvitetussa romaanissa Saimi saapuu eläinlääkäri-isänsä kanssa uuteen kaupunkiin. He löytävät kodikseen salaperäisen vanhan majatalon, joka paljastuu erilaisten salaväen edustajien, hiisien, peikkojen, noitien ja yksisarvisten turvapaikaksi.

Seuraa jännittävä seikkailu, jossa luonto kaikkine eliöineen sekä ihmisten vaikutukset ympäristöön ovat vahvasti läsnä. Kirjailija Reetta Niemelä ja kuvittaja Katri Kirkkopelto yhdistelevät sujuvasti eri maiden kansanperinnettä ja mytologiaa niin tekstin kuin kuvienkin tasolla.

Lasten Keskuksen verkkosivuilla on lisäksi Mustan Kuun majataloon liittyviä tehtäviä, joissa muun muassa kehitellään oma hiisiaatelisnimi, keksitään oma salalemmikki ja leikitään tomuskahippaa.” HS 11.12.2021, Arla Kanerva

Raati: ”Saturomaanin perinnettä uudistava teos puhuu luonnonsuojelun, eläinten oikeuksien ja mielikuvituksen puolesta. Yhtä tärkeää kuin pitää huolta luonnosta ja eläimistä, on pitää huolta taikuuden, ihmeiden ja satuolentojen maailmasta. Hiisien, peikkojen ja keijujen hahmot, tavat ja asuinpaikat on kuvitettu kauniisti ja yksityiskohtaisesti. Jokaisen kuvan ääressä tekee mieli viipyä, mutta myös tarinan lukemista on pakko jatkaa.”

Marisha Rasi-Koskinen: Pudonneet (WSOY)

”Marisha Rasi-Koskiselta voi odottaa rakenteellisesti kiehtovaa proosaa, eikä uusin romaani Pudonneet tuota pettymystä.

Pudonneissa olennaista on se, mitä lukija kulloinkin käsittää henkilöiden maailmasta. Kyse ei ole salapoliisitarinasta, joka selvittää kuka teki mitä, vaan maailman rakenteen ja vaihtoehtojen avautumisesta.”

”Pudonneet käsittelee nuorten päähenkilöidensä itsemääräämisoikeutta aikuisuuden rajalla. Kyky pitää huolta itsestä ja muista, ja kyky luottaa toisten huolenpitoon on keskeistä jokaisen kohtalon kannalta.

Nimeen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus: Kirjan nuoret eivät ole tyypillisten ydinperheiden lapsia. Heitä ei maailma ole itsestäänselvästi pelastanut, vaan rakenteet ovat sekä kannatelleet heitä että eivät ole.” HS 7.11., Maaria Ylikangas

Raati: ”Romaani kuvaa vangitsevalla tavalla todellisuuden sattumanvaraisuutta sekä sitä, kuinka vääjäämättömästi yksittäisten nuorten elämät kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Se haastaa lukijan mukaan armottomaan peliin, jossa asioiden suhteet on selvitettävä pala kerrallaan, eri näkökulmia, havaintoja ja mahdollisuuksia yhdistäen. Kokonaisuudessaan teos on taitavasti rakennettu ja sen kerronta häikäisevän hallittua.”

Ellen Strömberg: Vi ska ju bara cykla förbi / Mehän vaan mennään siitä ohi (Schildts & Söderströms / S&S, suom. Eva Laakso)

Ellen Strömbergin nuortenromaanissa ysiluokkalaiset Manda ja Malin tunnetaan pyöräilijöinä, koska he pyöräilevät joka paikkaan. Pikkukaupungissa ei tapahdu mitään, ja tytöt etsivät jotain – poikia, kotibileitä, vähän rakkautta, "kunnon säpinää”. Mutta miten hyvin parhaat ystävät oikeastaan tuntevat toisensa?

Mehän vaan mennään siitä ohi on myös yksi kuudesta lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-ehdokkaasta. August-palkinto on Ruotsin merkittävin ruotsinkielisen kirjallisuuden palkinto.

Raati: ”Uskottava nuortenromaani kertoo ystävyydestä, kasvamisesta ja suuresta elämännälästä. Kirjoittaja kuvaa tarkkanäköisesti ja hauskasti teini-ikäisten elämää nimettömässä pikkukaupungissa, jonka rajat päähenkilöt haluavat ylittää. Teos näyttää, miltä tuntuu haluta valtavan paljon, vaikkei ole aivan varma, mitä haluaa.”

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian valitsee tänä vuonna näyttelijä, juontaja ja luokanopettaja Ernest Lawson.

Ehdokkaat valitsee lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii FT, yliopistonlehtori Sirke Happonen ja jäseninä suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Mari Uusitalo sekä opiskelija, Pikku-Finlandia-voittaja Pyry Vaismaa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997. Viime vuonna palkinnon sai Anne-Maija Aalto romaanillaan Mistä valo pääsee sisään.

Kaikki kolme Finlandia-palkintoa jaetaan 30. marraskuuta järjestettävässä juhlassa, jota voi seurata suorana televisiolähetyksenä.

Pelkästään romaaneja koskevan kauno-Finlandian ehdokkaat julkistetaan torstaina klo 10.30.

Kussakin sarjassa raadit ovat aina nimenneet kuusi ehdokasta, mikä on sääntöjen sallima enimmäismäärä. Vähintään ehdokkaita pitää olla kolme.

Kisan järjestää kustannusalan yhteinen Suomen Kirjasäätiö.