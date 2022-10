Kanye West elää huomiosta ja tuottaa provokaation toisensa jälkeen. Voisimmeko vähitellen jättää ne omaan arvoonsa, kysyy HS:n kulttuuri­toimittaja Aino Frilander.

Otsikot ovat viime viikkoina seuranneet toisiaan: Adidas lopetti yhteistyön ”vihamielisen ja vaarallisen” Kanye Westin kanssa. Kanye West selitti rasistista paitaansa ”nerokkuudella”. Kanye Westin Instagram- ja Twitter-tilit lukittiin juutalaisvastaisten julkaisujen vuoksi.

Sitä ennen, jo vuosien ajan, olemme saaneet otsikoita huonosti menestyneistä levyistä, maga-hatuista, avioerosotkuista, etelävaltioiden lipuista, presidenttiehdokkuudesta, šokeeraavista kommenteista yhdestä ja toisesta aiheesta.

Kanye West, nykyään viralliselta nimeltään Ye, tuntuu onnistuneen mahdottomassa – luomaan ikiliikkujan.

Vielä kymmenen vuotta sitten hänet tunnettiin nerokkaana musiikkituottajana ja räppärinä, kunnes vuonna 2016 tuli romahdus. West joutui lyhyesti sairaalaan, Saint Pablo -kiertue peruttiin. Meno muuttui vähitellen yhä oudommaksi: West yllätti faninsa veljeilemällä Donald Trumpin kanssa ja ehdottamalla, että orjuus oli mustien oma valinta.

West loi nahkansa ja tuli tunnetuksi muotivaikuttajana, erityisesti Yeezy-brändillään mutta myös yhteistyössä paitsi Adidaksen myös esimerkiksi Balenciaga-muotitalon kanssa.

Silti West seilasi kohusta toiseen.

Syntyi mekanismi, jossa West sanoi ja teki pöyristyttäviä asioita, ja media teki niistä otsikoita. Huomio tuntui kirittävän häntä yhä oudompiin kannanottoihin.

Voi olla, että seinä on nyt tullut vastaan. Viimeisimmät rasistiset ja antisemitistiset ulostulot ovat johtaneet siihen, että lähes kaikki Westin yhteistyökumppanit ovat etäännyttäneet itsensä Westistä – Adidas, Balenciaga, Vogue-lehti, levy-yhtiö Def Jam, agentuuri CAA.

Westistä kertovan dokumentin juuri valmiiksi saanut tuotantoyhtiö MRC Entertainment päätti olla jakelematta sitä; Westin urheilumanagerointiyrityksen suojatit, Boston Celticsin Jaylen Brown ja NFL-tähti Aaron Donald, irtisanoivat sopimuksensa.

Reaktio on ollut niin voimakas, että sillä on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia: rikkaiden nettovarallisuutta seuraava Forbes-lehti pudotti Westin ”miljardöörilistaltaan”. Yksinomaan Adidas-yhteistyön arvioitiin olleen Westille 1,5 miljardin dollarin arvoinen.

(West kuitenkin pärjäilee – Forbes arvioi hänen nykyomaisuudekseen 400 miljoonaa dollaria. Se koostuu muun muassa kiinteistöistä, käteisestä, hänen musiikkikatalogistaan sekä osuudestaan ex-vaimo Kim Kardashianin Skims-vaateyrityksessä.)

Miksi West toimii niin kuin toimii?

West on kärsinyt mielenterveysongelmista, ainakin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, josta hän räppäsi jo vuonna 2005. Se epäilemättä selittää osaltaan Westin ailahtelevaisuutta, joskaan ei anna hänelle lupaa käyttäytyä huonosti.

Selityksiä on etsitty myös uskonnosta: ”The Politics of Kanye West”-kurssia Rochesterin yliopistossa opettanut afroamerikkalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Jeffrey McCune Jr on kertonut kuulevansa Westin puheissa kaikuja valkoisen evankelikaalisen liikkeen retoriikasta.

Sekään ei täysin selitä Westin ajautumista salaliittoteorioihin.

”Siitä voi käyttää montaa nimeä – takinkääntö, pahistarina, huolestuttava liuku kohti taantumuksellista politiikkaa, mielenterveysongelmien manifestaatio, valtavan omaisuuden karmea sivuvaikutus, todellisen vihan syleily”, kirjoittaa Westin nykykäytöksestä The New York Timesin pop-kriitiikko Jon Caramanica.

”Mutta se ei vaikuta olevan performanssi.”

Totuus on, ettei kukaan tiedä, miksi West toimii niin kuin hän toimii. Ehkä juuri siksi hänen hahmonsa kiehtoo meitä, kohusta kohuun, vähän niin kuin huono saippuasarja.

Media tietää sen. Klikit ovat taattuja, ja Westin provokaatiot elävät klikeistä, kommenteista ja muusta huomiosta.

Nyt hän tuntuu olevan huolestunut siitä, missä ja miten hän saa jatkossa äänensä kuuluviin. Pian sen jälkeen, kun Instagram ja Twitter olivat lukinneet tilapäisesti hänen tilinsä, hän ilmoitti ostavansa somealusta Parlerin, joka tunnetaan Yhdysvalloissa laitaoikeiston kotina.

”Enää [Westin] ei tarvitse pelätä tulevansa poistetuksi sosiaalisesta mediasta”, lausui Parlerin toimitusjohtaja George Farmer. (Farmerin vaimo on oikeistokommentaattori Candace Owens, jonka kanssa West poseerasi ”White lives matter”-t-paidoissa.)

Ehkä se kuitenkin on juuri se, mitä nyt tarvitaan – että joku ottaisi hellästi Westin puhelimen ja lukitsisi sen kaappiin.

Ehkä olisi kaikkien etu, että Westin ja median välinen ikiliikkuja purettaisiin. Maailma ei tarvitse enempää rasismia, antisemitismiä ja salaliittoteorioita.

Uudelle hyvällä Kanye-levylle toki voisi olla tilausta.